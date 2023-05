Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Die zwei Gruppen zu schließen, können wir unseren Eltern nicht antun«

Deirdre Heckler: Bürgermeisterin zur Mäusebande

Breuberg 24.05.2023 - 00:00 Uhr 1 Min.

Mit einer deutlichen Zustimmung von 73,5 Prozent ist Deirdre Heckler zur Bürgermeisterin von Breuberg gewählt worden.

Die Kommune soll für die zwei zeitweise nach Bayern ausgelagerten Gruppen bezahlen: Das ist der Standpunkt des Landes Hessen. Breubergs Bürgermeisterin Deirdre Heckler sieht das anders. Redakteurin Fee Berthold-Geis hat mit ihr gesprochen.

Ihr Gespräch im Sozialministerium in Wiesbaden war erfolglos. Haben Sie noch Hoffnung, dass es eine Lösung gibt?

Ja, natürlich. Es läuft eine kleine Anfrage an den Landtag. Er hat um Verlängerung für die Anfrage gebeten. Wir legen unsere Hoffnung in den Landtag. Wir fahren nochmal nach Wiesbaden.

Das Sozialministerium war nicht kompromissbereit?

Nein, die Lösung des Sozialministeriums war, dass wir einfach die zwei Gruppen zu machen und die sechs Erzieherinnen entlassen.

Das ist doch keine Lösung.

Richtig. Das können wir unseren Eltern und unseren kleinsten Bürgern nicht antun.

Das Sozialministerium hält es »für eine denkbare Möglichkeit, dass die Kommune die Kosten übernimmt«. Schließlich sei Kinderbetreuung in Hessen »die originäre Aufgabe der Kommunen. Sehen Sie das auch so?

Natürlich nicht. Wenn am Ende aber niemand die Zeche bezahlt, dann wird das die Kommune bezahlen müssen. Das ist uns auch klar. Die Alternative wäre ja, dass der Verein Mäusebande kaputt geht. Das können wir nicht zulassen. Ich gehe deshalb schon davon aus, dass unser Stadtparlament zustimmt. Aber so weit sind wir noch nicht.

Kann Breuberg das stemmen?

Wir werden nächstes Jahr defizitär sein. Wir können nicht 116.000 Euro aus dem Fenster schmeißen. Wir versuchen zunächst, das Geld aus Wiesbaden zu bekommen.

Vor allem, weil es ja eine Außenstelle einer hessischen Einrichtung ist?

So ist es. Es ist eine Außenstelle und vor allem eine Außenstelle auf Zeit. Die Kinder kommen ja alle binnen des Förderjahrs zurück.

Bei Ihnen in der Kommune gab es wirklich keine Räume, wo die Mäusebande hätte unterkommen können?

Nicht nur bei uns, sondern auch nicht in den Nachbarkommunen. Wir haben überall gesucht. Es war nichts da. Dann kam das Angebot von Bürgermeister Siegfried Scholtka. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist für uns ganz normal, wir sind ja auch in einer touristischen Arbeitsgemeinschaft. So soll es doch sein.

Sollte es.

Unsere älteren Bürger können auch ins bayerische Obernburg in die Tagespflege gehen. Sie werden sogar abgeholt. Da gibt es kein Problem, da wird kein Pflegegeld gekürzt. Wenn aber unsere kleinsten Kinder nach Mömlingen gehen, werden uns die Gelder gestrichen. Das geht mir nicht in den Kopf.

Fee Berthold-Geis