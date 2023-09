Direktkandidaten stellen sich Fragen von Moderatoren und Publikum

Volles Haus beim »heißen Stuhl« in Erlenbach

Gut besucht war die DGB-Veranstaltung »Heißer Stuhl« in der Erlenbacher Frankenhalle am Donnerstagabend. Foto: Björn Friedrich

Eingeladen waren: Nicole Pfeffer (FDP), Martin Stock (CSU), Samuel Herrmann (SPD), Ansgar Stich (Grüne) und Thomas Zöller (FW). Durch den Abend führten Martin Schwarzkopf, Chefredakteur beim Main-Echo, und Björn Wortmann, Gewerkschaftssekretär des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Unterfranken. Der DGB war auch Veranstalter des Abends.

Moderator Björn Wortmann.

Der Ablauf des Abends folgte klaren Regeln: Zunächst durfte jeweils ein Zuschauer einen Zettel aus dem Lostopf ziehen. So wurde festgelegt, in welcher Reihenfolge die Kandidaten antraten. Die Moderatoren stellten den Kandidaten zunächst zwölf Minuten lang Fragen, dann hatte das Publikum acht Minuten Zeit, eigene Themen anzusprechen. Damit die Zeitvorgaben auch eingehalten wurden, lief eine große Uhr mit, die ein Beamer an die Wand projizierte.

Moderator Martin Schwarzkopf hört dem Direktkandidaten Thomas Zöller zu.

Hier einige Highlights des Abends, gegliedert nach den Auftritten der Direktkandidaten.

THOMAS ZÖLLER (FW)

Thomas Zöller.

»Ich hab's geahnt«, scherzte Thomas Zöller, als sein Name als Erstes per Los gezogen wurde. »Würden Sie im Landtag mit der AfD zusammenarbeiten?«, lautete dann eine Frage von Moderator Wortmann. Die Position des Mönchberger Bürgermeisters: Die AfD sei menschenverachtend. »Mit solchen Leuten arbeite ich nicht zusammen.« Eine Publikumsfrage, die Zöller - wie er sagte - schon erwartet hatte, zielte in Richtung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (FW). Ein Zuschauer, der sich als Mitglied einer Gewerkschaft bezeichnete, sagte vehement: »Ich bezeichne ihn als Populisten. Ich finde, wie der auftritt, spaltet das unsere Gesellschaft.« Zöller erwiderte, er kenne Aiwanger seit Jahren und habe nie etwas Menschenfeindliches gehört. »Er ist ein ordentlicher, netter Mensch. Ein bisschen grob und kantig, aber manchen Leuten spricht er aus der Seele.« Aus dem Publikum kam ein Zwischenruf, der für einzelne Lacher sorgte: »Das ist ja das Problem.«

NICOLE PFEFFER (FDP)

Nicole Pfeffer.

Ein Thema, um das es bei Nicole Pfeffer ging, war die Pflege. Vor allem Moderator Schwarzkopf versuchte, mit gezielten Nachfragen konkrete Aussagen zu bekommen. Die Mömlingerin würde sich wünschen, dass Pflegende wieder mehr Zeit für Patienten haben und nannte als Ideen den Einsatz von Robotern oder dass Dokumentation über Sprachassistenten laufen könnte. Auf die Publikumsfrage wie sie zum Tempolimit stehe, antwortete Pfeffer: »Ganz ehrlich: Ich fühle mich wohler, wenn ich auch mal 200 fahren kann«, und erntete damit belustigtes Gemurmel im Saal. Eine Zuschauerin fragte nach Lohngleichheit. Pfeffer sagte: »Das hat mehrere Gründe, zum Beispiel, dass sich Frauen schlecht verkaufen.« Auch diesmal reagierte das Publikum, einige riefen »Oh!«

ANSGAR STICH (GRÜNE)

Ansgar Stich.

Für Grünen-Kandidat Ansgar Stich ging es auf dem »heißen Stuhl« auch um Steuereinnahmen. Der Gymnasialschulleiter sprach sich für mehr Steuerfahnder aus. Angesprochen auf energieintensive Unternehmen sagte der 54-Jährige, dass das Industrie Center Obernburg (ICO) »in die Höhe, nicht in die Weite« erweitert werden sollte. Eine Zuhörerin setzte sich für frühkindliche Bildung ein. Sie sagte, »sehr frustrierte Fachkräfte« hätten sich vor ein paar Wochen mit Stich getroffen und ihm Aufgaben und Fragen an die Hand gegeben. »Wir haben noch keine Antworten bekommen.« Stich erklärte, er erinnere sich an die Diskussion. Wann er die Fragen beantworten wird, sagte er nicht. »Man muss aufpassen, dass man seinen eigenen Job nicht zu schlecht macht«, gab der Obernburger der Frau mit auf den Weg. »Das ist bei uns Lehrern das Gleiche: Wenn wir nur jammern, finden wir keinen Nachwuchs.«

MARTIN STOCK (CSU)

Martin Stock.

»Was muss passieren, damit häuslich pflegende Angehörige entlastet werden?«, wollte Chefredakteur Schwarzkopf von Martin Stock wissen. Der Bürgermeister von Sulzbach brachte das Landespflegegeld ins Spiel, das »viel zu wenig bekannt« sei. Als der 42-Jährige sagte, das seien 1000 Euro im Jahr, ging ein Raunen durch den Saal. Stock legte nach: »Es ist ein kleiner Tropfen, aber es sind zwei Milliarden, die insgesamt schon ausgeschüttet wurden.« Auf die Frage, wie mehr Ärzte in den Kreis gelockt werden könnten, brachte Stock die Gesundheitsregion Plus ins Spiel, die eine Initiative von Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) sei. Schwarzkopf sorgte für Lacher, als er konterte: »Es ist schön, dass Sie grüne Politik loben.« Eine Zuschauerin sprach den Fachkräftemangel an, auch in der Pflege. Hier erntete Stocks Aussage Applaus, dass über ein verpflichtendes soziales Jahr nachgedacht werden sollte.

SAMUEL HERRMANN (SPD)

Samuel Herrmann.

Samuel Herrmann musste am Donnerstag noch bis in den Abend hinein arbeiten, deswegen kam der Polizist erst spät zur Veranstaltung und durfte als letzter Kandidat Platz nehmen. Der Kleinwallstädter wurde von Moderator Schwarzkopf auf das Thema Wohnraum angesprochen. »Ist es gerecht, wenn viele bezahlbaren Wohnraum brauchen und andere ihn besitzen, aber nichts damit anfangen?«, fragte Herrmann in den Raum und brachte eine Baulandmobilisierungssteuer ins Spiel. Ein älterer Besucher wollte vom 26-Jährigen wissen: »Würden Sie für die Senioren kämpfen?« Der Sozialdemokrat bekam Applaus für seine Aussage, die Möglichkeit Behördenangelegenheit nicht digital zu erledigen müsse für Senioren erhalten bleiben. Die Moderatorenfrage , wie man mehr junge Leute für eine Berufsausbildung gewinnen könne, beantwortet Herrmann unter anderem mit der Idee, Praktika in der Schule zu erweitern - und zwar verpflichtend in einem Ausbildungsberuf.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: AfD war nicht eingeladen Auf dem »heißen Stuhl« in Erlenbach durften am Donnerstagabend fünf Direktkandidaten Platz nehmen. Eine Partei war nicht vertreten: die AfD. Das erklärte Moderator Björn Wortmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) so: Der DGB wolle »destruktive Hetzer und Demokratiefeinde« nicht als Gesprächspartner aufwerten. Hierfür gab es von den Besuchern viel Applaus.

Doch ein Zuschauer war mit dem Prozedere nicht zufrieden. Als die ersten Publikumsfragen gestellt werden durften, sagte der Mann: »Hier wird ständig davor gewarnt, dass sich die Gesellschaft spaltet. Aber merken Sie nicht, dass Sie die größten Spalter sind?« Wortmann erwiderte, der DGB habe sich klar positioniert: »Wir geben Rassisten kein Podium.« Während das Publikum diesem Statement Beifall klatschte, sagte der Fragesteller noch halblaut: »Viel Spaß.« Dann verließ er den Saal. (juh)

Übrigens: Lacher am Rande Auch wenn bei den Themen des »heißen Stuhls« hart und sachlich diskutiert wurde, gab es für das Publikum doch auch erheiternde Momente. So bat Moderator Martin Schwarzkopf die Besucher zum Beispiel, ihr Handy auszuschalten, als ein lautes Klingeln zu hören war. Co-Moderator Björn Wortmann wies Schwarzkopf darauf hin, dass es sich bei dem Klingeln um den Alarm handelt, der anzeigt, dass die zwölf Minuten Fragezeit für den Kandidaten vorbei sind. Zum Abschluss der Veranstaltung sollten alle Kandidaten dann noch drei Sofortmaßnahmen nennen, die ihre Partei ergreifen würde, wenn sie in die Regierung käme. Martin Stock (CSU) erklärte, er wolle durch alle 32 Kommunen des Landkreises tingeln, um zu sehen, wo die Sorgen und Nöte der Bürger liegen. Ansgar Stich (Grüne) sagte, er könne es sich gut vorstellen, mit Stock durch die Region zu ziehen. Wortmanns Kommentar, der für amüsierte Lacher sorgte: »Sind das schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen?« (juh)