Drei Sieger unter lauter Gewinnern

Kleinkunst

Obernburg 08.10.2023 - 16:02 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Alle Teilnehmer sind Sieger« urteilte Petra Ulrich vom AK Kultour (rechts) bei der Preisverleihung in der Kochsmühle (von links): Moderator Patrick Nederkoorn, Teresa Reichl, Jurysieger Max Osswald, Bene Reinisch, die Publikumssieger Thierry Gelloz und Bernard Liebermann und Lara Ermer. Foto: Heinz Linduschka

Für seine Lockerheit, seinen natürlichen Humor und seine Empathie beim Vorstellen der fünf Teilnehmer hätte der Vorjahressieger der Jurywertung einen Sonderpreis verdient. Auch heuer war die Veranstaltung wieder einmal schon Wochen vorher ausverkauft - zu Recht, denn es gab drei Stunden kurzweilige, witzige und anregende Kleinkunst von den fünf Teilnehmern zwischen 23 und 32 Jahren und vom Moderator. Ein Besucher, der heuer zum 16. Mal den Mühlsteinabend besuchte, klagte in komischer Verzweiflung: »So schwer war es noch nie, einen Sieger zu wählen.«

Tatsächlich fiel in diesem Jahr niemand unter den zwei Frauen und drei Männern auf der Bühne spürbar ab und auch die sechsköpfige Jury aus Fachleuten brauchte mit rund 30 Minuten ungewöhnlich lange für ihre Entscheidung. Auch wer ohne den kleinen Mühlstein für den Publikumspreis oder ohne den elf Kilo schweren großen Mühlstein als Favorit der Jury die Heimreise von der Kochsmühle Obernburg (Kreis Miltenberg) antreten musste, konnte sich als Sieger fühlen, wie die Vorsitzende des AK Kultour Petra Ulbrich bei der Preisverleihung zu Recht und unter großem Beifall feststellte.

LARA ERMER

Lara Ermer kommt aus Fürth und lebt in Frankfurt. Sie brachte immer wieder ihr Psychologiestudium ins Spiel, wenn sie mit glasklaren Formulierungen und erfrischender Selbstironie eine Lanze für die Emanzipation der Frau brach. Die ehemalige Poetry Slammerin überzeugte immer wieder durch selbstironische Passagen, zum Beispiel über ihre Unlust oder auch Unfähigkeit beim Autofahren mit Blick auf Macho-Sprüche wie »Frau am Steuer - ungeheuer: »Es geht mir auf den Sack, dass ich die Idiotin bin, die so einen blöden Spruch bestätigt.« Ihre gebremsten Emotionen haben sicher manchen gut gefallen, andere dürften sich mehr Emotionalität beim Auftritt gewünscht haben.

BENE REINISCH

Bene Reinisch, gebürtiger Würzburger, kam aus Hamburg an den Untermain und hat es sich zum Ziel gesetzt, »Haltung« auf der Bühne zu zeigen. Seine Sätze zur seiner Kindheit in einem Ärzteelternhaus, in das er wegen Corona mit 30 wieder einzog und dort den guten Rat bekam: »Werd' doch Chefarzt«, kamen beim Publikum gut an, während in Obernburg kirchenkritische Sätze eher versandeten, auch wenn sie gut formuliert waren - wie »Der Papst spendet seinen Segen den Ärmsten - warum nicht Geld?« oder die Frage: »Warum müssen sich geistliche Täter nur vor dem Jüngsten Gericht verantworten?«

TERESA REICHL

Teresa Reichl aus Regensburg hat ein Studium als Gymnasiallehrerin für Deutsch und Englisch hinter sich und bewies mit den Ausschnitten aus ihrem ersten Soloprogramm »Obacht, i kann wos« und mit ihrem sympathischen, natürlichen Auftritt, dass sie sich zu Recht für die Bühne entschieden hat. Vielleicht war es ein Fehler, dass sie sich in diesem Kurzprogramm zu sehr auf Schnelldurchlauf durch die deutsche Literaturgeschichte konzentriert hatte. In der Abfolge vom Stricker des 13. Jahrhunderts bis zur Postmoderne gab es zwar ein paar ganz schöne kreative Alternativtexte zu den Originalgedichten, aber Reichls Kernthese überzeugte auch all diejenigen nicht, die sich durchaus noch mehr Frauenpower in der Literatur wünschen mögen. Sie lautete nämlich, dass sich bei der Rolle der Frau seit dem 13. Jahrhundert in den literarischen Texten nichts geändert habe - gewagt, nicht nur wegen der Zahl erfolgreicher Autorinnen in der Literaturszene.

LIEBERMANN/GELLOZ

Der Beifall nach dem Auftritt Bernard Liebermanns und seines Begleiters am Klavier Thierry Gelloz ließ schon ahnen, dass diese Beiden hoch in der Gunst des Publikums standen, was am Ende die Abstimmung bestätigte. Die zwei vom Weimarer Kabarett schaffen es, gute Unterhaltung mit ganz überzeugenden Liedern so zu präsentieren, dass sich niemand unter Niveau unterhalten fühlte. Das galt vor allem für das brillante Rollenspiel mit Hut und den Dialekten aus vier Bundesländern - für hartgesottene Kleinkunstprofis nicht neu, aber alles in allem rundum gelungen, ähnlich wie die Entlarvung der Klischees in Sportlerinterviews mit Sätzen wie »Wir lassen heute die Hosen runter und zeigen unser wahres Gesicht«. Auch das nicht neu, aber gut gemacht und wurde mit dem Publikumspreis belohnt.

MAX OSSWALD

Der Jurypreis ging nach langer Diskussion an Max Osswald, der seit Jahren in München lebt, ohne dort »oaner vo uns« geworden zu sein. Auch er fing auf der Slambühne an und bewies in Obernburg, dass es unterhaltsame und kluge Stand-up-Comedy gibt. Lehrer und Erzieher lachten zustimmend, als er die Lehre aus seiner Arbeit mit Kindern formulierte: »Wenn du langfristig in der Pädagogik arbeiten willst, dann muss tief in dir drin was sterben«. Was er über »coole Eltern, die Sprüche klopfen«, oder über das »Sprüchecoaching von der IHK« zu sagen hatte, brachte selbst den Moderator dazu, sich noch stärker vor Floskeln zu hüten als ohnehin schon. c

Alles in allem ein Jurysieger, mit dem auch das Publikum zufrieden war an einem Abend, an dessen Ende keiner der fünf Akteure die falsche Wahl gewesen wäre.

HEINZ LINDUSCHKA