Dietmar Fieger feiert 60. Geburtstag: Obernburgs Bürgermeister hält sich mit Joggen fit

Persönlichkeit

Obernburg 03.09.2023

Obernburgs Bürgermeister Dietmar Fieger feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Seine Arbeit als Bürgermeister habe Fieger in den bisherigen neun Jahren viel Freude gemacht. In seiner Amtszeit seien die Schulden der Stadt um 60 Prozent abgebaut worden. Besondere Bedeutung habe für ihn die städtischen Kinderbetreuung. Fieger ist in Niedernberg aufgewachsen, wohnt aber seit 25 Jahren in Obernburg und ist seit 30 Jahren mit seiner Ehefrau Elke verheiratet, mit der er zwei erwachsene Söhne hat.

Fiegers größtes Hobby sei das Laufen. 2015 habe er sich einen Traum erfüllt und den New-York-City Marathon erfolgreich absolviert. Mittlerweile sei er 14 Marathons gelaufen. Zwei- bis dreimal jogge er in der Früh vor der Arbeit seine Runden durch die Gemarkungen von Obernburg und Eisenbach. Bei der Arbeit sieht er sich mehr als Teamspieler: Er lege wert darauf, dass Erfolge nie das Werk eines einzelnen sind, sondern immer durch ein konstruktives Miteinander entstehen.

So ist der Jurist auch in vielen Vereinen aktiv. Unter anderem ist er seit mehr als 20 Jahren Erster Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht Obernburg und Justiziar des BRK-Kreisverbandes. Der Jurist mit zweitem Staatsexamen war vor seiner Wahl zum Bürgermeister von 1994 bis 2014 als Verwaltungsjurist und Abteilungsleiter am Landratsamt Miltenberg tätig.

Seinen Geburtstag wird Fieger am Montag, 4. September, im Kreise seiner beruflichen, politischen und vereinsaktiven Weggefährten auf dem Klimmerhof in Obernburg feiern.

Martin Roos