Die "Gute-Laune-Winzer" feiern Jubiläum

Hofweinwest am "Rondell" am 9. September

Großheubach 05.09.2023 - 08:00 Uhr 3 Min.

Die Gruppe der "Guten-Laune-Winzer" in einem der von ihnen bewirtschafteten Weinberge in Großheubach.

Die Gruppe besteht derzeit aus elf Mitgliedern, davon drei Frauen. Aufgeteilt in zwei Teams bewirtschaftet die Gruppe eine Fläche von 1,3 Hektar am Klingenberger Schloßberg und am Großheubacher Bischofsberg. Alle Weine, die von den "Gute-Laune-Winzern" angebaut werden, sind dabei Bioland-zertifiziert. "Wenn wir Wein machen, dann ökologisch", sagt Conrad Schuster, der einen Teil des Weinbergsteams betreut. Neben den Vorteilen für die Umwelt könne so auch die Gesundheit der Arbeiter gewährleistet werden. Um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter zu reduzieren, baue die Gruppe jetzt bereits auf rund 36 Prozent der Fläche pilzwiderstandsfähige Rebsorten an, so genannte "Piwis" (siehe Hintergrund).

Weinbau seit 1998

Ein ähnliches Projekt in der Pfalz, bei dem eine Gruppe von Menschen mit Behinderung im Weinbau tätig war, inspirierte die Idee der "Gute-Laune-Winzer". Der ehemalige Gruppenleiter, Günter Palmer, hatte sich dem Projekt dann verstärkt angenommen. Durch die fachliche Unterstützung des damaligen Kellermeisters der Stadt Klingenberg konnte das Projekt 1998 starten. Im Jahr 2001 kam dann die Idee des jährlichen Hofweinfestes am "Rondell" hinzu, welches in diesem Jahr zum 20. Mal auf dem Gelände der Werkstatt in Großheubach stattfindet.

Stärkung der Motorik und des Selbstbewusstsein

Die Arbeit in den Weinbergen habe einen sehr großen, positiven Einfluss auf die Gruppenmitglieder. Conrad Schuster erklärt: "Es muss immer eine Entwicklung durch die Arbeit möglich sein. Beim Weinbau ist das der Fall." Vor allem die Motorik und das Selbstbewusstsein der Menschen mit Behinderung würden gestärkt, ergänzt sein Kollege Rainer Renz. Der persönliche Kontakt zu Spaziergängern in den Weinbergen sei dabei eine der Besonderheiten. Durch Gespräche mit ihnen erfahren die Mitglieder eine besondere Art von Wertschätzung. Zur Stärkung des Selbstbewusstseins tragen auch die beiden Gruppenleiter bei. Sie leiten die Arbeiter an, lassen ihnen aber auch bewusst viel Freiraum, sodass diese lernen, ihre Arbeiten selbständig und souverän auszuüben. Schuster betont: "Natürlich machen wir auch Pausen." Der Wechsel zwischen körperlicher Anstrengung und Entspannung sorge dafür, dass das Team motiviert und effektiv arbeiten könne.

Einer der "Gute-Laune-Winzer" ist Markus Horlebein. Er ist ein Teilnehmer der ersten Stunde des Projektes und somit Experte in seiner Arbeit. Ihm gefällt die Arbeit sehr gut. Besonders viel in der Natur zu sein, mache ihm Freude. Auch unterhalte er sich gerne mit den Leuten, die durch den Weinberg spazieren - und diese lade er natürlich auch regelmäßig zum Hofweinfest ein.

Markus Horlebein, einer der "Gute-Laune-Winzer", präsentiert den selbstangebauten Wein

Arbeit im Weinbau ist ein Geschenk

Doch nicht nur die Menschen mit Behinderung profitieren von der Arbeit, auch die Betreuer nehmen viel dabei mit. Vom Rebschnitt bis zur Traubenlese, sei es ein Geschenk, mit so einer tollen Truppe im Weinberg arbeiten zu dürfen, sagt Schuster. Sein Kollege Renz betont: "Ich habe Weinbau von Menschen mit Behinderung gelernt". Die Mitglieder der Gruppe hätten ihm viel gezeigt und ihn an ihren Weinbau herangeführt, erzählt der 36-Jährige. Der Heilerziehungspflegehelfer und Winzermeister lobt zudem die einzigartige Gruppenmentalität innerhalb der "Gute-Laune-Winzer".

Früchte der harten Arbeit

Die Früchte der harten Arbeit des Teams werden beim Weinfest am "Rondell" besonders gefeiert. Das Event sei etwas ganz Besonderes für die Mitglieder: "Für manche aus unserer Gruppe ist es wie Weihnachten und Ostern zusammen", so Rainer Renz. An diesem Tag komme den Teilnehmern besonders viel Wertschätzung entgegen und sie könnten stolz präsentieren, was sie auf die Beine gestellt haben. Auch "Gute-Laune-Winzer" Horlebein freut sich sehr auf das Fest. Zusammen mit seiner Familie werde er an dem Tag mithelfen und das Geschirr der Gäste abräumen.

Bei dem Fest geht es aber nicht nur um den Wein. Es soll helfen, Brücken zu bauen und Berührungsängste zu nehmen. So möchte die Großheubacher Lebenshilfe-Werkstatt den Besuchern die Arbeit der Menschen mit Behinderung näherbringen und zeigen, was die insgesamt 165 Klienten und rund 40 Betreuer sowie Bundesfreiwilligendienstler täglich leisten. Neben dem Weinangebot können sich die Besucher auch auf Kaffee und Kuchen sowie warme Speisen von der Volleyballabteilung des TSV Großheubach freuen. Los geht es am 9. September um 15 Uhr am Rondell der Caritas Großheubach in der Industriestraße 32.

Lauren Seubert

Hintergrund: Piwi Das deutsche Weininstitut erklärt: "Der Begriff 'Piwi' steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die eine besonders starke Widerstandskraft gegen die Rebkrankheiten Echter und Falscher Mehltau aufweisen." Beide pilzliche Schaderreger seien im 19. Jahrhundert mit Wildreben aus Amerika nach Europa eingeschleppt worden und hätten sich seitdem im europäischen Weinbau festgesetzt. Durch eine Kreuzung von amerikanischen Wildreben mit natürlichen Resistenzen gegen die Erreger und europäischen Weinreben "konnten in den letzten Jahren hierzulande neue nachhaltige Rebsorten gezüchtet werden, die kaum noch Pflanzenschutz benötigen". (seub)