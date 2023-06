2,25 Millionen Euro vom Land Hessen für digitalen Schutz gegen Katastrophen

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 01.06.2023 - 12:15 Uhr 2 Min.

Bescheidübergabe im Odenwälder Zentrum für den Katastrophenschutz: (von links) Kreisbrandinspektor Horst Friedrich, Digitalministerin Kristina Sinemus, Erster Kreisbeigeordneter Oliver Grobeis und die CDU-Landtagsabgeordnete Sandra Funken.

Digital gewappnet: Der Odenwaldkreis nimmt am landesweiten digitalen Frühwarnsystem »Katastrophenschutz goes digital« teil, das vom Land Hessen über das Programm »Starke Heimat Hessen« gefördert wird. Die Übergabe des Fördermittelbescheids in Höhe von 2,25 Millionen Euro erfolgte am Dienstag in Erbach durch Digitalministerin Professor Kristina Sinemus. »Die Gefahr von Naturkatastrophen nimmt konstant zu. Die daraus resultierenden Schäden für die Bevölkerung, aber auch in der Natur, sind enorm und verursachen immense Kosten«, wird die Ministerin in der Meldung aus Wiesbaden zitiert. Landrat Frank Matiaske erklärte dazu, dass die Digitalisierung gemeinsam mit den Praktikern aus dem Katastrophenschutz heraus entwickelt werde.

Weiter heißt es dazu, dass mit dem Projekt der Schutz der Bevölkerung und die Sicherheit der Einsatzkräfte bei Extrem-Wetterereignissen, bei Hochwasser-Ereignissen und Waldbrand-Gefahren verbessert werde. Mithilfe digitaler Technik, Sensorik und Daten aus verschiedenen weiteren Quellen soll viel früher und strategischer reagiert werden können. Das Frühwarnsystem hat das Ziel, durch rechtzeitiges Handeln Schäden und Folgeschäden eines Katastrophenfalls zu minimieren oder ganz zu vermeiden. Warnungen vor eintretenden Katastrophenfällen können unabhängig vom Faktor Mensch und gleichzeitig über verschiedene digitale Wege an verschiedenste Empfänger oder unterschiedliche Stellen gesendet werden. Der Odenwaldkreis plant hierfür ein flächendeckendes LoRaWAN Netz, um die Daten zu übertragen. Diese werden in einer Datenbank gesammelt und für unterschiedliche Bereiche und Anwendungsfälle zur Verfügung gestellt.

Auf dem Siegerpodest: Zum Abschluss des Apfelblütenfests ehrt die Gemeinde Höchst traditionell Sportlerinnen und Sportler, die im zurückliegenden Jahr durch besondere Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Der Höhepunkt des Abends bildete die Verleihung zum »Sportler des Jahres 2022«, schreibt die Gemeindevertretung. Den Titel erhielt Jonas Abu Wahib für seinen zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft Kata-Jugend. Dabei handelte es sich um ein historisches Ereignis, wie Bürgermeister Horst Bitsch betonte: »Mit dieser beeindruckenden Leistung schrieb er Geschichte im Deutschen Karateverband, denn er erlangte als erster Athlet das Finale einer Nachwuchs-WM.«

Geehrt wurde auch die Rope-Skipping-Abteilung des TSV Höchst, die auf Erfolge bei Hessischen, Deutschen und sogar Europameisterschaften im Einzel- und im Mannschaftswettbewerb zurückblickt. Zur Mannschaft gehören: Tabea Paul, Leni Hallstein, Moritz Kumpf, Lea Friedrich, Lilli Hallstein, Anna Dombrowski, Lilly Kumpf, Celine Yilmaz, Nina Schwardt und Anna Maria Sophie Leib. Zu den jüngsten Geehrten zählte Julia Martel von der SG Sandbach, die den Titel als Hessenmeisterin mit der Gymnastik-Mannschaft bis 10 Jahren errungen hat.

Im Doppelpack: Mit zwei Festen in einem macht die Stadt Breuberg auf sich aufmerksam. Das historische Altstadtfest findet in diesem Jahr auch unter der Fahne des Mümlingtalfests statt, das nach längerer Pause zuletzt im zurückliegenden Jahr in Mömlingen wiederbelebt wurde. Im Breuberger Stadtteil Neustadt wird von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Juni, gefeiert. Nach 1989 kehrt das Mümlingtalfest wieder zurück nach Neustadt. Für die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen zeichnet der Vereinsring Neustadt am Breuberg, unterstützt von der Stadt Breuberg, verantwortlich.

Zum bunten Treiben auf dem Marktplatz zählen neben Händlerständen, Musik und die leibliche Versorgung Theateraufführungen, Märchenerzählungen, Puppentheater und ein Krämer- und Handwerkermarkt. Eröffnet werden die beiden Feste am Freitag um 17.30 Uhr mit dem Einzug der Stadtvögte und Bürgern in historischen Gewändern. Es folgen der Bieranstich und im Rathausinnenhof ein Theaterstück über »Das verrückte Hotel Rodensteiner«. Den Höhepunkt des Mümlingtalfests bildet der Tag der Vereine, wenn am Sonntag ab 13 Uhr Vereine aus den sechs Kommunen, die die Touristische Arbeitsgemeinschaft Munteres Mümlingtal bilden, vertreten sind. Anlässlich des Fests hat der Vereinsring ein Büchlein mit Geschichten, Sagen und Märchen aus dem Odenwald herausgegeben, das kostenlos im Eingangsbereich des Rathauses erhältlich ist.

Vollständiges Programm im Internet unter https://www.breuberg-neustadt.de

Manfred Giebenhain