Durchwursteln ohne Fleisch: Über Veganes im Kreis Miltenberg

Randnotizen

Gar nicht schlimm: vegane Wurst.

So etwas lernt man in der Facebookgruppe »Wo gibt es gute LKW«. Hier haben sich über 11.000 Kenner versammelt, um sich gegenseitig Tipps zu geben und auszutauschen, und zwar deutschlandweit. Bewertet wird die Freundlichkeit des Verkäufers, der Preis, das Weckbrötchen und natürlich das Fleisch. Schön knusprig soll es sein und die Scheibe schön dick.

Aber der deutsche Fastfood-Klassiker hat in den vergangenen Jahren ordentlich Konkurrenz bekommen - durch fleischlose Produkte. Wenn sogar Fußballer Thomas Müller für veganen Leberkäse auf dem Oktoberfest wirbt, dann kann diese pflanzliche Alternative doch gar nicht so schlecht sein, oder? Dasselbe gilt für Bratwurst. Oder Gummibärchen. Oder rein pflanzliche Brunchs. Hier hat der Kreis Miltenberg doch auch manches zu bieten.

Besagter Brunch hat sich etwa einmal im Monat im Miltenberger Stadtpark etabliert. Dort gibt's unter anderem vegane Bratwürste. In der Altstadt finden Süßigkeitenfans im Bärenladen eine beachtliche Auswahl an Leckereien ohne Gelatine. Ein Obernburger Metzger hat seit einem guten Jahr ein stattliches Angebot an Fleisch und Wurst - ohne dafür Tierisches verwursten zu müssen. Die Sehnsucht nach Fleischgeschmack wird hier pflanzlich gestillt.

Es wird echt Zeit für ein Bewertungssystem für vegane LKW und Bratwürstchen. Bisher scheint's nur Facebookgruppen für den allgemeinen veganen Rezeptaustausch zu geben. Das muss sich ändern. Wo im Kreis Miltenberg und in Deutschland gibt's die krosseste Sojawurst? Und wie lange muss man eine vegane Frikadelle braten, ohne dass sie zu trocken wird? Wer verpasst dem Tofu die perfekte Würze?

Man könnte sich so gut fleischlos durchwursteln, ganz ohne Schwein, Rind oder Huhn zu verspeisen. Wer weiß, vielleicht kommen ja auch Fleischesser auf den Geschmack. Oder jemand erfindet eine vegane Haxe für die nächste Michelsmess. Wem das doch zu abgefahren ist, der sei beruhigt: Bier gibt's dort wie gewohnt - dank deutschem Reinheitsgebot sogar vegan.

Miriam Schnurr