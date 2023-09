Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Donnerstags ist am Niedernberger Honischbeach Salsa-Tanzen angesagt

Ein Stück Lebensfreude

Niedernberg 08.09.2023 - 09:00 Uhr 4 Min.

Beim Salsa kann es schon mal passieren, dass die Haare durch die Luft wirbeln. Susanne Schreck aus Bischbrunn (Kreis Main-Spessart). Peter Sauer aus dem Aschaffenburger Stadtteil Strietwald. Katrin und Christoph Schmitt aus Rothenbuch (Kreis Aschaffenburg).

Nur ein paar Schritte von der Tanzfläche entfernt spielt eine Gruppe junger Leute Volleyball. Auf Stühlen und auf Polstermöbeln, die zur Honischland-Beachbar gehören, plaudern Gäste ungezwungen bei einem kühlen Getränk. Hin und wieder beobachten sie die Salsa-Tänzer, bewundernde Blicke sind keine Seltenheit.

Sich ganz der Musik hingeben - das ist bei den Tanzabenden am Niedernberger See möglich.

Es ist ein Donnerstagabend Ende August. Seit August 2021 kommen jede Woche Salsa-Tänzer aus der näheren und weiteren Umgebung nach Niedernberg, um gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. Viele brechen direkt von der Arbeit aus auf, deswegen gibt es keinen Dresscode oder Ähnliches. Ins Leben gerufen haben die Idee Jasmin Schindler und Frank Staab. Die Leidersbacherin und der Haibacher (Kreis Aschaffenburg) tanzen zusammen bei der Aschaffenburger Tanzschule Alisch. »Es war ein Corona-Produkt«, erzählt die 32-Jährige. »Wir haben händeringend nach einer Outdoor-Location gesucht.«

Jasmin Schindler und Frank Staab hatten die Idee, am Niedernberger Honischbeach Tanzabende zu veranstalten.

Staab berichtet, wie er auf den Standort Niedernberg kam: »Ich war mit meinem Enkel am See und hab diese Plattform entdeckt«, sagt der 58-Jährige und deutet auf die Holztanzflächen. Daraufhin ging er auf die Honischland-Betreiber zu, die vor Ort eine Bar, eine Lounge und eine Bodega unterhalten. »Sie hatten gleich ein offenes Ohr für uns«, betont Staab. Tatsächlich hat die Hanauer (Main-Kinzig-Kreis) Betreiberfamilie Martinez spanische Wurzeln und war auch deshalb der Idee nicht abgeneigt. »Das fanden wir geil«, bringt es Luca Martinez ungezwungen auf den Punkt. Und sein Vater Andreas Martinez ergänzt: »Mittlerweile ist der Salsa-Abend über die Grenzen Aschaffenburgs bekannt.«

Von 25 bis 80 Jahre

Das sehen auch die Initiatoren Schindler und Staab so. Anfangs seien es nur zehn, zwölf Leute gewesen, vor allem von der Tanzschule Alisch. Mittlerweile kämen teils 40 Paare auch von weiter weg, wie etwa aus Marktheidenfeld (Kreis Main-Spessart), Wiesbaden oder dem Würzburger Raum. Altersmäßig werde ebenfalls eine große Spanne abgedeckt: Von 25 bis 80 Jahren sei alles vertreten.

Staab unterstreicht: »Wir sind hier für alle offen!« So kämen ebenfalls Interessierte vom Tanzstudio La Pasión im Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim, vom Aschaffenburger Tanzsportclub Schwarz-Gold oder auch Tänzer mit ganz anderen Hintergründen. Und sogar Spaziergänger, die kurzerhand mitmachen wollen, würden nicht abgewiesen. »Den Grundschritt lernen ist kein Hexenwerk«, sagt Jasmin Schindler. Wenn jemand engagiert und motiviert sei, könne er die Basics in einer guten halben Stunde beigebracht bekommen. Bei größeren Salsa-Parties, von denen in diesem Jahr zwei Stück stattfanden, gebe es auch einen kostenlosen Anfänger-Workshop. Bei all dem ist es Staab jedoch wichtig, hervorzuheben: »Wir sind keine Tanzlehrer.«

Tanzbein schwingen ist gratis

Die zwei größeren Salsa-Parties wurden jeweils an Samstagen ausgerichtet. Da seien um die 100 Tanzbegeisterte gekommen. »Das waren zwei mega Veranstaltungen«, schwärmt Schindler. Deswegen seien fürs nächste Jahr gleich drei solcher Events geplant. Sie kosten fünf Euro Eintritt. Sonst ist es gratis, wenn man am Strand das Tanzbein schwingen will.

Luca (links) und Andreas Martinez betreiben das Honischland. Sie waren von der Idee, die Tanzabende auszurichten, gleich begeistert.

Oft wird eine selbst erstellte Playlist mit Salsa-Stücken abgespielt, hin und wieder ist aber auch ein DJ da. »Wir bezahlen die DJs manchmal«, erklärt Luca Martinez vom Honischland. Hin und wieder ließen sie aber auch einen Hut rumgehen, in den die Tänzer dann Spenden geben können. Auch vom Wetter lassen sich die Salsa-Fans nicht abschrecken. »Es hat in Strömen geregnet und trotzdem waren 40, 50 Personen hier«, erinnert sich Frank Staab an einen Abend und fügt lachend hinzu: »Die Leute sind verrückt.« Wenn das Wetter von vorneherein schlecht gemeldet ist, kann ein Salsa-Abend auch mal ausfallen.

Salsa kann auch mal einzeln getanzt werden, wie die Gäste an diesem Donnerstagabend zeigen.

Tatsächlich wird in Niedernberg aber nicht nur Salsa-Musik aufgelegt. Auch Bachata wird immer mal wieder getanzt. Bachata kommt ursprünglich aus der Dominikanischen Republik, hat sich aber mittlerweile weltweit etabliert. »Es ist ein eher langsamer, gefühlvoller Tanz, da musst du den Partner sehr gut kennen«, beschreibt es die Leidersbacherin Schindler. »Da geht man auf Kuschelkurs.« Für die 32-Jährige, die bei einer Immobilienfirma als Assistentin der Geschäftsführung arbeitet, ist vor allem Salsa ein Ausdruck von Lebensfreude. »Da gibt es mal keine Probleme«, schwärmt sie. »Das ist ein ganz tolles Gefühl.« Und ihr Tanzpartner Frank Staab fügt hinzu: »Ich tanze schon seit über 20 Jahren Salsa. Es ist wie eine Sucht.«

An diesem Donnerstag begann der Tanzabend um 18.30 Uhr und ging noch viele Stunden in die Nacht hinein. Doch irgendwann im Jahresverlauf wird es zu kalt. »Mit Jacke macht es keinen Sinn, es ist ja dennoch Sport«, begründet Schindler das. Sie hofft jedoch darauf, dass am Honischbeach noch bis Anfang Oktober weitergetanzt werden kann.

Hintergrund: Stimmen zum Tanzabend Susanne Schreck aus Bischbrunn (Kreis Main-Spessart) kommt jeden Donnerstag nach Niedernberg. "Weil es eine tolle Location ist, weil ich Tanzen liebe und die Atmosphäre wunderschön ist", sagt die 44-Jährige gut gelaunt. Sie hat keinen festen Tanzpartner und ist auch nicht in einer Tanzschule. Von den Niedernberger Abenden hat sie von einem Freund gehört. "Es sind durchaus Freundschaften entstanden", berichtet die Bankkauffrau. Die Tanz-Community sei sehr offen. Was sie am Salsa- und Bachata-Tanzen besonders mag: "Du bist ganz im Moment und kannst dich mit der Musik bewegen." Von Anfang an dabei ist Peter Sauer aus dem Aschaffenburger Stadtteil Strietwald. Der 66-Jährige erzählt schmunzelnd, er sei von einer guten Freundin vor sechs Jahren "gezwungen" worden, bei der Tanzschule Alisch Salsa zu lernen. Doch dann blieb er dabei, "weil es einfach super ist". Bei einer Portion Pommes und einem Bier weist der Manager auf die Zuschauer hin, die auf dem Bargelände verteilt sitzen. "Die Leute gucken zu, sie zeigen großes Interesse." Er ist heute ohne Partnerin da, aber die brauche es nicht zwangsläufig. Denn es werde immer wieder mit verschiedenen Partnern zusammengetanzt. Das Tanzen sei anstrengend, doch er fügt hinzu: "Die Leute haben zwar geschwitzt, gehen aber mit einem Lachen." "Der Tanz ist die pure Lebensfreude", berichtet Katrin Schmitt aus Rothenbuch (Kreis Aschaffenburg). Die 55-jährige Ergotherapeutin ist mit ihrem Mann Christoph direkt nach der Arbeit nach Niedernberg gekommen. "Eine tolle Stimmung!", sagt der 55-jährige Angestellte in einem Industrieunternehmen. Für die beiden passt das Ambiente mit Bar, See und Sand. Und zur Stärkung könne man vorher noch Tapas essen. "Es ist mitten unter der Woche wie ein Urlaubstag", schwärmt Katrin Schmitt. (juh)