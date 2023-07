Nach »Waldspektakel« in Obernburg zieht KulTour-Vorsitzende Ulbrich positive Bilanz

Drei Open-Air-Aben­de

Obernburg 04.07.2023 - 12:09 Uhr 1 Min.

Sie hatten mit ihren Teams beim "Waldspektakel" für eine perfekte Organisation gesorgt und waren am Sonntagabend rundum zufrieden, v.l.n.r.: Bürgermeister Dietmar Fieger für die Stadt Obernburg, Petra Ulrich, die Vorsitzende des AK KulTour der Kochsmühle, und Timo Brandt, der Vorsitzende des Waldhausvereins.

2021 war es noch eine »Corona-Notlösung«, ein Angebot der Kleinkunstbühne in kultureller Krisensituation, heuer war es ein »Spektakel« mit Herz und Hirn, beste Unterhaltung auf hohem Niveau. Bei Max Uthoff (wir berichteten am Montag) am Freitagabend zeigte sich das Publikum dem intellektuellen Pointenfeuerwerk von der Bühne gewachsen. Die Band »Lucille's Lumbago« entführte die Zuhörer mit Musik der 50er Jahre in die USA. Und der auftrittsgestählte Comedian Bodo Bach ließ alle Freunde authentischer Comedy auf ihre Kosten kommen. Bei schönstem Wetter war diese Abschlussveranstaltung ausverkauft.

Petrus spielte mit, ein paar Regentropfen vor dem zweiten Abend schreckten kaum jemanden ab und insgesamt haben die rund 800 Besucher an den drei Abenden die Erwartungen des AK KulTour durchaus erfüllt - auch wenn da immer noch ein bisschen Luft nach oben ist.

Drei stimmungsvolle Abende

Keine Luft nach oben war bei der Stimmung an allen drei Abenden und das bei einem Publikum, das sich an den drei Abenden deutlich unterschied - je nach Zielgruppe der Auftretenden. Auch rundum erfreulich: das Ambiente, die Bewirtung durch den Waldhausverein und die Organisation der An- und Abfahrt, inklusive der bereitgestellten Parkmöglichkeiten. Der E-Bike-Boom war ebenfalls positiv spürbar und hat die Zahl der Autos am Waldhaus merklich reduziert.

Petra Ulbrich, Vorsitzende des AK KulTour, lobte am Sonntagabend in den höchsten Tönen auch den Einsatz der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer und die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Waldhausverein. »Ich freue mich vor allem, dass in einer Zeit, in der Viele ihr eigenes Süppchen kochen, solch ein gemeinsames Projekt gelungen ist und vielen Musik-, Kabarett- und Comedyfreunden so viel Freude gemacht hat.« Die Arbeit und der Erfolg hätten die drei Veranstalterteams weiter zusammengeschweißt. Alle Helfer könnten daraus Kraft schöpfen und wüssten jetzt noch besser, warum sie viel Arbeit in solche Projekte stecken. Ulbrich: »Für mich war und ist noch ganz wichtig, dass es drei Tage und Abende bei friedlichem, harmonischem Zusammensein ohne jede Aggression waren - heute ja nicht unbedingt selbstverständlich.«

Ob schon eine dritte Auflage geplant ist? Für eine Antwort sei es jetzt noch viel zu früh, so Ulbrich, auch wenn dieser positive Verlauf natürlich Mut mache. »Erst einmal muss alles in unseren Gruppen und mit den Ehrenamtlichen besprochen werden, denn neben viel Freude und Zufriedenheit bringt ein solches Projekt ja auch sehr viel Arbeit mit sich.«