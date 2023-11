Miltenberger Kreisgruppe des Bund Naturschutz feiert Jubiläum

Seit 50 Jahren an der Seite der Natur

Miltenberg 13.11.2023 - 14:20 Uhr 4 Min.

Geschäftsstellenleiterin Jacqueline Kuhn (Mitte) mit Ehrenamtlichen in Großheubach. Sie kontrollieren Aufnahmen einer Fotofalle für das Gartenschläferprojekt. Die Kreisgruppe des Bund Naturschutz legt derzeit ihren Fokus auf solche Projekte. Foto: Rolf K. Wegst

In der aktuellen Ausgabe der »Brennnessel«, dem Magazin des Bund Naturschutz im Kreis Miltenberg, ist ein junger Steffen Scharrer zu sehen. Mit klobiger Brille und gelockten Haaren sitzt er an einer Adler-Schreibmaschine und tippt Berichte ab. Der junge Mann, der von 1985 bis 1987 der erste Zivildienstleistende der Kreisgruppe war, ist heute deren Vorsitzender.

Einblick in die Geschäftsstelle der Kreisgruppe in der Obernburger Römerstraße.

Beim Gesprächstermin mit dem Main-Echo in der vergangenen Woche sitzt er nicht mehr wie damals in einem Zimmerchen in Erlenbach, das Scharrer wie eine »Abstellkammer« vorkam. Stattdessen findet das Gespräch in der Geschäftsstelle der Kreisgruppe in der Obernburger Römerstraße statt. Die gibt es seit 2016. In jenem Jahr wurde Scharrer auch als Vorsitzender gewählt.

Bei aktuellen Themen wie der ICO-Süderweiterung ist es Scharrer wichtig, zu betonen: »Parteipolitisch sind wir neutral.« Die Kreisgruppe sei zwar parteiisch, weil sie an der Seite der Natur stehe. Aber es sei egal, ob man mit einem CSU-Bürgermeister oder einem Rathauschef anderer Couleur zusammenarbeite. »Jeder kann sich an uns wenden. Wir sind nach außen hin für alle Partner, die was für die Natur tun wollen«, so der Vorsitzende.

Steffen Scharrer ist der Vorsitzende der Miltenberger Kreisgruppe des Bund Naturschutz.

Derzeit sind das im Kreis Miltenberg etwas weniger als 1850 Personen. So viele Mitglieder hat die Gruppe. 2014 hatte der Bund Naturschutz nach einer Werbeaktion in unserer Region einen Höchststand mit knapp 2200 Mitgliedern erreicht. Seitdem sinken die Zahlen. »Das ist ein bisschen deprimierend«, gesteht Scharrer. Den Negativtrend erklärt er mit Personen, die wegziehen oder versterben. Doch es sei bereits wieder eine Werbeaktion geplant: Ein »Team von professionellen Leuten« werde demnächst von Haus zu Haus gehen.

Kaum bekannt gewesen

Tatsächlich hatte der Bund Naturschutz im Kreis Miltenberg klein angefangen: 1973 gründete Roland Wocker die Gruppe, später führte sie Karlheinz Barthel an. Als Hartmut Schmitt aus Erlenbach-Mechenhard dann 1983 den Vorsitz übernahm, bestand sie gerade einmal aus 120 Mitgliedern. Schmitt erzählt im Gespräch mit der Redaktion, dass es die Gruppe bei seinem Amtsantritt quasi nur auf dem Papier gegeben habe. »Das waren ältere Herrschaften, meist Lehrer«, so der ehemalige Vorsitzende. Die seien im Kreis kaum bekannt gewesen.

Das sollte sich bald ändern: Bis zum Ende von Schmitts Amtszeit 1995 hatte sich die Mitgliederzahl auf 1500 gesteigert. »Das ging steil nach oben«, sagt Schmitt. Ein Ereignis, das den Kreis damals aufrüttelte: die Klärschlammdeponie, die im Elsenfelder Ortsteil Schippach entstand. Schmitt bezeichnet es als »Frevel«, dass der Landkreis das Gebiet »über Nacht zugeschoben« habe. Denn dort hätten sämtliche Amphibienarten gelebt, die auch auf der Roten Liste standen.

Neue Laichgewässer schaffen

Scharrer sagt dazu: »Ein einzigartiges Amphibienbiotop ist damals vernichtet worden. Heute ist das gar nicht mehr denkbar.« Derzeit leben im Ersatzbiotop zwischen dem Elsenfelder Ortsteil Schippach und dem Erlenbacher Stadtteil Mechenhard noch einige Laubfrösche, so Scharrer. Unter anderem mithilfe eines Spendenaufrufs unter den Mitgliedern wolle man in Zukunft neue Laichgewässer für die Tiere schaffen.

Der Vorstand bestand 1983 aus (von links): Thomas Horlebein, Wolfgang Winterberg, Karl F. Wolfstetter, Hans Jürgen Fahn, Hartmut Schmitt und Eckart Reichert.

Einen Erfolg verbuchten die Naturschützer noch Ende der 1980er-Jahre. Damals sollte im Südspessart bei Faulbach eine Reststoffdeponie entstehen. Letztlich konnte die Kreisgruppe viele Bürger dagegen mobilisieren und die Deponie vor Ort verhindern.

Von 1991 bis 2004 gab es auch einen jährlicher Ökomarkt in Erlenbach, auf dem zum Beispiel Bioläden, die zu der Zeit noch ein Nischenbereich waren, ihre Waren anboten.

Nach der Amtszeit von Christine Popp (1995 bis 2000) war der Vorsitz der Gruppe einige Zeit vakant. Hans Jürgen Fahn führte die Geschäfte kommissarisch weiter, bis er 2004 offiziell zum Vorsitzenden gewählt wurde. Er blieb in dieser Position bis 2016. Er wertet es als einen großen Erfolg, dass die Enka, jetzt das ICO, auf Bestreben des Bund Naturschutz Emissionsdaten bekannt gab, auch in Zusammenhang mit Atemwegserkrankungen. Von denen hat es laut Fahn in dieser Zeit einige im Landkreis gegeben. Zunächst hatte sich die Firma immer auf ihr Betriebsgeheimnis berufen, gab aber letztlich nach.

B 469 nicht verhindert

»Viel gekämpft und leider doch nicht so viel erreicht« habe man beim Ausbau der B 469. Aber immerhin: Auch wenn die Gruppe die Trasse nicht verhindern konnte, betrage sie im Querschnitt nun nicht 26 Meter, sondern nur 20 Meter.

Seine Schwerpunkte sieht Fahn rückblickend auf den Bereichen Luftbelastung und Straßenverkehr. Sein Nachfolger Scharrer stelle dagegen den klassischen Naturschutz in den Vordergrund. Der ehemalige Vorsitzende Hartmut Schmitt sieht das Wirken von Fahn kritischer: Von Fahn sei »nichts Aktives gekommen«, alles habe »vor sich hin gedümpelt«. Erst Steffen Scharrer habe die Arbeit dann wieder aufgenommen.

Scharrer selbst findet: Nach der Zeit von Hartmut Schmitt sei das Artenschutzthema in den Hintergrund gerückt. Das wollte er ändern. So laufen derzeit viele Projekte der Kreisgruppe, etwa zugunsten von Feuersalamandern, Fledermäusen und Gartenschläfern. So beobachte aktuell ein Team rund um die Geschäftsstellenleiterin Jacqueline Kuhn den Bestand der Gartenschläfer in Großheubach, die eine stark bedrohte Art sind. Auch gemeinsam mit den Winzern gehe es darum, dass der Lebensraum der Tiere erhalten bleibt. »Solche Hilfsmaßnahmen - da sehe ich die Zukunft«, sagt der aktuelle Vorsitzende. Das alles kostet natürlich Geld. Die finanzielle Situation sei »schon angespannt«. Aber die Frage, ob er positiv in die Zukunft blickt, beantwortet Scharrer nachdrücklich mit: »Ja, auf jeden Fall.«

Der aktuelle Vorstand der Miltenberger Kreisgruppe mit den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle.

Scharrer würde sich wünschen, dass auch jüngere Leute in den Vorstand kommen. Der Frauenanteil konnte bereits gesteigert werden. Aktuell sind 5 von 13 Vorstandsmitgliedern weiblich. 2024 stehen die nächsten Wahlen der Kreisgruppe an. Er habe zwar »keine Gelüste, aufzuhören«, sagt Scharrer. »Aber wenn jemand da wäre, der sagen würde, er macht das, würde ich ihn nicht abhalten, sondern unterstützen.«

Die Jahreshauptversammlung mit 50-Jahr-Feier der Kreisgruppe Miltenberg findet am Dienstag, 14. November, ab 18.30 Uhr im Schullandheim Hobbach statt. Unter anderem spricht dort der Ehrenvorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, Hubert Weiger. Auch Kurzentschlossene können noch an der Veranstaltung teilnehmen.

Hintergrund: Ortsgruppe Kleinwallstadt In den 1980er- und 90er Jahren wurden im Kreis Miltenberg mehrere Ortsgruppen des Bund Naturschutz gegründet. Als einzige hat bis jetzt die Ortsgruppe Kleinwallstadt Bestand. Laut dem Vorsitzenden Matthias Staab zählt die Gruppe heute zwischen 110 und 130 Mitgliedern. Matthias Staab (rechts) von der Ortsgruppe Kleinwallstadt bei einem Streuobstkurs. Staab nennt mehrere Erfolge. So habe die Gruppe Streuobstbestände gerettet, indem sie eine Umgehungsstraße in Kleinwallstadt verhinderte. Generell liegt den Kleinwallstädtern das Streuobst am Herzen. Dafür haben sie auch ein Aktionsbündnis geschmiedet. Darüber hinaus sei auf ihr Bestreben hin eine Naturwaldfläche von 43 Hektar ausgewiesen worden. Seit 20 Jahren gebe es auch eine Vogelstimmenwanderung mit Frühstück am Muttertag. Die Ortsgruppe organisiert außerdem fast jedes Jahr einen Fahrradbasar, bei dem Fahrräder und Roller getauscht werden können. Staab lobt generell die gute Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Kleinwallstadt. Er findet auch, dass die Orts- und Kreisgruppe gut miteinander vernetzt sind. "Ein gutes Miteinander", resümiert er. (juh)