Die Wildvogelhilfen in Eisenbach und Wörth brauchen Unterstützung beim Füttern

Monika Keller und Nadja Koch suchen Helfer

Obernburg 04.08.2023 - 09:00 Uhr 4 Min.

Junger Mauersegler. Zwei neugierige Wacholderdrosseln. Kleine Stieglitze. Meisen in der Außenvoliere von Monika Keller warten auf ihre Auswilderung. Kleine Meisen. Im Schwalbenzimmer bei Nadja Koch trainieren die Vögel fliegen und Fliegen fangen im Flug. Ein Hausrotschwanz-Junges. Eine Helferin von Nadja Koch mit einer jungen Amsel. Fütterungszeit bei den Amseljungen.

Keller im Obernburger Stadtteil Eisenbach, Koch in Wörth. Die beiden Vogelliebhaberinnen sind dringend auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die beim Füttern und Saubermachen helfen. Keller betreibt ihre kleine Päppelstation seit gut fünf Jahren. Seit 2019 wird sie vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) unterstützt und arbeitet auch mit Nadja Koch zusammen. Gerade sind 45 Vögel bei ihr in einem eigenen Zimmer, sie kann zur Zeit keine neuen mehr aufnehmen. Neugierige Rotkehlchen, Schwalben, ein von einer Katze attackierter Kernbeißer und viele Mauersegler hat sie gerade zur Pflege. Kleine Stieglitze wollen ebenfalls versorgt werden. Die Vögel bekommen gefrorene Heimchen oder einen speziellen Brei. Von 6 bis 22 Uhr verlangen die Tiere Kellers Aufmerksamkeit, besonders die Mauersegler: Diese sperren ihren Schnabel nämlich nicht automatisch auf, hier muss die Pflegerin nachhelfen. Sechsmal täglich müssen allein diese Tiere gefüttert werden, bekommen Vitamin-B-Spritzen. Die Segler fallen, wenn es warm ist, besonders häufig aus ihren Nestern unterm Dach, weil es ihnen zu heiß wird. Dann können sie, wenn sie noch jung sind oder verletzt, nicht mehr alleine starten und sind auf menschliche Hilfe angewiesen. In Kellers Garten ist eine kleine Voliere mit Meisen und Amseln. Hier werden die Vögel auf die Freiheit vorbereitet. Ein schriller Ton soll Katzen fernhalten. »Besonders Amseln werden oft zu Katzenopfern, da sie viel am Boden hüpfen«, weiß Keller.

Monika Keller mit einem ihrer Schützlinge.

Hundert-Stunden-Woche

Keller hat eine Hundert-Stunden-Woche, zwei Ehrenamtliche unterstützen sie dreimal die Woche, ein Mann übernimmt Fahrten in die Mauerseglerklinik nach Frankfurt. Drei Mal am Tag muss sauber gemacht werden. Einmal komplett, zweimal braucht es frisches Küchenkrepp in den kleinen Volieren. Besonders die kleinen Küken müssen stündlich gefüttert werden. Keller würde sich sehr über mehr Helfer freuen. »Die Politik hat irgendwie wenig Interesse an unseren Einrichtungen«, bedauert sie. Doch es liege am Menschen, der Natur zu helfen. Schließlich mache der sie auch kaputt.

Bei Nadja Koch in Wörth geht es auch turbulent zu. Manchmal hat die Vogelliebhaberin hunderte Anrufe am Tag, muss zwischendurch ihr Handy ausschalten oder Aufnahmestopps ankündigen. Zwischen 200 und 250 Vögel hat sie gerade in Obhut. Die Tiere haben eine eigene Wohnung. Wenn nicht das Telefon klingelt, läutet es an der Tür: Als wir bei Koch sind, kommt gerade eine junge Frau mit einem kleinen Spatz. Der Vogel ist scheinbar gegen eine Scheibe geflogen. Koch untersucht den Kleinen, schaut, ob die Flügel gebrochen sind. Dann kommt er erst einmal in eine geschützte, dunkle Kiste. Zu Spitzenzeiten werden schon mal bis zu 40 Vögel am Tag gebracht. Auch bei Nadja Koch kommen zur Zeit viele Mauersegler und Schwalben an, die als Dachbrüter vor der Hitze aus dem Nest springen. Generell ist Koch aufgefallen, dass die Vielfalt an Vögeln weniger geworden ist. »Es kommen hauptsächlich Schwalben und Spatzen«, sagt sie. Seit 20 Jahren kümmert sich Koch um Vögel, die Hilfe brauchen, päppelt, gibt Medikamente, vermittelt weiter zum Tierarzt. 2019 hat sie den Verein Wildvogelhilfe Koch gegründet.

Ein Amselküken im selbst gebastelten Nest.

Schichtplan in der Küche

Bei Koch hängt ein Schichtplan in der Vogelküche. Sie selbst fängt morgens um sechs Uhr an, die ersten Helfer kommen um acht Uhr. Der Tag ist in neun Schichten aufgeteilt, pro Schicht braucht es zwei Leute. Insgesamt geht es dann bis 21 Uhr für die Helfer, inklusive Pausen natürlich. Die Kernzeiten sind von 8 bis 20 Uhr - sieben Tage die Woche. In jeder Schicht muss gefüttert und gereinigt werden. Frühmorgens wird gründlich gesaugt und geputzt, was natürlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. »Wir suchen vor allem Fütterungshelfer, besonders vormittags«, sagt Koch. Auch wenn jemand nur ein, zwei Stunden Zeit hat, würde das schon helfen. »Füttern lernt man leicht«, sagt sie. Außerdem sei immer ein erfahrener Helfer in der Schicht dabei und man werde eingearbeitet. Medikamente gibt sie selbst.

Sowohl Koch als auch Monika Keller gehen an die Grenzen für ihre gefiederten Lieblinge und hoffen auf neue Unterstützer. Denn wenn ein Vogel wieder in die Freiheit entlassen werden kann, werde man für den ganzen Aufwand belohnt. Ein schönes Gefühl, finden beide - das auch mehr Menschen erleben sollten.

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Was tun, wenn man einen Vogel findet? Winzig: ein Zaunkönig-Ästling. Was ist zu tun, wenn man einen Vogel findet? Dazu gibt der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Aschaffenburg-Miltenberg auf seiner Homepage einige Tipps. Zuerst sollte man das Tier auf sichtbare äußere Verletzungen untersuchen. Ein verletztes oder erschöpftes und teilnahmsloses Tier braucht immer professionelle Hilfe. Ist es nicht sichtbar verletzt oder erschöpft, muss man schauen, ob es sich um einen Nestling oder einen Ästling handelt. Ein Nestling ist ein Küken, kaum befiedert. Ist sein Nest auffindbar, kann man ihn wieder zurücksetzen. Wenn nicht, braucht er Hilfe. Ein Ästling dagegen ist vollständig befiedert und hat das Nest schon verlassen. Er sitzt auf Ästen oder am Boden und lernt die eigenständige Nahrungsaufnahme, ist aber auf Fütterung durch die Eltern angewiesen. Sie wirken im ersten Moment hilflos, da sie Fressen und Fliegen erst noch lernen müssen. Auch hier gilt aber: Zunächst beobachten. "Gerade junge Amseln sind typische Nestflüchter, die mit einem hohen Piepston die Eltern auf sich aufmerksam machen", erklärt LBV-Vorsitzender Richard Kalkbrenner. Menschliche Hilfe brauchen sie dann, wenn sie verletzt sind, apathisch wirken oder sich in Gefahr befinden, zum Beispiel auf einer Straße sitzen oder Katzen in der Nähe sind. Dann kann man sie selbst an einen geschützten Platz bringen. Werden sie von den Eltern nicht mehr versorgt, sollte man spätestens nach zwei Stunden Hilfe von einer Fachperson holen. Dem Tier sollte weder Wasser noch Futter angeboten werden, weil es sich verschlucken kann. Bei Altvögeln sollte man Hilfe holen, wenn sie verletzt sind, apathisch wirken oder aufgeplustert sind. Ein von einer Katze angegriffener Vogel braucht immer Hilfe: Er muss mit Antibiotika versorgt werden, weil schon der Speichel der Katze giftig ist. Eine Besonderheit sind Mauersegler: Wenn ein Vogel auf dem Boden sitzt, der fit wirkt, kann man ihn hochnehmen und ihm quasi "Starthilfe" geben, denn ein auf dem Boden liegender Mauersegler kann allein nicht mehr losfliegen. Hebt er nach dem Hochheben nicht ab, ist Hilfe holen angebracht. Hat ein Vogel ein Anflugtrauma, ist er also beispielsweise gegen eine Scheibe geflogen, kommt er zunächst in einen dunklen Karton mit Handtuchnest, damit er aufrecht sitzen kann. Auch hier gilt: Nicht füttern, kein Wasser und keine Wärme wegen der Gehirnerschütterung. Geht es ihm nach einer Stunde besser, kann man schauen, ob er wieder losfliegt. Tut er das nach zwei Stunden nicht, braucht er professionelle Hilfe. Auch die Facebookgruppe "Wildvogelhilfe - Notfälle" ist eine gute erste Anlaufstelle. Hier geben Profis Tipps zur Unterbringung des Vogels und vermitteln an Pflegestellen.

Im Überblick: Die Wildvogelhilfen Wer bei der Singvogelhilfe von Monika Keller in Eisenbach mithelfen möchte, kann sich unter 0175 7789775 bei ihr melden. Unterstützer und Spender wenden sich an den Landesbund für Vogelschutz, Kreisverband Aschaffenburg-Miltenberg: Tel 06021 52613, E-Mail: aschaffenburg-miltenberg@lbv.de. Nadja Koch in Wörth ist unter 0160 6403075 sowie info@wildvogelhilfe-koch.de und auf Facebook erreichbar. mir