Diskussionen um Lebensmittelmarkt in Mönchberg

Gemeinderat stimmt für Bürgerbefragung vor weiteren Beschlüssen

Mönchberg 11.05.2023 - 00:00 Uhr 4 Min.

Der Antrag auf Errichtung eines Lebensmittelmarktes oder Discounters unterhalb vom Alten Obstkeller sorgt in Mönchberg für viele Diskussionen und Gesprächsstoff. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, zuerst eine Bürgerbefragung durchzuführen.

Die Firma Spiegel Immobilien (Aschaffenburg) beabsichtigt, auf einem Grundstück unterhalb des Alten Obstkellers am Ortseingang einen Einzelhandelsfachmarkt zu bauen. Dafür sind eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) sowie die Erstellung eines Bebauungsplans (BP) notwendig.

Die Firma Spiegel hatte den Gemeinderat gebeten, darüber einen entsprechenden Grundsatzbeschluss zu fassen. Anfallende Kosten im Rahmen des Bauleitplanungsverfahrens würden von der Firma Spiegel übernommen. Erste Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt, der Polizei sowie dem Landratsamt wurden im Vorfeld geführt. Eine Umsetzung auf der genannten Fläche wäre demnach, mit entsprechenden Hürden, prinzipiell möglich. Eine definitive Klärung der Machbarkeit wäre aber nur mittels Bauleitplanungsverfahren machbar.

Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) betonte zu Beginn, dass zwei Herzen in seiner Brust schlagen. Für einen Lebensmittelmarkt sprechen Gewerbesteuereinnahmen von jährlich 10.000 bis 15.000 Euro. Er schaffe Arbeitsplätze und stelle als Vollsortimenter auf 800 Quadratmeter durchgängig von 8 bis 20 Uhr die Lebensmittelversorgung von Mönchberg, Schmachtenberg und Röllbach sicher, wenn irgendwann Martin Bauer seinen Nahkauf schließe. Gegen den Markt spreche der Flächenverbrauch, mögliche Nachteile für den Lebensmittelmarkt im Ort sowie für den Bäcker, falls er sich nicht im neuen Markt einmiete.

Man habe nun zwei Möglichkeiten. Entweder man lehne die Ansiedelung des Marktes ab und warte, wie lange die jetzigen Geschäfte noch durchhalten, und hoffe, dass sich vielleicht Ehrenamtliche für einen Dorfladen finden oder man lasse diese Entscheidung wie vom Bürgerblock beantragt am 8. Oktober fällen. Hier wäre noch genügend Zeit, die Bevölkerung zu informieren und einen Runden Tisch zu bilden.

Dorfladen als Alternative

Martin Bauer, der seit 39 Jahren den Lebensmittelmarkt im Ort betreibt, meinte, es sei nicht einfach, sich zu positionieren. Er habe der Gemeinde sein Geschäft als Dorfladen angeboten. Als Vertragspartner käme nur die Gemeinde und kein Verein oder keine Genossenschaft in Frage. Es gebe gut gehende Dorfladenprojekte wie in Lohr oder Rück-Schippach, aber auch Dorfläden, die sich nicht tragen und wie in Sailauf-Eichenberg wieder schließen mussten. Bauer war der Meinung, dass wegen eines möglichen Netto-Marktes weder ein Bäcker noch ein Getränkehändler schließen müsse. Bauer erinnerte, dass man im Ort vor zehn Jahren eine Kaufkraftbindung von 65 bis 68 Prozent hatte. Heute liege sie bei 30 bis 35 Prozent. Die Bevölkerung zu fragen, sieht er als eine gute Entscheidung, wobei es eigentlich eine Entscheidung des Gemeinderates sei.

Simon Bauer, Vorsitzender des Gewerbe- Heimat- und Touristikvereines »Wir in Mönchberg« (W.I.M.) wünscht sich unverzüglich und vor dem Antrag eines Ratsbegehrens und vor einem Flächennutzugsänderungsantrag einen konstruktiven Gewerbeausschuss zwischen den Ratsmitgliedern und den Gewerbetreibenden (Runder Tisch).

Landwirt Werner Müller, der das Grundstück unterhalb des Alten Obstkellers auf dem der Markt geplant ist, gepachtet hat, meinte, dass die Ortseinfahrt mit einem Markt nicht schön aussehe. Zudem könnte es Problem mit Oberflächenwasser und Parkplatzwasser geben. Andrea Stahl, Inhaberin des Alten Obstkellers appellierte an das Gremium sich nicht hinter einem Ratsbegehren zu verstecken, sondern mit dem Herz am rechten Fleck zu entscheiden. Joachim Zöller (BBM) zeigte sich skeptisch. Er denkt, dass der Markt erheblichen Einfluss auf das Ortsleben und den Ortskern nehme. Er wünscht sich, dass man sich vor einer Entscheidung noch intensiver Gedanken gemacht.

Daniela Schmitt (BBM) meinte, dass das Thema Lebensmittelmarkt mittlerweile hochkoche und die Bevölkerung spalte. Einen Dorfladen sieht sie als interessante Alternative an. Sie spricht sich nicht für oder gegen einen Markt aus. Sie könne sich alles vorstellen. Schmitt stellte für ihre Fraktion den Antrag ein Ratsbegehren zum Thema Lebensmittelmarkt/Discounter in Mönchberg zu überprüfen. Damit soll die Möglichkeit eines Bürgerentscheids durch die Verwaltung überprüft werden. Am 8. Oktober bei der Landtagswahl wäre ein guter Termin für ein Ratsbegehren. Die Bürger müssten gut informiert werden und bis dahin hätte man Zeit gewonnen.

Bürgerbefragung statt Bürgerentscheid

Gerd Miltenberger (CSU) ist gegen ein Ratsbegehren, fände aber eine Bürgerbefragung sinnvoll. Die letzte Entscheidung müsste aber das Gremium treffen. Tobias Zöller (WGS) ist gegen einen Bürgerentscheid, weil es die Gemeinde spaltet. Es gibt auch viele örtliche Firmen, die vielleicht Probleme bekommen, wenn man die Entscheidung hinauszögert. Als Alternative sagte Zöller, dass ein Dorfladen vielleicht auch im Alten Feuerwehrhaus vorstellbar wäre. Daniela Schmitt (BBM) könnte sich auch vorstellen, ihren Antrag abzuändern und dafür Bürger befragen zu lassen.

Nach längerer Diskussion entschloss der Gemeinderat sich gegen die Stimmen von Joachim Zöller (BBM) und Tobias Zöller (WGS) zunächst für eine Bürgerbefragung.

Gemeinderat Mönchberg in Kürze Mönchberg. Mit folgenden Themen hat sich der Mönchberger Gemeinderat ebenfalls befasst: Neue Gemeinderätin: Tatjana Bader-Hain (CSU) ist neue Gemeinderätin. In der Gemeinderatssitzung wurde sie von Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) vereidigt. Bader-Hain tritt die Nachfolge von Bertwin Kaufmann (CSU) an, der sein Amt niedergelegt hatte. Neuer Fraktionsvorsitzender der CSU ist Gerd Miltenberger, seine Stellvertreterin Johanna Sauerwein. Änderung der Geschäftsordnung: Beschlossen wurde die Änderung der Geschäftsordnung des Marktgemeinderats. Beschließende Ausschüsse wurden abgeschafft. Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, Punkte vorzubereiten und dem Gemeinderat einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten. Die Geschäftsordnung tritt mit 1. Mai 2023 in Kraft. Anträge aus den Bürgerversammlungen: Behandelt wurden alle Anträge aus den Bürgerversammlungen Mönchberg und Schmachtenberg. Zahlreiche Anträge werden nun im Bauausschuss behandelt. Nutzungsänderung Vollbauernstelle: Nicht zugestimmt wurde dem Antrag auf Baugenehmigung zur Nutzungsänderung einer Vollbauernstelle in ein Wohnhaus mit Nebengebäuden am Siedlerhof 6. Laut Verwaltung gibt es hier eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange, da die Erschließung des Siedlerhofes 6 durch das Fehlen eines Kanalanschlusses nicht gesichert ist, da die Verkehrseinrichtungen nicht den Standards entsprechen, und hierdurch die Entstehung einer Splittersiedlung zu befürchten ist. Die Aussiedlerhöfe wurden ehemals zugelassen, um den dort ansässigen Landwirten Raum zu schaffen, um ihrer Tätigkeit nachzugehen und die Bürger in der Gemeinde Mönchberg vor Lärm- und Geruchsbelästigung zu schützen. Verkehrskonzept: Beschlossen wurde aufseiten der Gärten in der Golfstraße ein eingeschränktes Halteverbot mit zeitlicher Beschränkung dauerhaft aufzustellen. Wettbewerb: Das Gremium beschloss auch heuer mit Schmachtenberg am Dorfwettbewerben "Unser Dorf hat Zukunft" teilzunehmen. Feuerwehr: Die Feuerwehr Mönchberg bekommt ein neues Fahrzeug. Das hatte der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung im April beschlossen. Die Kosten betragen insgesamt 584.003 Euro. (Fahrgestell mit Aufbau 526.214 Euro, Feuerwehrtechnische Beladung 57.788 Euro). Kleintraktor: Angeschafft wird ein neuer Kleintraktor der Marke Yanmar YT359 zum Preis von 80.301 Euro. Das Fahrzeug soll über fünf Jahre finanziert werden. Offene Ganztagsschule: Das Landratsamt ist voll des Lobes über die Offene Ganztagsschule. Mönchberg sei auf dem richtigen Weg. Für das neue Schuljahr seien bereits 77 Kinder angemeldet und man habe bereits zwei Langzeit- und drei Kurzzeitgruppen gemeldet. Spessartbad: Das Spessartbad wird am Samstag, 13. Mai eröffnet. ro