End­lich wie­der Dorf­fest in Main­bul­lau. Ge­fei­ert wird am Sams­tag und Sonn­tag, 20. und 21. Mai. Zahl­lo­se Stun­den ha­ben die Or­ga­ni­sa­to­ren bis­lang mit Tref­fen, Brain­s­tor­ming und Tes­tes­sen ver­bracht. Und den tra­di­tio­nel­len Bitt­gang für sc­hö­nes Wet­ter zum Klos­ter En­gel­berg ha­ben sie auch ab­sol­viert. Im Mo­ment be­fin­den sich die Fest­be­tei­lig­ten in der hei­ßen Pha­se, täg­lich gibt es jetzt was zu tun.