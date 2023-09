Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Drei Ansätze in einer einzigartigen Ausstellung in Hausens Alter Dorfkirche

Hausen 18.09.2023 - 14:24 Uhr 1 Min.

Scharf: Helga Schwalt-Scherer schafft aus Klingendraht/Bandstacheldraht eigenwillige Werke.

Thiery hat sich eigens für die Veranstaltung ein musikalisches Werk ausgedacht und dafür einen Flügel präpariert. Zum einen mit Gummikeilen, wie sie beim Klavierstimmen genutzt werden: Durch diese werden bestimmte Frequenzanteile von Tönen hörbar gemacht. Zum anderen verfremden Magnete die ursprünglichen Klänge.

Ihre Musik zur Ausstellung interagiert mit den Exponaten. Klements Plastiken spielen mit Vorstellungen von Natur und Körper. Das Ergebnis sind Objekte, die ausdrucksstark wirken, aber dem Betrachter Interpretationsspielraum lassen. Längeres Betrachten ihrer Arbeiten lohnt, da es viel zu entdecken gibt.

Schwalt-Scherer präsentiert unter anderem einige sehr auffällige und ungewöhnliche Exponate: Sie fertigte Objekte aus Klingendraht/Bandstacheldraht. So entstanden beispielsweise Seile, eine Maske und Schuhe. Dies erzeugt bewusst einen befremdlichen Kontrast: Die Form von alltäglichen Gegenständen, gefertigt aus einem Draht, bei dem absolute Verletzungsgefahr bestünde, würden die aus ihm gebauten Objekte ihre tatsächliche Anwendung finden.

Die Laudatio hielt Jürgen Hafner. Er nahm Bezug auf den Titel: Die "Morgenröte" eröffne den Tag und erhelle die Welt des Sichtbaren. Zudem setzte er das Motto in Kontext mit den Künstlerinnen: "Die Arbeit von Edeltraud Klement ist, so könnte man sagen, wie die Morgenröte selbst: verlässlich, elementar, stetig, beständig."

Schwalt-Scherer, so Hafner, habe mit ihren Werken eine eigene Version von "Morgenröte" geschaffen. In Bezug auf die Klingendraht-Arbeiten erklärte der Laudator, dass die Künstlerin die Besucher zwischen Erstaunen und Erschrecken treffe.

Thiery erklärte ihre Ansätze zur Ausstellung, wie sie sich von ihren Künstlerkolleginnen hat inspirieren lassen und wie sie ihre Flügel-Modifikationen umsetzte, um ihre Klangvorstellungen zu erreichen.Die Ausstellung in der Alten Dorfkirche in Hausen ist bis einschließlich Sonntag, 8. Oktober, samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 8. Oktober, findet zusätzlich ab 14 Uhr zur Finissage noch ein Konzert/eine Musikimprovisation statt.

