Drei Tage Motorradsport in Walldürn

Odenwald Klassik vom 16. bis 18. Juni auf dem Flugplatz

Walldürn 01.06.2023 - 13:39 Uhr < 1 Min.

Mit dabei in Walldürn: Jens Greisler auf seiner Yamaha SR 500, Baujahr 1978.

Einer der Höhepunkte ist die Klasse »Sound of Single«, die dieses Jahr laut Veranstalter ihr 35. Jubiläum in Walldürn feiert. In dieser Kategorie sind nur Motorräder mit wummernden Einzylindermotoren zugelassen, während ansonsten die Multizylinder in den anderen Klassen das Sagen haben. Einen ganz anderen Ton geben die MV Agusta von Bernd Wagner und Gerhard Fischer ab, die einzigen je gebauten Sechs-Zylinder-Rennmaschinen, die Kult- und Seltenheit-Status auf den Rennstrecken besitzen.

Ergänzt wird die Präsentation mit den weiteren Drei- und Vier-Zylinder-Rennmaschinen, mit denen einst Weltmeistertitel errungen und Grand-Prix-Rennen gewonnen wurden. Diese MV-Agusta-Rennmotorräder gab es nie zu kaufen, sie wurden exklusiv für die Werksfahrer gefertigt. Giacomo Agostini gewann 13 Weltmeistertitel auf diesen Einzelstücken. Walldürn ist eine der wenigen Gelegenheiten, die seltenen Maschinen in Aktion zu sehen und vor allem, zu hören, so der Veranstalter abschließend.

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung unter https://www.klassik-motorsport.com

Manfred John/Klassik Motorsport