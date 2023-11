Drei Bands bieten viel Abwechslung

Festival: Enttäuschende Zuhörerzahl bei Veranstaltung des Verbands für Popkultur - Diskussion abgesagt

Erlenbach a.Main 05.11.2023 - 18:12 Uhr < 1 Min.

Die Gruppe Sondermarke bei ihrem Auftritt im Beavers. Foto: Marco Burgemeister

Der Verband für Popkultur in Bayern als Veranstalter hatte ursprünglich geplant, den Abend mit einer Podiumsdiskussion zum Thema »The Show must go on - aber wo? - Erhalt von Kulturorten« zu starten.

Daran hätten Beavers-Betreiber Christoph Reichel-Dittes, der Geschäftsführer der Erlenbacher Kino Passage Dieter Lebert, der in der Vergangenheit schon des Öfteren mit dem Beavers gemeinsame Veranstaltungen organisiert hatte, teilnehmen sollen. Andreas Olschar, Projektbetreuer des Hinter-in-Land-Festivals, musste diese Diskussion aber dann aufgrund der zu Beginn des Festivals nur sehr wenigen anwesenden Gäste streichen. Am Ende des Abends waren dann doch noch Zuhörer in etwas größerer Anzahl vor Ort.

Den Start der Aufritte machte die Gruppe Sondermarke. Sie punktete mit einer interessanten Genre-Mischung, welche unter anderem Elemente aus Rock, Pop, Punk mit einigen Synthesizer-Elementen beinhaltete. Ein Sängerinnen-Duo unterstützte die gekonnt arrangierten Lieder. Die weiteren Gruppen des Abends waren Wally & Amy Warning unter dem Banner »Groove and Soul« sowie Skyline Green, die ebenfalls eine Vielzahl an Einflüssen wie Ska, Reggae, Funk und Salsa vermengen.

Robin Reichel-Dittes von der Beavers-Leitung hatte als Fazit lobende Worte für das große Engagement der Gruppen: »Es haben alle drei Bands gespielt, jede sogar noch mit einigen Zugaben. Das Publikum war angetan und voll mit dabei.« Auch kamen im weiteren Verlauf noch Gäste hinzu, am Ende des Abends waren es nach Veranstalter-Angaben schätzungsweise um die 50 Personen, die anwesend waren.

Das Beavers verzeichnet das Festival trotz des enttäuschen Zuspruchs als Erfolg: »Es ist für uns eine Auszeichnung, dass der Verband für Popkultur in Bayern mit so einer Veranstaltung zu uns kommt«, so Christoph Reichel-Dittes.

Marco Burgemeister