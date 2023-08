Die zwölfjährige Irina ist mit ihrer Familie aus der Ukraine geflüchtet

Serie Fluchtgeschichten

Zwölf Jahre alt ist Irina und weiß nicht, ob Deutschland ihre neue Heimat wird oder ob sie und die Familie zurück in die Ukraine können.

Hier besucht das Mädchen das HSG Erlenbach. Für die Erlenbacher Ausstellung »Erinnerungsstücke« hat Irina die Geschichte ihrer Flucht erzählt und wie alle Ausstellungsteilnehmer einen Gegenstand vorgestellt, den sie mit ihrer Heimat verbindet. In dieser Serie stellen wir die Geschichten aus der Ausstellung nochmals vor. Das sind ihre Worte:

Der Krieg zu Hause

»Ich komme aus Dnipro in der Ukraine. Es ist eine große Stadt, die zweitgrößte nach Kiew (Anm. der Red.: Mit knapp einer Million Einwohnern ist Dnipro die viertgrößte Stadt des Landes, die immer wieder unter russischen Luftangriffen leidet und aktuell sehr stark von der Sprengung des Staudamms betroffen ist). Seit acht Monaten bin ich in Deutschland. Mein Papa, meine Mama und meine Schwester, sie ist sieben Jahre alt, sind jetzt auch hier. Wir haben in einer Wohnung im Hochhaus gelebt. Als der Krieg näher kam und es sehr schlimm wurde, wussten wir, dass wir gehen müssen. Eine Stadt ganz in der Nähe war schon von russischen Truppen besetzt. Der Keller im Hochhaus ist zu klein für alle. Die Sirenen gingen ständig. Ich habe die ganze Zeit gezittert und musste Beruhigungsmittel nehmen. Wir sind zu meiner Oma aufs Land umgezogen. Das war nicht weit genug weg. Dann kam die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen.

DER AUFBRUCH

Meine Eltern hatten einige Tage zur Vorbereitung, zum Packen und zum Verabschieden. Aber für uns Kinder war die Flucht spontan. Uns sagten die Eltern erst am Vorabend, dass es am nächsten Tag losgeht. Wir sind mit dem Auto Richtung Westen gefahren. Es war eine schwierige Fahrt. Wir hatten viel Angst. Das Tanken war ein Problem und auch die vielen Soldaten und Kontrollen waren schwierig. Aber einige Bekannte fuhren auch mit im Konvoi, das hat es etwas leichter gemacht. Mein Vater hat uns bis an die Grenze zu Polen gebracht, er ist dann wieder zurückgefahren. Für Mama war das ein sehr schwerer Moment. Ich war auch traurig und habe viel geweint.

WIEDERSEHEN MIT VATER

Wir blieben eine Woche irgendwo in Polen, dann zwei Tage - auch in Polen - bei Bekannten. Wir wollten weiter nach Düsseldorf, da hatten wir eine Wohnung in Aussicht, aber das hat dann nicht geklappt. Ich habe Freundinnen, Klassenkameraden und viele Verwandte, die noch in Dnipro sind. Wir sind aber froh, dass wir hier sind. An der Grenze haben wir andere, die ohne Auto unterwegs waren, mitgenommen. Der Platz meines Vaters war ja jetzt frei. Wegen gesundheitlicher Probleme durfte auch er nach fünf Monaten die Ukraine verlassen. Er kam zu uns nach Dormitz bei Erlangen, wo wir zuerst ein paar Monate lebten. Dort hat uns eine fremde Familie sehr geholfen. Sie waren sehr freundlich. Andere Flüchtlinge sind wieder früh zurück in die Ukraine, weil es keine Menschen gab, die sie hier unterstützt haben. Wir haben jetzt echte Freunde in Dormitz!

DER ALLTAG IN ERLENBACH

Nach sechs Monaten zogen wir um nach Erlenbach - unsere Deutschen haben uns geholfen, eine Wohnung zu finden. Am Anfang hatte ich sehr viel Angst, ich war traurig, weil ich mein Zuhause verloren habe. Ich habe nichts verstanden, aber jetzt ist es gut. Meine Schwester ist sieben, sie geht in die Dr.Vits-Schule. Meine Eltern lernen Deutsch in Miltenberg. Erlenbach ist in Ordnung. Meine Eltern sind sich noch nicht so einig, wie es weitergehen wird. Vater will bleiben, Mutter will so schnell wie möglich zurück, aber sie weiß, dass das jetzt nicht geht. Vielleicht bleibt sie auch, wenn sie besser Deutsch kann und eine Arbeit findet. Mir ist es eigentlich egal, wo wir sind. Hauptsache, die Familie ist dabei.

DER RING DER GROSSELTERN

Am letzten Silvesterabend vor dem Krieg bekam ich einen Ring mit zwei Sternen drauf von meinen Großeltern. Sie sind immer noch in der Nähe von Dnipro, aber auf dem Land. Der Ring verbindet mich mit ihnen. Ich trage ihn immer.«

Der Ring verbindet Irina mit ihren Großeltern in der Ukraine.

Hintergrund: Ausstellung "Erinnerungsstücke" Un­ter dem Ti­tel »Er­in­ne­rungs­stü­cke - Ge­flüch­te­te aus Er­len­bach er­zäh­len ih­re Ge­schich­te« zeig­te die Stadt Er­len­bach im Ju­ni ei­ne Aus­stel­lung mit Kurz­bio­gra­fi­en und Fo­tos von sie­ben Ge­flüch­te­ten, die am Un­ter­main le­ben. Die Ausstellung erzählt Fluchtgeschichten anhand von Zitaten. Entstanden sind sie Gesprächen, die Annette Wohlmann, stellvertretende Schulleiterin des HSG Erlenbach, und Petra Münzel, ehemals Landtagsabgeordnete für die Grünen, führten. Auf mehreren Tafeln, gestaltet von Kunsterzieher Wolfgang Schwärzler, waren die Zitate zu lesen. Daneben bildete je ein Foto ein Erinnerungsstück ab, das die Befragten auf der Flucht begleitet hat. hlin