CCS-Jubiläum: Drei Tage Festbetrieb in Seckmauern

Karnevalisten holen 44-Jahr-Feier nach

Lützelbach 04.07.2023 - 15:40 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schon am Wochenende wurde mit dem Aufbau des 20 mal 36 Meter großen Festzelts im Wiesenweg begonnen. Tänzer in Aktion: Bei der diesjährigen Showsitzung des CCS Anfang Februar begeisterte auch das Männerballett.

1976 wurde der Verein gegründet, erster Sitzungspräsident und Vereinsvorsitzender war Ludwig Walther. In der Anfangszeit wurden die Prunksitzungen mit einem Siebenerrat in den Gaststätten Zum Hasen und Zur Krone gefeiert. Nachdem Anfang der 80er die Steinbachtalhalle gebaut wurde, fanden dort die Sitzungen mit einem Elferrat statt. Doch in den 90er-Jahren drohte das Aus für den CCS, die Kassen waren leer und die Mitgliederzahl schrumpfte. Bald kam jedoch frischer Wind in die Vorstandsreihen und rettete den Verein, der CCS erlebte einen unerwarteten Aufschwung. Unter der Regie von Präsident Jürgen Schäfer und dem Vorsitzenden Christoph Eckert musste man Ende der 90er-Jahre sogar von einer Prunksitzung auf zwei Prunksitzungen erweitern, was bis heute so anhält.

Nach dem plötzlichen Tod des Sitzungspräsidenten im August vorigen Jahres führten in diesem Jahr in zwei Showsitzungen Thomas Müller und Christoph Eckert durch das Programm. Im kommenden Jahr können sich die Besucher wieder auf die traditionellen Prunksitzungen mit einem neuen, frischen und jungen Sitzungspräsidenten freuen. Jürgen Schäfers Sohn David Schäfer (21) tritt das Erbe seines Vaters an.

Nachwuchssorgen hat der Verein trotz Corona-Pause nicht. Mit etwa 450 Mitgliedern ist er sogar noch gewachsen. Somit sieht sich der CCS gut aufgestellt. Die Tanzgruppen von Jung bis Alt sind voll besetzt, sogar ehemalige Tanzgruppen erleben in der neuen Session ein Revival. Einzig in der Bütt fehlt es an Künstlern. »Hier wünschen wir uns zwei drei Akteure mehr auf der Showbühne«, erklärt Christoph Eckert. »Seckmauern als Hochburg des närrischen Faschings freut sich auf die 5. Jahreszeit. Ob Prunksitzungen, Faschingsball oder Faschingsumzug, das ganze Dorf ist dann auf den Beinen.« Und das werde hoffentlich so bleiben.

Festzelt am Wiesenweg

Das 44-jährige CCS-Jubiläum fiel genau in die ersten Monate der Corona-Sperre. Man konnte gerade noch die Jubiläums-Prunksitzungen feiern, aber das lang geplante Jubiläumsfest musste ausfallen. Deshalb wird am kommenden Wochenende nachgefeiert: Aus dem Jubiläumsfest wird ein Sommerfest. Im Wiesenweg wird an drei Tagen in einem großen dekorierten Festzelt ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Alle Altersklassen sind zum Feiern eingeladen.

Höhepunkt wird dabei zweifellos die am Freitag stattfindende, zünftige »Nacht der Tracht« sein. Dazu wurde die aus Funk und Fernsehen bekannte Münchener Oktoberfestband, das »Königlich Bayrische Vollgas Orchester«, verpflichtet. Sie wird den Flair des Oktoberfestes nach Seckmauern bringen, wo die Besucher in feschen Dirndln und Lederhosen gemeinsam mit ihnen ausgelassen Party machen können. Mit ihrer breiten Palette an Instrumenten und ihrem mehrstimmigen Gesang machen die Jungs ihrem Namen »Orchester« alle Ehre.

Christel Ney

Zahlen und Fakten: Festprogramm Freitag, 7. Juli: 19 Uhr Bieranstich; 20 Uhr Nacht der Tracht mit dem "Königlich Bayrischen Vollgas Orchester" aus München. Samstag, 8. Juli: 15 Uhr Gaudi-Olympiade; 20.30 Uhr Stimmungsabend mit "The BeatGS". Sonntag, 9. Juli: 9.30 Uhr ökumenischer Festgottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche, anschließend kleine Parade unter musikalischer Begleitung der Steinbachtaler zum Frühschoppen im Festzelt; 14 Uhr Tänze der CCS-Garden und Showtanzgruppen; 15 Uhr Unterhaltungsmusik mit Hans Schnall und seinen Musikanten mit Festausklang.