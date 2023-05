Über 1000 Besucher beim Rüdenauer Festival "Klang im Wald"

Donnernde Beats

Rüdenau 29.05.2023 - 10:51 Uhr 3 Min.

Ordentlich etwas auf die Ohren gab es bei den Jungs von "The Journey Back". Ausdrucksstark und voller Elan rissen die Stuttgarter die Menge mit. Mit jeder Menge Leidenschaft und fetzigen Riffs begeisterten die Jungs von "The Journey Back".

Zwei ausverkaufte Abende mit insgesamt über 1000 Personen und ein gemütlicher Frühshoppen für Jedermann - die beiden Organisatoren Jonah Grimm und Jannik Straub haben sich mit der Veranstaltung einen Traum erfüllt.

Mutig und ein wenig verrückt

Ja, es sei mutig, vielleicht auch ein klein wenig »verrückt« ein Festival aus dem Boden zu stampfen, sagen die beiden 23-Jährigen Rüdenauer. Andere Events hätten aufgeben müssen, trotzdem gebe es immer noch viele Konkurrenzveranstaltungen. Die Rockfans müssten auch mehr als früher aufs Geld achten und zudem sei Rüdenau nicht gerade der Hotspot im Kreis.

Doch haben die jungen Veranstalter haben alles richtig gemacht. Bereits Freitag tobte die Menge vor der Bühne, der Favorit des Abends »AMAX«. Das Duo begeistert mit seiner außergewöhnlichen Kombination von Elektromusik, Partyklassikern und Trompeteneinlagen. »Da ging's rund«, resümieren Jonah und Jannik begeistert. Bis kurz vor 2 Uhr hielten sich eingefleischte Musikfans wacker auf den Beinen und tanzten euphorisch mit. 60 der Besucher fielen nach der Show quasi direkt ins Bett oder besser gesagt Zelt, denn direkt neben der stylishen Bühne war eine kleine Campingfläche.

Die Bühne fiel sofort ins Auge, genauso wie die gern genutzte Tribüne, die liebevoll gestaltete Bar und Lounge, die Stehtische und der Raucherbereich. Denn passend zum Namen haben sich die Organisatoren und deren rund 50 Helfer richtig Mühe geben und alles aus Holz gebaut und mit Holz verkleidet. Bis zum Schluss, eine Stunde vor Einlass am Freitag hatten alle tatkräftig mit angepackt. Und das Ergebnis? Das konnte sich wirklich sehen lassen.

Samstagabend nahm der Besucherstrom noch einmal stark zu. Jannik und Jonah sind zufrieden: »Alles klappt super und alles ist entspannt. Es ist einfach eine geile Atmosphäre.«

Zufriedene Helfer

Mehr als zufrieden sind auch die Rüdenauer Helfer, die tatkräftig bei in den Essensständen mit anpacken und sich auch privat das Highlight nicht entgehen lassen. Unisono sind sich die Einheimischen einig, dass es »toll ist, was die Jugend da auf die Beine gestellt hat«. Auch die beiden Initiatoren berichteten von bisher nur positiven Rückmeldungen aus dem Ort.

Gut bis bombastisch war die Stimmung an diesem zweiten Tag. Donnernde und mitreißende Elektrobeats und Hits mit Ohrwurmcharakter, perfekt arrangiert von den DJ's oder geballte Rockpower mit fetzigen Gitarrenriffs und wirbelnden Drumsticks bei den Stuttgarter Jungs der Live Rockband »The Journey Back«. Für jeden Geschmack schien bis spät in die Nacht etwas dabei zu sein. Spontane Tanzeinlagen, ausgiebiges Haarelüften beim Headbangen und leidenschaftliche Mitsingeinlagen inklusive.

Die Künstler wussten, wie sie ihre Zuhörer in den Bann zogen und so schnell nicht mehr wieder los lassen. Und die Besucher, die nahmen diese Einladung nur allzu gerne an. Ankommen, gemeinsam feiern, wohlfühlen - so könnte das Motto vom Klang im Wald lauten.

JENNIFER LÄSSIG

Stimmen vom "Klang im Wald"-Festival

Elias Bertlwieser (18) aus Bürgstadt

Elias Bertlwieser, 18 Jahre aus Bürgstadt: "Ich campe mit Freunde meines Abitujahrgangs hier. Ich finde das Festival sehr gut. Bei Rockmusik bin ich sofort dabei. Aber auch die Elektromusik ist sehr gut, AMAX hat mir am besten gefallen. Ich unterstütze solche lokalen Events gern und würde auf jeden Fall wiederkommen."

Robert Ghai, 37 Jahre aus Aschaffenburg

Robert Ghai, 37 Jahre aus Aschaffenburg: "Über einen Freund bin ich hierher gekommen. Eigentlich höre ich Rock, Metal und Punk. Bin aber immer für Gute-Laune-Musik offen. Ich finde die Tribüne toll und bin auf die Rockband gespannt. Generell erwarte ich immer wenig, umso besser wird es meistens. Genauso ist es auch heute."

Yvonne Maciejewski, 44 Jahre aus Bürgstadt.

Yvonne Maciejewski, 44 Jahre aus Bürgstadt: "Als ich von dem Festival gehört habe, dachte ich: "Ist das unser Rüdenau". Ich höre gern Elektromusik und war am ersten Abend mit Freundinnen da, AMAX hat uns begeistert. Das Festival ist klein, aber fein und ich wüsste nichts, was besser gemacht werden könnte."

Carmen Miseer-Mantel, 57 Jahre, aus Röllfeld.

Carmen Miseer-Mantel, 57 Jahre, aus Röllfeld: "Ich freue mich auf die Elektromusik mit Beats und Rhythmus. Wir sind eine Mädelstruppe und nennen uns scherzhaft immer die "Dancing Queens". Wir gehen immer zusammen auf Festivals. Ich finde das Festival gut organisiert und freu mich nun aufs Tanzen." jel