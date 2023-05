Die Touristen sind wieder zurück in Miltenberg

Fremdenverkehrsausschuss: 76.300 Hotelübernachtungen im vergangenen Jahr gezählt - Holzkugelbahn im Stadtpark ein Erfolg

Miltenberg 08.05.2023 - 15:20 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Leiterin von "Drei am Main" betonte, dass die Zielgruppe der Wohnmobilisten immer wichtiger wird und traf damit auf offene Ohren bei Werner Heimberger (Freie Wähler). Er sprach von einem Riesenpotenzial, das man nicht ausreichend nutze.

34 Gästeführer begleiten die Touristen durch die Kreisstadt und tun dies in acht verschiedenen Sprachen - inzwischen auch auf portugiesisch und italienisch. Bei der Vermarktung spielen Onlineplattformen eine immer größere Rolle, aber die persönliche Präsenz bei Messen und Märkten wird dadurch nicht vernachlässigt. Ulrike Ackermann kündigte an, dass die Re-Zertifizierung ansteht und man in den nächsten Wochen die Prüfer "inkognito" erwarte. "Wir werden nicht alle Voraussetzungen erfüllen können", erklärte sie mit Hinweis auf den Zugang zum Tourismusbüro, der nicht barrierefrei ist. Aber man könne dies in anderen Bereichen ausgleichen, zeigte sie sich überzeugt.

Die Reederei bietet weiterhin Schifffahrten auf dem Main an und ein neuer Pächter für die Minigolfanlage waren weitere gute Nachrichten. Es gibt neue Flyer für einen Stadtrundgang und einen neuen Kinderflyer. Ab Oktober ist auch wieder die "gute Schokolade" verfügbar. Als neue Attraktion hat sich die Holzkugelbahn im Stadtpark etabliert. Knapp 3700 Holzkugeln sind seit September 2022 verkauft worden, die neue Lieferung von 2000 Stück ist bereits eingegangen. Als "geniale Idee"und das beste Mittel gegen Bewegungsmangel bezeichnete Uli Schmid (ÖDP) diese Murmelbahn. Auch Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU) berichtete von sehr positiven Rückmeldungen seitens der Bürger. Man solle den Stadtpark attraktiver machen, so sein Vorschlag und es kam aus dem Gremium die Idee einer Rutschbahn, die in das Gelände integriert werden solle.

Für das Kulturangebot in der Stadt ist Eva Arnold-Link zuständig, die zunächst das Programm der Theaterachse auf der Burg vorstellte. In diesem Jahr wird wieder auf der Naturbühne am Schotterplatz gespielt. Der Kultursommer hat dann direkt im Anschluss für jeden Geschmack etwas im Angebot, die Kooperation mit der Stadtbücherei und den Museen Miltenberg sorgen für weitere Abwechslung im Programm. Arnold-Link verwies auf moderate Eintrittspreise - einige Veranstaltungen erfolgen auf Spendenbasis. Bis auf eine Veranstaltung kann bei schlechtem Wetter das alte Rathaus genutzt werden, so ein weiterer Hinweis.

Annnegret Schmitz