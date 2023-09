Dorffest in Hausen mit Kinderprogramm und viel Musik

Vereine bieten Besuchern am Sonntag Flaniermeile mit unterhaltsamen Angeboten und kulinarischen Leckerbissen

Hausen 04.09.2023

Viele Besucher genießen am Wochenende beim Dorffest in Hausen das Angebot und das sonnige Wetter.

Es ist das Fest der Hausener Vereine, denn die bestimmen das Geschehen auf der Flaniermeile mitten im Ort, ergänzt von einigen wenigen ortsansässigen professionellen Anbietern. Besonders die Kinder erfreuten sich an dem vielfältigen Angebot.

Parcours auf dem Steckenpferd

Sie konnten mit gemessener Schnelligkeit auf Steckenpferden einen Parcours des Reit- und Fahrvereins bewältigen, der ihnen viel Geschicklichkeit abverlangte. Die Feuerwehr warb mit vielen kindgerechten Informationen und Geschenken für eine Mitgliedschaft bei der Kinder-Feuerwehr. Künstlerisches Talent brachten die jüngeren Besucher auf einer großen Leinwand, die sie selbst gestalten konnten, zum Ausdruck. Mit Glitzer-Tattoos und geschminkten Gesichtern sah man viele Kinder, die mit den unterschiedlichsten Motiven unterwegs waren.

Italienisches Lebensgefühl

Farbenfroh brachte die Gruppe Folcloristico Banda Bandello italienisches Lebensgefühl auf die Bühne. Die Flummies des Hausener Carnevalvereins erfreuten mit ihrem Tanz die Besucher. Gesundheitsbewusste konnten sich von Ersthelfern vor Ort Ratschläge einholen, sich den Blutdruck messen lassen oder übten die Reanimation an einem Dummy.

Die Jugendlichen präsentierten ihren neuen Jugendtreff und luden zum Chillen ein. Alte Ortsaufnahmen waren beim Heimatverein in einer Fotoausstellung zu sehen, wo auch Infos zum eigenen Stammbaum eingeholt werden konnten. Bis zum späten Abend wurde musikalisch und kulinarisch für jeden Geschmack was geboten. Das Speisenangebot von Fleisch- und Wildgerichten, Pizzen oder die bekannten »Dinnerles« war sehr vielfältig, ebenso am Nachmittag das Kuchenangebot. Dazu standen neben den klassischen Getränken auch Cocktails in verschiedenen Varianten zur Auswahl bereit.

Schwungvolle Bläserklänge

Ein Highlight war wieder die »Böhmische Dorfmusik aus Hawisch und drumrum«, deren Mitglieder die Festbesucher am Backhaus über vier Stunden lang schwungvoll erfreuten. Mit seinem Soloauftritt überzeugte der vielfache Gewinner des Jugendkulturpreises Jona Brand auf seiner Gitarre. Die jugendliche Coverband »Scentless« legte einen klasse Start bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt hin, bei dem sich gegen Abend eine stattliche Zuschauerzahl um die Hauptbühne eingefunden hatte. Für einen tollen Abschluss bis in den späten Abend sorgte die Party-Band »Rampenfieber«.

Christel Ney