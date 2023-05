Dorfprozeltener Bürger wollen Vorgaben für Kiesabbau kontrollieren

25 Männer und Frauen diskutieren im Gasthaus »Zur goldenen Krone«

Luftaufnahme von Freudenberg Tremhof - Straße L 2310 - im Vordergrund ist Dorfprozelten.

Im Dezember 2022 hatte das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises den Planfeststellungsbeschluss veröffentlicht und damit grünes Licht für den Abbau von Kies auf der Dorfprozelten gegenüberliegenden Mainseite gegeben. Klagen wurden nicht eingereicht. Aktuell ist vonseiten des MIW geplant, den Betrieb Ende 2023 einzurichten. Der Abbau soll im Frühjahr 2024 starten.

In Stammtischatmosphäre wurde in der »goldenen Krone« diskutiert. Anfangs erläuterten die ehemalige Gemeinderätin Marliese Klappenberger-Thiel (FW) sowie die Bürger Harald Nun und Joachim Schmidt die Hintergründe des Kiesabbaus. Nun und Schmidt sind Nachbarn, die direkt gegenüber des geplanten Abbaugebiets wohnen. Sie hatten in der Vergangenheit mit einer Unterschriftenaktion und Anträgen an die Rathauschefin von sich reden gemacht.

»David gegen Goliath«

Auf die Frage, was nun noch konkret gegen den Kiesabbau unternommen werden könne, sagte Schmidt: »Es ist ein bisschen wie David gegen Goliath, aber wir lassen nichts unversucht.« Nun brachte die Idee vor, die Baustelle aktiv zu beobachten, indem man vorbeifahre und Fotos mache. So dürfe etwa nur zwischen sieben und 18 Uhr gearbeitet werden.

Außerdem gebe es in Dorfprozelten vertraglich festgelegte Messpunkte für Schallimmissionen. Doch ein »Schallgutachten ist sehr schwierig und komplex« und koste auch einige tausend Euro, so Nun. Joachim Schmidt erklärte sich bereit, an die Bürgermeisterin zu schreiben und zu fragen, ob die Gemeinde solche Schall-Messpunkte finanzieren würde.

Mehrere Anwesenden äußerten Unmut darüber, dass von der Dorfprozeltener Verwaltung niemand der Einladung gefolgt war. Ein Mann fragte in die Runde: »Ich wusste nicht, dass wir nur eine Handvoll Gemeinderäte haben und keine Bürgermeisterin?« An diesem Abend waren die Gemeinderäte Franz Ottmar Klappenberger, Markus Wolz und Andreas Bieber (alle FW) anwesend.

Bieber sprach sich dafür aus, eine Interessensgemeinschaft zu bilden. »Für die Zukunft finde ich es wichtig, dass man eine Struktur findet.« Biebers Vorschlag wurde positiv aufgefasst und Klappenberger-Thiel gab eine Liste herum, auf der sich die Teilnehmer für neue Infos eintragen konnten.

Klaus Birkholz.

Im Laufe des Abends äußerte Karl Birkholz, der direkt am Fahrradweg wohnt, mehrmals seine Meinung. »Hätte die Gemeinde von Anfang an die Bevölkerung miteinbezogen, wäre bestimmt wesentlich mehr Widerstand gekommen.« Er macht sich Sorgen um seinen Swimmingpool. Sobald er eine Staubbelästigung bemerke, will er das MIW anzeigen. »Ich lass mir nicht alles gefallen.« Er machte auch auf den Biergarten am Mainufer aufmerksam und auf die Leute, die dort essen und bei denen es dann »zwischen den Zähnen knirscht«.

Hiltrud Siebenlist.

Im Nachgang bezog auch Hiltrud Siebenlist Stellung zum Kiesabbau: »Das ist einfach nicht in Ordnung.« Sie habe Angst, dass sie Staub einatmet, wenn sie mit ihrem Hund am Main Gassi geht. Und: »Die Bürgermeisterin hat sich der Diskussion nicht gestellt. Das ist ein Witz hoch drei.«

Stephan und Heike Plitzko.

Heike und Stephan Plitzko blicken von ihrem Fenster aus direkt auf das Abbaugebiet, wie sie berichten. Aus Angst vor Lärm hätten sie sich bereits mehrere Schallschutzfenster einbauen lassen. Sie sorgen sich um einen Wertverlust ihres Hauses und um die Natur. »Wir finden das verantwortungslos von der Gemeinde.« Stephan Plitzko ist der Meinung, es gebe derzeit einen Spalt im Gemeinderat. Er sagt zudem: »Das Ganze hat von Anfang an einen faden Beigeschmack. Es wird keine Gegenstimme erwünscht vonseiten der Verwaltung. Ich finde es eine Sauerei, dass keiner da ist und uns unterstützt.«

