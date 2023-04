Thomas Gümperlein aus Eichenbühl spendet seine Haarpracht für krebskranke Kinder

Die Mähne ist ab für den guten Zweck

Eichenbühl 11.04.2023 - 12:36 Uhr 2 Min.

Vorher: Mit langer Mähne. Thomas Gümperlein sieht nach fast vier Jahren ohne Friseure ein bisschen aus wie Rockmusiker Ian Gillan von Deep Purple. Nachher: Die Haarpracht ist ab. Am Donnerstag setzte Annette Rückert von "Annettes Haarstudio" in Großheubach die Schere an und innerhalb weniger Minuten war die schöne Haarpracht ab. Thomas Gümperlein spendet seine Haare nun zugunsten der Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder e.V.. in Würzburg.

Begegnung mit krankem Jungen

Der Entschluss seine Haare wachsen zu lassen und zu spenden, entstand vor fast vier Jahren nach der Begegnung mit einem krebskranken Kind in der Uni-Klinik Heidelberg. »Als sich ein kleiner Junge auf meinen Schoß setzte und sagte, dass er bald keine Haare mehr hat, da stand für mich fest, dass ich meine Haare wachsen lasse und sie für krebskranke Kinder spende«, erinnert sich Thomas Gümperlein.

Die Haare des Fahrlehrers aus Eichenbühl haben nun die vorgeschriebene Mindestlänge von mehr als 30 Zentimeter für eine Spende erreicht (siehe Hintergrund). Sie messen mittlerweile sogar 46 Zentimeter. An seinen letzten Friseurbesuch kann sich Thomas Gümperlein kaum noch erinnern. »Das ist fast vier Jahre her«.

Viele spitze Bemerkungen

Auch nach der Coriona-Pandemie, als viele ihre langgewachsene Haarpracht am Ende wieder abgeschnitten hatten, blieb Thomas Gümperlein seinem Vorhaben treu. In den vier vergangenen Jahren, musste er sich viele spitze Bemerkungen seiner Fahrschüler oder Bekannten anhören, ohne dass er seine Absichten verriet. Das sich ein Mann in den Fünfzigern die Haare lang wachsen lässt, sei wohl ehr ungewöhnlich.

Am vergangenen Donnerstag war es soweit. Annette Rückert von »Annettes Haarstudio« in Großheubach setzte die Schere an und innerhalb weniger Minuten war die Mähne ab. Die Haarspende wird in den nächsten Tagen im Friseursalon zu kleinen Zöpfen verarbeitet. Danach werden die Haare einer dafür spezialisierten Organisation zur Verfügung gestellt, die sie zu Perücken verarbeitet. Dort werden die Haare verkauft und das Geld zugunsten krebskranker Kinder gespendet.

»Es fühlt sich recht ungewohnt an«, gesteht Thomas Gümperlein nach dem Friseurbesuch. »Aber es hat auch Vorteile, denn das Föhnen dauert nicht mehr so lange.« Ehefrau Renate ist mächtig stolz auf ihren Mann, dass er durchgehalten hat. »Jetzt bin ich aber auch froh, dass die Mähne ab ist«, schmunzelt sie. Zusätzlich spendeten die Gümperleins noch 500 Euro an die Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder. Der Verein unterstützt die gleichnamige Kinderstation am Uniklinikum Würzburg schon seit vielen Jahren um die Schicksale der »kleinen Helden« und ihrer Familien etwas erträglicher zu machen.

Martin Roos

Hintergrund: Haare spenden für Deutsche Krebshilfe Laut Deutscher Krebshilfe sollte der Zopf für eine Haarspende mindestens 25 Zentimeter lang sein, damit er weiterverarbeitet werden kann. Für eine Haarspende mit einer Länge ab 30 Zentimetern erhält die Deutsche Krebshilfe eine freiwillige Spende von ihrem Kooperationspartner. Auch gefärbte Haare können gespendet werden. Sie sind allerdings meist nur für die Reparatur älterer Perücken verwendbar. Dreadlocks, Haare mit chemischer Dauerwelle oder dauerhaft geglättetes Haar sind für Haarspenden nicht geeignet. Die Höhe der Spende bestimmt sich nach der Länge, dem Gewicht, der Struktur, der Farbe und dem allgemeinen Zustand der gespendeten Haare. In vielen Fällen zahlen Krankenkassen die Kosten oder einen Zuschuss für eine Perücke. Betroffene, bei denen eine Chemotherapie oder Bestrahlung geplant ist, sollten sich vor dem Kauf einer Perücke bei der Krankenkasse wegen der Kosten erkundigen. Jede Haarspende hilft, denn nur mit Haarspenden entstehen Echthaarperücken. (ro) Alle Infos unter www.deutschekrebshilfe.de