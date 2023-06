Dreikampf um Bürgermeisteramt in Walldürn

Neckar-Odenwald-Kreis 13.06.2023

Kommunalpolitik: Zur Bürgermeisterwahl in Walldürn treten drei Kandidaten an: Amtsinhaber Markus Günther (CDU), Meikel Dörr (unabhängiger Kandidat) und Johann Martel (AfD). Die Bewerbungsfrist ist am vergangenen Montag abgelaufen. Die Kandidaten werden sich am Dienstag, 27. Juni, der Öffentlichkeit präsentieren. Die Wahl findet am Sonntag, 9. Juli, und ein möglicher zweiter Wahlgang am Sonntag, 23. Juli, statt.

Gastronomie: Der Grill-Pavillon in Hardheim in der Würzburger Straße verfügt über einen neuen Pächter. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, hat Christos Sirtamatsis die Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Imbisses übernommen. Sein Vorgänger hatte aus Personalmangel seinen Pachtvertrag gekündigt. Der neue Pächter betrieb 25 Jahre lang ein Restaurant in Kornwestheim bei Stuttgart. Er besitzt ein Haus im Hardheimer Stadtteil Bretzingen. Dort wohnt er mit seiner Familie.

Schule: Derzeit baut eine von der Stadt Buchen beauftragte Fachfirma auf dem Parkplatz beim Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) 21 Container auf. Nach einem Artikel aus den Fränkischen Nachrichten sollen darin ab Mitte Juni Gymnasiasten unterrichtet werden. Denn der bisherige Trakt 5 des Gymnasiums wird dann komplett saniert. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll dieses Ausweichquartier bis August 2024 genutzt werden. Der Um- und Erweiterungsbau des BGB soll bis Herbst 2024 beendet sein. Derzeit geht die Stadt von Gesamtkosten dafür von rund 31 Millionen Euro aus.

Umwelt: Die Stadt Buchen nimmt auch in diesem Jahr an der bundesweiten Aktion »Stadtradeln« teil. Darüber informierte die Stadtverwaltung in der vergangenen Woche. Im vergangenen Jahr beteiligte sich die Stadt erstmals daran. Teilnehmer können eine App auf ihr Smartphone laden und damit die von ihnen mit dem Fahrrad oder E-Bike zurückgelegten Strecken erfassen. Die besten Einzelfahrer und Teams werden mit Preisen bedacht. Die Aktion startet in Buchen am 24. Juni und dauert drei Wochen lang.

Martin Bernhard