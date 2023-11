Das Obernburger B-OBB hat sich als Ort der Begegnung etabliert

Bürgerhaus bietet seit einem Jahr ein Miteinander für Jung und Alt

Obernburg 06.11.2023 - 14:42 Uhr 3 Min.

Projektleiterin Lena Giegerich. Im Herbst in die zweite Runde gestartet: Bei "Zusammen digital" gibt's kostenlose Smartphone- und PC-Beratung. Besonders beliebt: die Doppelkopfrunden im B-OBB. Immer viel los ist beim Kleidertausch im B-OBB. Hat sich als Begegnungsstätte für Jung und Alt etabliert: das Obernburger Bürgerhaus B-OBB.

Im B-OBB gibt es einmalige Veranstaltungen und regelmäßige Kurse. Die reichen von Themen wie Integration bis hin zu Selbsthilfegruppen. Auch Familiencafé und Frauentreff, Senioren- und Jugendtreff stehen zur Auswahl. Gemeinsames tanzen und trommeln, Kleidertausch und Doppelkopf - der Kreativität sind im B-OBB kaum Grenzen gesetzt. »Es gibt nur wenige Angebote, die sich wirklich gar nicht etabliert haben«, sagt Lena Giegerich. »Vielleicht ein Kurs über Analogfotografie, aber das ist eben auch sehr speziell.« Das meiste werde gut angenommen. Die Doppelkopf-Runde sogar so gut, dass sie mittlerweile zweimal im Monat stattfindet. Auch ein Bingo-Abend ist nun neu im Programm. »Und die Trommelkurse sind auch richtig voll.«

Räume kommen gut an

Manchmal sei es gar nicht so leicht, das Miteinander verschiedener Gruppen im Haus zu organisieren. »Gerade beim Trommelkurs kann es natürlich schon mal lauter werden.« Dennoch freut sich Giegerich, dass die Räume so gut ankommen und für alle Angebote so geeignet sind. »Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Die Leute kommen sogar von Aschaffenburg bis hier her«, weiß sie.

Tatsächlich gibt es zwar beispielsweise auch in Miltenberg ein Mehrgenerationentreff - da dieser aber an eine Seniorenunterkunft gegliedert ist, richtet er sich mehr an ältere Menschen. »Wir sind hier ja wirklich bunt gemischt«. Dass das funktioniert, zeigt auch das Projekt »Zusammen digital«, bei dem Jugendliche nicht nur Senioren die Tricks und Kniffe bei Smartphone, Tablet und Co. zeigen. »Hier dürfen auch gern noch mehr kommen.« Unterm Dach des B-OBB hat die Jugend ihren Raum gefunden. Der Treff ergänze sich bestens zu jenem in Eisenbach, so Giegerich.

Für die offene Jugendarbeit ist Dirk Mecking zuständig, der mit originellen Ideen wie Pen-and-Paper-Spielen, also Rollenspielen mit Papier und Stift, oder Grafitti-Workshops eigene Akzente setzen konnte. Kollege David Klimmer ist dabei, die Ferienangebote weiter auszubauen. 2023 hat man die Vereine mit ins Boot geholt, das sei gut angekommen, weiß Giegerich vom Kollegen Klimmer. Überhaupt sei die Jugend froh über die ganzen Angebote, die sich nach Corona wieder etabliert haben und nehmen diese dankbar an, haben Giegerich und ihr Team festgestellt.

Idee Generationencafé

Die B-OBB-Leiterin würde sich noch wünschen, dass mehr Eigendynamiken und Initiativen entstehen. Möglich wäre aus ihrer Sicht ein offener Treff für wirklich alle Menschen, eine Art Generationencafé, nicht an ein Thema gebunden. Dort könnten sich ganz neue Gruppen finden und Ideen schmieden. Und vielleicht kämen noch mehr Menschen auf den Geschmack, ehrenamtlich mit anzupacken, sei es nur beim Stühle wegräumen oder beim Brötchen schmieren fürs Frauenfrühstück - oder eben, neue Kurse auf die Beine zu stellen.

Auch Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) ist zufrieden mit der Entwicklung des Bürgerhauses und Giegerichs Projektbetreuung. »Das B-OBB ist voller Leben. Das Grundprinzip offen für alle hat sich etabliert«, bilanziert der Rathauschef. Unter anderem freut er sich, dass die Seniorenberatung jetzt wieder eine feste Anlaufstelle im B-OBB habe - etwas, auf das man seit 2014 gewartet habe.

Auch das zuvorige Provisorium Jugendtreff habe sich etabliert. »Wir würden gern noch mehr machen, aber unsere Kapazitäten sind begrenzt«, so Fieger. Auch dürfe das Bürgerhaus nicht gewerblich genutzt oder vermietet werden. Keine geschlossenen Veranstaltungen oder Vereinssitzungen seien erwünscht, so ist die Prämisse, damit der Ort der sozialen Begegnung allen gerecht werde. Ihm ist auch bewusst, dass Lena Giegerich über eine weitere Stelle in der sozialen Arbeit froh wäre - sie ist mit 20 Stunden die Woche fürs B-OBB im Einsatz - dies sei aber vorerst nicht wahrscheinlich. Die Verwaltung des Rathauses versuche aber, ihr bei der Organisation unter die Arme zu greifen.

Mehr Anregungen erwünscht

Giegerich macht die Arbeit trotz - oder gerade wegen - der Herausforderungen Spaß. Sie hat zwar viel zu tun, freut sich aber, dass alles sich so entwickelt hat, wie sie es sich gewünscht hat. Demnächst soll es übrigens eine erste Revision des B-OBB-Teams geben: Was ist besonders gut gelaufen und angekommen, was könnte besser werden? Neue Ideen sind übrigens jederzeit willkommen - egal ob per Brief in den bunten Kasten vorm B-OBB eingeworfen oder per Kontakt über die Website. »Wir sind für alle offen«, so Giegerich.

Infos, Kontakt und Überblick zu allen Angeboten im B-OBB:https://www.buergerhaus-obernburg.de

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: B-OBB Obernburg Das Obernburger Bürgerhaus B-OBB wurde im Oktober 2022 offiziell eröffnet. Baubeginn für die soziale Integrationsstätte war im September 2019. Die Geschichte dahinter ist freilich eine längere. Der Ausgangspunkt für das B-OBB ist der alte Kindergarten der Stadt, der seit 1910 in dem Haus an der Unteren Wallstraße untergebracht war. Während des Neubaus dieses Kindergartens von 2012 bis 2014 kam die Frage auf, was denn mit dem alten Gebäude passieren soll. Die Meinungen hierüber seien auseinandergegangen, erinnerte sich Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) bei der Eröffnung des B-OBB 2022. Von stehenlassen bis abreißen und einen Parkplatz bauen sei alles dabei gewesen - schließlich habe man sich für Ersteres entschieden, das Gebäude stand seit 2014 zunächst leer. Dann, so Fieger weiter, sei der damalige Bauamtsleiter Alexander Hermann auf das staatliche Förderprogramm »Soziale Integration im Quartier« aufmerksam geworden. Dieses beinhaltete eine Förderquote von 90 Prozent der zuschussfähigen Kosten. Die gesamte Projektsumme lag zum Zeitpunkt der Antragsstellung bei 1,75 Millionen Euro. Als förderfähig erkannte die Regierung von Unterfranken 1,5 Millionen Euro an. Davon 90 Prozent sind 1,35 Millionen Euro - die Summe, die die Regierung als staatlichen Zuschuss zugesagt hat. Den Planungsauftrag für das Bürgerhaus vergab der Stadtrat 2017 schließlich an den Architekten Martin Schäffner aus Kleinostheim (Kreis Aschaffenburg), die Bauherrenaufgaben hat Oliver Blohm vom Bauamt übernommen, die Projektleitung Stadtjugendpflegerin Lena Giegerich. Der Name B-OBB war übrigens der Siegervorschlag eines Wettbewerbs und wurde aus 90 Vorschlägen ausgesucht. Er stammt von der Obernburgerin Bettina Seipel. mir