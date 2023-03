Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Die Linke solidarisiert sich mit Beschäftigten der Helios-Kliniken Miltenberg-Erlenbach

Streik: Videobotschaft von Martin Schirdewan

Erlenbach a.Main 29.03.2023 - 14:51 Uhr < 1 Min.

Einer Pressemitteilung der Linken Aschaffenburg und Bayerischer Untermain zufolge erklärte Schirdewan sich darin mit den Beschäftigten solidarisch. »Eure Forderungen von 12 Prozent mehr Lohn und 250 Euro mehr für Azubis sind mehr als gerechtfertigt, und ich wünsche euch viel Kampfkraft für die Durchsetzung dieser Forderungen«, wird Schirdewan zitiert. Weiter habe der Vorsitzende der Linken ausgeführt »das Angebot der Arbeitgeberseite ist angesichts der gestiegen Energie- und Lebensmittelpreise, völlig unzureichend«.

Auch der Kreisrat der Linken im Landkreis Miltenberg, Andreas Adrian, meldete sich bei der Kreistagssitzung am Montag zu Wort und forderte seine Kreistag-Kollegen dazu auf, sich in einer gemeinsamen Solidaritätserklärung an die Seite der Beschäftigten zu stellen und ihre Forderungen somit zu unterstützen.

Die Videobotschaft von Martin Schirdewan: youtube.com/shorts/0KuJw12u-zE?feature=share

lml