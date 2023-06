Echte Kundenberater im Kreis Miltenberg unterwegs

Eon: Bedenken einer Kleinheubacherin zerstreut

Miltenberg 15.06.2023 - 16:38 Uhr < 1 Min.

Am Mittwochabend habe ein Mann in Eon-Kleidung bei ihr geklingelt, um ihr einen günstigeren Stromtarif anzubieten, schildert sie die Situation. Es sei ihr komisch vorgekommen, dass Eon persönlich Kunden aufsuche und sie nicht per Telefon, Brief oder E-Mail kontaktiere. Dazu erklärt der Unternehmenssprecher: »Grundsätzlich treten wir über verschiedene Kanäle mit unseren Kunden in Kontakt. Dazu zählt neben der telefonischen Beratung und unseren Online-Angeboten auch die persönliche Beratung zu Hause.«

Generell erhalte man positives Feedback zu Vor-Ort-Beratungen. Beratungsgespräche an der Haustür seien ein unverbindliches Angebot und fänden selbstverständlich nur dann statt, wenn die Kunden dies auch wünschten. »Alle von uns beauftragten Außendienstmitarbeitenden werden nach strengen Kriterien ausgewählt und geschult«, heißt es weiter. Die Qualität der Vertriebsarbeit werde regelmäßig überprüft. Die Kunden könnten sich zudem jederzeit den Ausweis der Mitarbeiter zeigen lassen.

Miriam Schnurr