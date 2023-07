Douglasie in Amorbach weiter auf dem Vormarsch

Amorbach. In der Stadtratssitzung am Donnerstag in Amorbach sind zudem diese Themen behandelt worden:

Aufträge: Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) informierte über die Auftragsvergabe für die Endreinigung des neuen Kindergartens an die Odenwälder Dienstleistungs-GmbH zum Preis von 5350 Euro.

Regionales Energiewerk: Einstimmig beschloss der Stadtrat, vorbehaltlich der Vorlage eines kommunalrechtlich geprüften Gesellschaftsvertrages als Gesellschafter zur REW-Untermain GmbH zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien beizutreten.

Haushalt: Das Landratsamt hat den vom Stadtrat beschlossenen Haushalt für 2023 genehmigt - allerdings mit der Nebenbestimmung, dass gemachte Ausführungen im Bescheid vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und dort genehmigt werden. Dies geschah mit einer Gegenstimme. Die Kommunalaufsicht bemängelte, dass nach den vorgelegten Zahlen die Stadt die Belastungen aus den Kreditverpflichtungen mit den ihr aus dem laufenden Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr erwirtschaften könne. Der Fehlbetrag steige, eine Verbesserung der Haushaltslage sei nicht erkennbar. Es bestehe die Gefahr einer dauerhaften finanziellen Schieflage. Deshalb sollten Einnahmen gesteigert und Ausgaben gesenkt werden. Da aber der überwiegende Teil der Ausgaben aus Pflichtaufgaben herrühre, sei trotz erheblicher Bedenken die Genehmigung ausgesprochen worden.

Denkmalschutz: Da die vorgesehenen Balkone vom öffentlichen Raum nicht einsehbar sind und städtebauliche Belange nicht berührt und kleinere Ausführungsvorschriften beachtet werden, hat das Bauamt dem Anbau von 15 Balkonen am Anwesen Schlossplatz 1 zugestimmt.

Märkte: Durch die Vollsperrung eines Teils der Debonstraße muss die Feuerwehrausfahrt geändert werden. Die Route führt dann durch die Löhrstraße und hat Folgen für den Krims & Krams Markt: Eine geplante Verlegung des Marktes in den Bereich Marstall und Freihof ist durch eigene Veranstaltungen des Fürstenhauses nur im August möglich, im September und Oktober muss die Veranstaltung um eine Woche verschoben werden. Auch die 35 Anmeldungen für den Wendelinus-Markt sind von den Einschränkungen betroffen. Als Optionen stehen hier Reduzierung der Standflächen auf die Hälfte, Streichung des Vergnügungsparks oder die komplette Streichung in diesem Jahr im Raum. Endgültig soll in der September-Sitzung darüber beraten werden.