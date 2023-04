Die Trennfurter Kirche und der Zeitgeist

Jubiläum: Seit 100 Jahren ist St. Maria Magdalena selbstständige Pfarrei - Zuvor Filiale von Wörth - Ein Gang durch die Jahrhunderte

28.04.2023 - 11:58 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im ältesten Trennfurter Pfarrmatrikelbuch nennt sich 1631 der Wörther Pfarrer Ludwig Lichtenstein »Pfarrer von Trennfurt« (»parocho Trenfurtensi«). Wehrhaft: Die Trennfurter Kirche mit den Resten der mittelalterlichen Kirchhofbefestigung. Am 4. Juli 1975 wurde die Trennfurter Pfarrkirche durch einen Blitzeinschlag schwer beschädigt. Das ausgebrannte Gotteshaus wurde wieder aufgebaut, das Archivfoto zeigt den Zustand beim Richtfest des neuen Dachstuhls. Fotos/Repros: Werner Trost »Creutzwerd oder Treufert« (verschrieben für »Trenfert«) in der Spessartkarte von Pfinzing aus dem 16. Jahrhundert. Die Veränderungen des Trennfurter Kirchengebäudes im Überblick. Wurde am 30. April 1923 erster Pfarrer der eigenständigen Pfarrei Trennfurt: Johann Ambros.

In der Trennfurter Kirchengeschichte spiegelt sich der Wandel des Zeitgeistes.

Die Anfänge

Die älteste Trennfurter Kirche lag an einer strategisch außerordentlich günstigen Stelle. Sie stand auf einer Terrasse, die das Mainvorland überragte und auf beiden Seiten von einem Graben begrenzt war. Spätestens seit der Barbarossa-Zeit (1152-1190) gehörte die Kirche zu einer durch die Furt mit Klingenberg verbundenen Kontroll- und Zollstelle.

Das Gebäude war exakt geostet. Die aufgehende Sonne traf mit ihren Strahlen direkt auf den Altar des Chores, der sich im Untergeschoß des Turmes befand. Der Eingang lag auf der Nordseite des annähernd quadratischen Langhauses. Die Chorturmkirche war zugleich auf den Fluss und das gegenüber liegende Ufer gerichtet. Wie der Bergfried einer mittelalterlichen Burg war der wuchtige Turm mit Beobachtungsfenstern und Schießscharten versehen.

Erste Erneuerung

Das halbe Jahrhundert vor der Reformation (1517) war eine Epoche sozialer und religiöser Unruhe. In dieser Zeit ist die Trennfurter Burgkirche von Grund auf erneuert und verändert worden. Das Langhaus der Kirche wurde erhöht und mit größeren, spitzbogigen Fenstern versehen. Der Turm erhielt ein weiteres Stockwerk aus Fachwerk und ein neues Dach. Der Kreuzaltar, der um 1485 für die Magdalenenkirche in Hanau geschaffen wurde und heute auf dem rechten Seitenaltar der Wörther Nikolauskirche steht, stand wohl einige Jahrzehnte in der gotischen Kirche in Trennfurt. Er war offenbar Ziel vieler Wallfahrten, so dass Trennfurt in der Spessartkarte von Pfinzing als »Creutzwerd« bezeichnet wurde.

Der Thesenanschlag Luthers (1517) und die folgenden Streitereien brachten kirchliches Leben weitgehend zum Erliegen; die Kirchengebäude wurden ruinös. Auch die Trennfurter Kirche, die 1552 erheblichen Schaden gelitten hatte, wurde 1618 als baufällig bezeichnet.

Gegenreformatorischer Eifer

Da plante Erzbischof und Kurfürst Schweikard von Kronberg höchstpersönlich: Trennfurt sollte Pfarrei werden! Hintergrund seines Engagements war die »evangelische Gefahr«, der er in gegenreformatorischem Schwung begegnen wollte. In Kleinheubach gab es eine »ketzerische Pfarrkirch« (1618), und auch die Laudenbacher liefen Gefahr, »unkatholisch« zu werden. Der Erzbischof sandte also einen Kommissär nach Trennfurt (10. Januar 1618), um die Lage zu sondieren. Kurzerhand wurde den Einwohnern von Laudenbach gestreng befohlen, »dass sie die unkatholische Pfarrkirche (in Kleinheubach) nit allein nit besuchen, sondern auch Sonn- und Feiertag dem katholischen Gottesdienst zu Trennfurt gehorsamlich beiwohnen« sollen! Trennfurt soll dafür selbstständige Pfarrei werden, um der evangelischen Gefahr besser Paroli bieten zu können.

Dieser von höchster Stelle initiierte Plan scheiterte jedoch. Warum? Das Stift in Aschaffenburg wehrte sich mit Händen und Füßen: eine eigenständige Pfarrei, - das bedeutet nicht nur Renovierung oder Neubau der Kirche, die wohl vergrößert werden muss wegen der Laudenbacher Katholiken, sondern auch Versorgung eines weiteren Pfarrers. Außerdem gab es auf der anderen Mainseite noch ein ähnliches Problem: Die Röllfelder stritten sich mit Klingenberg; beide Orte wollten - anstelle der gemeinsamen Mutterkirche im Grubinger Friedhof - selbst Pfarrei werden.

De-facto-Pfarrei

So kam es zum Kompromiss: Röllfeld wird Pfarrei (1623) und erhält Laudenbach als Filiale. Trennfurt wurde zwar die Selbstständigkeit versagt, ging jedoch nicht leer aus. Man kann vielmehr mit Fug und Recht sagen: Trennfurt ist seit Beginn des 17. Jahrhunderts (fast) eine De-facto- Pfarrei.

Die Kirche wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts renoviert und dabei in mehreren Punkten geändert. Um mehr Platz zu erhalten (für die Laudenbacher Katholiken?), wurde im Westen ein Anbau errichtet, der jetzt den Altarraum aufnahm (mit einer Sakristei daneben). Das Gebäude machte in dieser Konstellation einen unfertigen, in seinen Einzelteilen wenig harmonischen Gesamteindruck. Der Turm erhielt an seiner Ostseite jetzt das neue Portal. Die Kirche ist also um 180 Grad gedreht worden; die Ausrichtung des Chors nach Osten wurde damit aufgegeben - wie das bei vielen Kirchenbauten des 17. Jahrhunderts praktiziert wurde. Die Kirche verlor dadurch ihren ursprünglich wehrhaften Charakter. Spätestens jetzt hatten die Trennfurter einen eigenen Friedhof, ein eigenes Taufbecken und führten die »standesamtlichen« Eintragungen in eigenen Matrikelbüchern

Unter Pfarrer Johann Zöller, der 40 Jahre lang wie ein kleiner Kirchenfürst die »beiden Pfarreien« leitete (1747-1788), ist in Trennfurt das Bewusstsein deutlich gefördert worden, nicht untergeordnete Filiale, sondern (fast) gleichberechtigt zu sein. So wurde in den Jahren 1752 bis 1755 in Trennfurt eine völlig neue Kirche in schlichtem Barockstil gebaut. Der Miltenberger Baumeister Johann Martin Schmitt errichtete sie nach dem Plan der Fechenbacher Kirche vor, die 15 Jahre zuvor gebaut worden war. Das neue Gotteshaus war mehr als doppelt so lang und breit wie das Vorgängerbauwerk. Am Donnerstag, 5. Oktober 1755, wurde die neue Kirche St. Maria Magdalena von Christoph Nebel, Auxiliarbischof des Erzbischofs von Mainz, eingeweiht.

Endlich selbstständig

Der Wunsch, unabhängig von der Mutterkirche und selbstständige Pfarrei zu werden, ist in Trennfurt nicht aufgegeben worden. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Absicht der Trennfurter immer deutlicher artikuliert. 1891 etablierte sich ein eigener Verein, der die Gründung einer selbstständigen Pfarrei zum Ziel hatte. Walburga Wöber (? 1904) stiftete 1899 150.000 Mark für dieses Ziel. Am 22. Dezember 1922 genehmigte schließlich das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Erhebung Trennfurts zu selbstständigen Pfarrei. Die Stiftungsurkunde wurde am 21. März 1923 unterzeichnet, am 1. Mai wurde Johann Ambros als erster Trennfurter Pfarrer eingeführt.

Auch die darauf folgenden Jahre waren für die junge Pfarrei und für Pfarrer Anton Bethäuser, seit 1935 im Amt, nicht einfach. Doch der Nationalsozialismus, der Rettung und »Heil« auf den »Führer« konzentriert hatte, ging unter, der Bürgermeister wurde ausgewechselt, die Nazi-Honoratioren verschwanden von der Bildfläche - der Pfarrer blieb. Im 1945 entstandenen Vakuum verbuchte die Kirche einen deutlichen Zugewinn an Autorität in weiten Kreisen der Bevölkerung. Die Klosterschwestern, die ab 1941 auf Anordnung des NSDAP-Ortsgruppenleiters Trennfurt verlassen mussten, kamen unmittelbar nach Kriegsende wieder zurück.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Aufbruchstimmung zu spüren, denn nach der Amtseinführung des dritten Trennfurter Pfarrers Alfred Heckelmann 1949 wurden in nur neun Jahren 1951 die Kirche erweitert (von 250 auf 700 Sitzplätze), 1955 ein großes Pfarrheim gebaut, 1958 fünf neue Glocken angeschafft und 1960 ein neues Pfarrhaus errichtet.

Brandkatastrophe 1975

Am 4. Juli 1975 erlebte die Pfarrei Trennfurt eine Brandkatastrophe. Die Kirche brannte aufgrund eines Blitzeinschlags bis auf die Grundmauern nieder. Nachdem der erste Schock überwunden war, gingen der damalige Kirchenpfleger Hilmar Scholl und Pfarrer Ernst Helfrich, seit 1973 in Trennfurt, an den Wiederaufbau. Bereits 16 Monate nach dem Unglück wurde in der neu aufgebauten Pfarrkirche St. Maria Magdalena Altarweihe mit dem damaligen Bischof Josef Stangl gefeiert. Die letzte größere Baumaßnahme war 2013 der Neubau des Pfarrheims, das auch das Pfarrbüro beheimatet.

Im Rückblick erscheint der Kirchenbrand von 1975 wie ein Fanal schwieriger Jahre. Schon 1971 war der Kirchenchor aufgelöst worden, 1973 verließen die Schwestern Trennfurt nach 67 Jahren Tätigkeit. Auch die Anzahl der Priester nimmt ab. Wolfgang Schultheiß, seit 1984 Pfarrer in Wörth, übernahm am 1. November 2004 zusätzlich die Pfarrei Trennfurt. Es war also wieder so, wie es über Jahrhunderte war: Trennfurt als Filiale der Pfarrei Wörth. 2016 wurde dann aber - analog zur politischen Gemeinde - die Pfar?reiengemeinschaft St. Johannes Nepomuk Klingenberg-Röllfeld-Trennfurt gebildet.

Bereits vor 25 Jahren bereiteten Pfarrer Guido Sauer und die Rita-Schwestern Nicole Klübenspies und Claudia Stahl die Pfarrei durch die Ausbildung von Wortgottesdienstleitern und die Schaffung von Liturgie- und Gebetskreisen auf die heutige Situation vor, denn es war absehbar, dass die hauptamtlichen Kräfte der Diözese stark zurückgehen würden. Gemeindereferentin Gabriele Spahn-Sauer bestärkte Trennfurts Katholiken auf dem eingeschlagenen Weg. Mitarbeit: Jürgen Elbert

WERNER TROST

Zahlen und Fakten: Festgottesdienst An diesem Sonntag, 30. April, um 10.30 Uhr feiert die katholische Pfarrgemeinde anlässlich des Jubiläums »100 Jahre Pfarrei Trennfurt« einen Festgottesdienst mit Pfarrer Christoph Warmuth und Pfarrer Reinhold Ball in der Pfarrkirche Trennfurt. Musikalisch wird der Gottesdienst von Philipp Hessler an der Orgel und vom Musikverein Trennfurt mitgestaltet. Nach dem Gottesdienst gibt die Pfarrei einen Stehempfang auf der Wiese neben der Pfarrkirche. ()