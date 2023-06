Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Die nächsten 100 AfD-Wähler*innen gehen auf mich

Obernburg 09.06.2023 - 16:34 Uhr 1 Min.

Vor dem Hintergrund relativ hoher Umfragewerte für die AfD hat sich CDU-Chef Merz noch einmal klar gegen eine Zusammenarbeit mit der Partei ausgesprochen.

Sie wollen gar keine Testperson sein? Zu spät. Wir haben Sie ja schon kräftig angegendert. Aber keine Sorge. Wir wollen keine Identitätskrise bei Ihnen auslösen. Sie dürfen sich weiter als das Geschlecht bezeichnen, das Ihnen beliebt. Wir überprüfen lediglich stichprobenartig, welche Dosis des Genderns Sie vertragen.

Mit einer klitzekleinen Nebenwirkung. Es könnte passieren, dass Ihnen bei der anstehenden Landtagswahl die Hand ganz weit nach rechts auf dem Stimmzettel abrutscht.

Dass die AfD in Umfragen aktuell wieder besser abschneidet, liegt nämlich laut Friedrich Merz an gegenderten Berichten. Und es gibt keinen Ort der Welt, an dem sich dieser Effekt besser messen ließe als im Kreis Miltenberg. Erstens hat unser Medienhaus bisher nicht gegendert. Zweitens trugen AfDler*innen von hier selbst auch nichts zum Erfolg ihrer Partei bei.

Wer meint, dass die AfD andernorts nichts zustande bringt, der soll sich erstmal im Kreis Miltenberg umschauen. Auch zehn Jahre nach Partei-Gründung sitzt kein*e einzige*r AfD-Vertreter*in in einem politischen Gremium vor Ort. Es gibt nicht einmal einen Kreisverband. Wenn die AfD hier Kandidat*innen für Wahlen aufstellt, kommen die irgendwoher. Aber nicht aus dem Kreis Miltenberg.

Wenn die AfD nun also 100 Stimmen mehr als bei der vorherigen Landtagswahl erhält - dann vermutlich nur deshalb, weil Sie, liebe*r Leser*in, diesen Artikel immer noch lesen. Obwohl jederzeit ein weiteres Gendersternchen kommen könnte. Zum Beispiel hier: *. Das kann so nicht weitergehen. Damit unsere Redaktion künftig verantwortungsvoll Gendern kann, bitten wir alle Testpersonen, uns diesen Fragebogen wahrheitsgemäß ausgefüllt zurückzusenden:

Unser Fragebogen Spüren Sie beim Anblick von ein bis drei Gendersternchen ein Unwohlsein im Bauch? ( ) Ja, ( ) Nein, ( ) Vielleicht, das könnten aber auch Frühlingsgefühle sein. Haben Sie beim Lesen dieses Artikels einen Schweißausbruch erlitten? ( ) Ja, ( ) Nein, ( ) Uff, bei dieser Hitze strengt einen selbst das Lesen an... Ist Ihnen nach dem zehnten Gendersternchen der Kopf rot angelaufen? ( ) Ja, ( ) Nein, ( ) Autsch, das sieht nach einem Sonnenbrand aus. Verspüren Sie nun den Drang, eine rechtsradikale Partei zu wählen? ( ) Ja, ( ) Nein, ( ) Quatsch, ich wähle jetzt Friedr*ich Merz.

Kevin Zahn