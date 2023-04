Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Drei Säulen in Cilli Becks Leben: Familie, Kirche und Arbeit

Ehrenamt: 85-Jährige schmückt Kleinwallstädter Kapelle

Kleinwallstadt 20.04.2023 - 18:44 Uhr 2 Min.

Cilli Klein (85) aus Kleinwallstadt schmückt jeden Samstag die Christkönigskapelle auf dem Kleinwallstädter Plattenberg und schaut nach dem Rechten. Foto: Christel Ney Beim Nachschub für Blumenschmuck unterstützen Cilli Beck unter anderem Tochter Lioba und Sohn Andreas.

Arbeit ist sie von Kind an gewohnt. Am 21. April 1938 - auf den Tag genau vor 85 Jahren - wurde sie in einen landwirtschaftlichen Betrieb hineingeboren. Ackerbau, Viehzucht und Weinbau prägten ihre Kindheit auf dem Hof des Großvaters. Schafe und Ziegen hüten, im Weinberg jäten und hacken, auf dem Feld und im Stall mitarbeiten. »Oh, was haben wir uns geplagt«, sagt Cilli Beck.

Arbeit von Kindesbeinen an

1944 wurde sie in der alten Schule in Kleinwallstadt, dem jetzigen Rathaus, eingeschult. Die alte Schule diente zusätzlich als Lazarett und die Kinder saßen wegen Fliegeralarm meist im Kohlenkeller. Nach ihrer Schulzeit und auch nach ihrer Heirat 1958 mit Ottmar Beck arbeitete sie in der elterlichen Landwirtschaft mit. Sie brachte sechs Kinder alle gesund und munter zur Welt.

Familie - Kirche - Arbeit. Diese drei Säulen machen ihr Leben noch heute aus. Cilli Beck packt an, ohne zu zaudern. Tochter Lioba Beck: »Wir haben nie erlebt, dass sie über irgendeine Aufgabe oder Arbeit gejammert hat.«

Eine besondere Liebe hat Cilli Beck zur Natur entdeckt, zu Wald, Feld und Garten. So unternahm sie trotz Garten- und Feldarbeit sonntags mit der Familie Spaziergänge im heimischen Wald. Auch war sie anfangs als eine der wenigen Frauen im Pfarrgemeinderat und eine der ersten Frauen als Lektorin in der Kirche aktiv.

1978 begann sie ihre ehrenamtliche Tätigkeit an der Christkönigskapelle. Der Jüngste saß noch im Kinderwagen und sie war mit der Familie oben, als eine kleine Gruppe von Wanderern aus Richtung Hausen auf die Kapelle zukam. Sie schämte sich für den vernachlässigten Zustand drinnen, bat ihren Mann, die Leute erst mal in ein Gespräch zu verwickeln, damit sie wenigstens den Dreck ein wenig zusammenkehren und aufräumen konnte. Seit diesem Tag kümmert sie sich dort regelmäßig an Wochenenden um Sauberkeit und Blumenschmuck.

Solange ihr Mann lebte, fuhren beide auf den Plattenberg mit dem »Töfftöff«, einem kleinen Einachser, beladen mit Wasserkanistern, Blumen und auch mal einer Stehleiter zum Fensterputzen. Heutzutage geht das komfortabler. Nur noch selten steigt sie aufs E-Bike. Meist fährt sie eins der Kinder, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen.

Blumen aus dem eigenen Garten

Blumen für die Mutter Gottes in der Kapelle gibt's immer genug im eigenen Garten. Nur selten wurden Blumen gekauft, wie im jüngsten viel zu trockenen Sommer, als auch die Sommerblumen keine Kraft zum Blühen hatten. Ansonsten gilt für Cilli Beck das Prinzip »saisonal und regional« das sie schon immer gelebt hat. Das Geld im Opferstock der Kapelle reicht meist, um an Weihnachten zwei Christbäume kaufen und schmücken zu können - mit Sternen, die sie in Handarbeit liebevoll alle selbst fertigt.

Sparsamkeit und Großzügigkeit vereint Cilli Beck in ihrem Leben. Lernort für sparsames Wirtschaften war das Elternhaus. Ihre Spendenbereitschaft trotz bescheidener Ressourcen ist ihren Kindern ein Vorbild. Wenn man sie um Hilfe bittet, sagt sie stets: »Mit allem guten Willen!«

