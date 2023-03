Dieser Postbote bringt gute Laune

Beruf: Marcos Rodríguez González geht als "Postbotekuba" viral

Großwallstadt 26.03.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Marcos Antonio Rodríguez González, Postzusteller in Großwallstadt. Auf Tiktok heißt er "postbotekuba" und hat rund 30.000 Follower. Marcos Antonio Rodríguez González ist Postzusteller im Raum Großwallstadt. Sein Markenzeichen ist seine gute Laune. Marcos Antonio Rodríguez González ist Postzusteller im Raum Großwallstadt. Sein Markenzeichen ist seine gute Laune.

"Postbotekuba": Der Name, den González in den Sozialen Medien trägt, ist Programm. "Ich komme aus Kuba", erklärt er und strahlt sein breites Lächeln. "Wir haben dort jeden Tag Partymusik - ich mache damit einfach hier weiter." Mit kubanischer Lebensfreude will der 33-Jährige nicht nur seinen Kunden begegnen. Sein Ziel ist es auch, für gute Stimmung unter den Kollegen und Kolleginnen im Postverteilzentrum Großwallstadt zu sorgen. Schließlich sei das Team ein bisschen wie Familie - und die Familie zusammenzuhalten, das ist dem gebürtigen Kubaner wichtig.

Auf Kuba hat Gonzalez eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht und in diesem Beruf gearbeitet. 2014 verschlug es ihn nach Deutschland - der Liebe wegen, wie er erzählt. Mittlerweile lebt Marcos Rodríguez González mit seiner Familie in Leidersbach und arbeitet seit fast vier Jahren für die Deutsche Post DHL. "Das war die beste Entscheidung", sagt González. Was ihm an seinem Arbeitsalltag am besten gefällt? "Der Kontakt zu den Menschen."

VIDEO: Mit "Postbotekuba" auf Tour

"Postbotekuba" bringt die gute Laune

Wie in jedem Job sei es auch bei der Post manchmal stressig. "Aber ich versuche immer, dass ich mit meiner gute Laune und mit Musik dazu beitrage, dass alle hier einen guten Tag zusammen haben, dass jeder auch mal lacht", erklärt González. Sein Chef sieht das gern: "Ich find's super, das hebt die Stimmung", sagt Standortleiter Christof Schick. "Und Marcos zeigt auch den Kunden: Ja, das ist ein harter Job. Aber mit der richtigen Stimmung kann man den gut meistern."

Obendrein hat Marcos Rodríguez González dem Standort Großwallstadt eine gewisse Berühmtheit eingebracht. Denn die Deutsche Post DHL hat ihn zum Gesicht der Recruitment-Kampagne "Werde einer von uns" gemacht. Er lächelt auf Flyern und in Image-Videos. Auch diverse TV-Teams haben schon in Großwallstadt vorbeigeschaut, um die Geschichte vom ansteckend gut gelaunten Postboten zu e

rzählen.

Arbeit und gute Laune - das ist mein Tag, jeden Tag.

Marcos Rodríguez González freut sich über die Aufmerksamkeit. Vor allem aber hat er eben einfach Spaß an seinem Job und macht daraus kein Geheimnis. "Arbeit und gute Laune - das ist mein Tag, jeden Tag", sagt er. Diese Arbeit beginnt für den Zusteller um kurz nach sieben am Morgen. Im Postverteilzentrum Großwallstadt muss er zunächst Briefe und Pakete sortieren, dann den gelben Kastenwagen beladen. Anschließend fährt González seine Tour und versorgt wechselnde Bezirke in Groß- und Kleinwallstadt, Hausen, Sulzbach und Großostheim. "Die Kunden wissen: Wenn ich komme, geht die Sonne auf", sagt Gonzalez.

Wo könnte sich Deutschland von Kuba eine Scheibe abschneiden? "Hier in Deutschland bräuchten wir vielleicht ein bisschen mehr Zusammenhalt unter den Menschen", überlegt Marcos Rodríguez González . Schon okay, dass nicht jeder und jede gleich mit ihm ein Tänzchen wagen will. Mit einem freundlichen "Guten Morgen" am Gartenzaun sei oft schon viel getan, verrät er. Ein "Danke" für die Post, die er bringt - "oder einfach ein schönes Lächeln - das ist für mich das Beste".

LINK: postbotekuba auf Instagram

Moni Münch