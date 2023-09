Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Die schönsten Schnappschüsse der Michaelisesse

Bilanz zum Volksfest

Miltenberg 03.09.2023 - 12:28 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schnappschuss vom Handwerkerfrühschoppem mit MP Söder Der rote Ballon - eine Liebeserklärung an den Liebsten oder die Liebste? Ein Musiker der Party-Band "Joe-Williams-Band" Die Freunde-im-Zelt-Schnappschüsse sind wertvolle Erinnerungsmomente Ist das nicht ein toller runder Tisch? Mal nicht zum besprechen, sondern nur zum genießen? Jeden Tag gab es ein volles Haus. Es war trotz der Menschenmassen ein friedliches Fest Sie waren am Eröffnungsfreitag die ersten im Zelt und legten nochmal Hand an die Frisur Tonnenweise wurden Hähnchen, Haxen und sonstige Speisen vertilgt. Mit dem sogenannten Schlitten kam das Essen an den Tisch der Gäste. Der Kettenflieger ist der Mittelpunkt auf dem Messegelände und die Kinder und Erwachsene sind beim Fahren überglücklich, wie man hier sieht. Sie haben einen Knochenjob, die Kellner. Daher darf auch mal ein Späßchen erlaubt sein.

Regnen hätte es nicht brauchen, aber sonst kann man eigentlich von einem optimalen Wetter für die Händler, Aussteller und Schausteller sprechen. Nur für den Festwirt und dessen Gäste hätte vielleicht wärmeres Wetter den durstigen Kehlen gut getan. Die Änderungen oder Neuerungen im Festzelt waren recht schnell angenommen, vor allem der Service lief rund. Festwirt Mathias Hofmann zog eine erste Bilanz. »Es war einfach der Hammer und das positive Feedback der Gäste zeigte mir, wie es eben sein soll. Ich bin überwältigt.«

Tausende Menschen haben während der Messezeit friedlich gefeiert, gesungen oder getanzt. Auf dem Festzeltgelände hielten sich im Durchschnitt zwischen 3500 und 5000 Menschen auf, für die rund 130 Mitarbeiter im Einsatz waren. Beim Rundgang übers Messegelände mit Bürgermeister Bernd Kahlert gab es vorwiegend zufriedene Gesichter, das Geschäft lief gut.

Völlig neu gestaltet und richtig viel Geld nur für die Messe in die Hand genommen hat Würstl Maier mit seinem neuen Hütten-Weindorf, das ebenfalls gut angenommen wurde. An die neue Standordnung auf dem Messegelände haben sich die Besucher auch gewöhnt. Es gingen keine Kinder verloren, höchstens Handtaschen, Handys und Geldbeutel, die aber meist von Findern an die Messeleitung abgegeben worden sind. Polizei, Security und BRK sprechen von einer friedlichen Messe.

Mehr Bilder und Videos: https://www.main-echo.de/michaelismesse

Anja Keilbach