Dorfprozelten konzentriert sich auf Pflichtaufgaben

Rathauschefin Steger informiert über Projekte

Dorfprozelten 14.07.2023 - 18:20 Uhr 2 Min.

»Fundierte Grundlagenermittlung, umfangreiche Untersuchungen, rechtliche Prüfungen und Klärung der Förderfähigkeit nehmen aber oftmals viel Zeit in Anspruch«.

Der Haushalt 2023 sei solide aufgestellt, so Steger. Als vorrangig bezeichnete sie, die Pflichtaufgaben der Gemeinde zu erfüllen, die sehr kostenintensiv seien. Als aktuelle und in naher Zukunft geplante Hauptaufgaben nannte sie die Abdichtung der Altdeponie Sellgrund, einen neuen Lagerplatz für den Bauhof, erneuerbare Energie für gemeindliche Immobilien und den Ausbau des Radwegs im Industriegebiet.

Finanzielle Herausforderung

Bezüglich des Kita-Neubaus in der Schulstraße oberhalb der Grundschule sei für die Ausschreibung ein erfahrenes Dienstleistungsbüro hinzugezogen worden. Es habe ein Architektenwettbewerb stattgefunden, über den in der nächsten Gemeinderatssitzung berichtet werden soll. Sie betonte, der Neubau stelle eine finanzielle Herausforderung dar, sei aber vom Landratsamt gefordert.

Bezüglich des niedrigen Wasserdrucks, den viele Anwohner am Ortsrand, vor allem in der Straße »Zur Bubenklinge« bemängeln, merkte die Bürgermeisterin an, es sei eine große Anzahl schadhafter Abstellschieber festgestellt worden. Mit Reparatur und Austausch sei vor kurzem die EMB beauftragt worden. Eventuell werde sich danach der Wasserdruck wieder erhöhen. Falls nicht, werde man eine Lösung - etwa durch eine Druckerhöhungsanlage - finden.

Das 2022 aufgetretene Problem der Wassereintrübung sei in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Wertheim durch Ausarbeitung von Spülplänen behoben worden. Für die Spülungen seien aber funktionierende Abstellschieber unabdingbar, so Steger.

Der Bachlauf des Brünnchens mündet geradlinig über das Biotop in den Main. Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde sei die Zuwucherung des Bachlaufs auf eine fehlende Bepflanzung der Uferbereiche zurückzuführen, informierte Steger. Eine Bepflanzung würde dem Bewuchs durch Schattenbildung entgegenwirken. Aktuell bemühe sich die Verwaltung, ins Förderprogramm der Regierung von Unterfranken »Auf zu lebenswerten Bächen« aufgenommen zu werden, das Renaturierungsmaßnahmen fördere.

Der Ausbau in der Region Südspessart werde sich verschieben, gab Steger eine Aussage der Glasfaser-Plus, einer Tochtergesellschaft der Telekom, weiter. Als weitere große Herausforderung nannte sie die künftige hausärztliche Versorgung der Gemeinde. Eine Lösung sei aktuell zwar nicht in Sicht, doch der Arzt Kühn habe sich bereiterklärt, seine Praxis vorerst bis Ende 2024 aufrechtzuerhalten.

Seit 1. Juni kontrolliert die Kommunale Verkehrsüberwachung Tempo und Parkverhalten, um in engen Straßen die Durchfahrt für Busse, Müllabfuhr und Rettungsfahrzeuge zu garantieren. Sie verwies auch auf das Parkraumkonzept, das in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Bau und Bürgern ausgearbeitet werde.

Großes Jugendprogramm

Gemeinderätin Sabine Kettinger berichtete über die Aktivitäten des Arbeitskreises Jugend seit Mitte 2022. Als Langzeitprojekt der Jugendlichen sei geplant, die Stromkästen im Dorf mit schönen Motiven zu bemalen. Für August kündigte sie »Kindertheatertage auf dem Dorfplatz an. Vom 1. bis 3. September liege das Ausstellungsschiff »MS Wissenschaft« am Main vor Anker und lade zur »Entdeckungsreise durch den Kosmos«.

WERNER RODENFELS

Zahlen und Fakten: Gemeinde Dorfprozelten Ende 2022 lebten in Dorfprozelten 1755 Personen mit Hauptwohnsitz (2021: 1753). Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 71 Zuzüge (78) und 77 Wegzüge (72) registriert. Die Zahl der Geburten lag bei 20 (13), die der Sterbefälle bei 23 (16). Ihre Staatsangehörigkeit haben drei Dorfprozeltener geändert (0), aus der Kirche sind 29 Bürger ausgetreten (23). ()