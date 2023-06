Die Latte liegt hoch: Warum wir Klimakleber im Kreis Miltenberg nicht bemerken würden

Randnotizen

Aschaffenburg, vor der Sandkirche/Alexandrastraße: Klimaaktivisten "Letzte Generation" machen einen stillen Protestmarsch um die Fußgängerz9one herum. Foto: Stefan Gregor 07.06.2023

Randnotizen

Die Planer unserer Verkehrswege haben die Latte für die Aktivisten ziemlich hoch gelegt. Wenn sich die Klimakleber zum Beispiel im vergangenen Herbst oder Winter die Brücke über die B469 zwischen Obernburg und Elsenfeld vorgenommen hätten - wer hätte sie da bemerken sollen? Wegen der neuen Ampeln ging ohnehin nichts voran. Ob da noch ein paar Aktivisten gemeinsam mit den Autofahrern festsitzen oder nicht, wen kümmert's?

Die Stadt Aschaffenburg stand dem in den vergangenen Monaten in nichts nach. Wen es dorthin verschlagen hatte, der konnte ein Lied davon singen, um wie viele Baustellen er sich auf dem Weg zum Ziel herumschlängeln musste. Da war zum Beispiel die Schönbornstraße zur A3 dicht, die Willigsbrücke zur B26 und Arbeiten am Brass-Kreisel blockieren nach wie vor den Verkehr von der Würzburger Straße in die Innenstadt.

Unübertrefflich hoch legten die Baubehörden aber die Latte bei Boxbrunn. Klimaklebern mag es bisher zwar gelungen sein, größere Straßen zu blockieren. Aber eine ganze Ortschaft vom Verkehr abhängen? Da können ihnen unsere Baubehörden noch etwas vormachen. Bei Boxbrunn hatten sie im Sommer 2021 zugleich auf bayerischer Seite eine Baustelle auf der B47 nach Amorbach anberaumt und auf hessischer Seite die Strecke mit weiteren Arbeiten blockiert.

Vielleicht steckt hinter dieser Baustellen-Planung aber eine größere Strategie, die uns auf Klebeproteste vorbereiten sollte. Zumindest kennen wir uns jetzt bestens mit Schleichwegen aus. Und wenn die Aktivisten sehen, wie schleppend bei uns der Verkehr rollt, ärgern sie sich vielleicht nicht mehr über die vielen Wege, die wir mit dem Auto zurücklegen. Sondern bekommen Mitleid. Dann können sie sich auf der Heimfahrt im Zug überlegen, ob sie ihre Ideale nicht doch viel besser als Straßenbau-Ingenieure ausleben können.

Kevin Zahn