Die ganze Welt ist eine Manege

Theater: Die Schauspielerin Lilli Chapeau feiert 30 Jahre Bühnenpräsenz mit der Einweihung ihrer neuen Spielstätte in Klingenberg

Klingenberg a.Main 28.06.2023 - 17:54 Uhr 3 Min.

Lilli Chapeau in ihrem neuen Theater in Klingenberg am Main: kein Stück, das nicht auch von einer Person allein gespielt werden kann. Foto: Armin Lerch

Durch Corona war es still geworden um die Künstlerin - ein Schicksal, das sie leider mit vielen teilt. Umso leidenschaftlicher, kraftvoller und kreativer meldet sie sich nun mit ihrer Jubiläumsshow zurück. Begleitet wird sie an diesem Abend von einigen ihrer gespielten Figuren und führt in den jeweiligen Rollen durch ihre bisherigen Bühnenjahre.

Das Bühnenfieber hat die Künstlerin bereits im Alter von fünf Jahren gepackt. Nach einem Zirkusbesuch war nichts mehr wie zuvor - sie hatte ihre Berufung gefunden und »Lilli Chapeau« war geboren. Der Zirkus zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Abend, und gleich zu Beginn, wenn der Vorhang sich öffnet, ertönt Zirkusmusik und Lilli Chapeau heißt ihr Publikum willkommen.

Als Dompteur Daniel Dupont, eine ihrer Paraderollen, präsentiert sie mit charmant französischem Akzent eine Dressur von zwei »sehr gefährlichen Raubtieren« - ihren Frettchen. Die beiden führen kleine Kunststückchen vor, zu denen sie sich mit etwas Käse gerne animieren lassen.

Theater und Tiere

Es ist bemerkenswert, auf wie vielen unterschiedlichen Bühnen Lilli Chapeau bisher stand. Sie ist Tänzerin, Schauspielerin, Artistin, Regisseurin und sicher einiges mehr. 1993 gab sie ihr Bühnendebüt als Tänzerin in einer Flamencogruppe, was sie in der Rolle der Carmen gekonnt unter Beweis stellt.

Der Poet Pierre Gringoire aus Victor Hugos »Der Glöckner von Notre Dame« ist eine weitere ihrer Figuren. Dieser Einblicke in ihr Künstlerleben bei einer Gauklergruppe, wo sie als »Lilli Lügenhaut« auftrat. Als Seiltänzerin war sie schließlich in ganz Deutschland unterwegs und trug auf dem Seil Gedichte vor oder rezitierte Theaterstücke.

Lilli Chapeau entwickelt immer neue Konzepte und Theaterstücke. Es scheint, als gehen ihr nie die Ideen aus. So tingelte sie bereits mit fünf Pudeln in ihrem Hundetheater und interpretierte die großen Stücke der Weltliteratur. Mit den beiden Co-Stars Uschi (eigentlich ein Zwergpudel, gefangen im Körper eines Riesenschnauzers) und Bella (Dogo Argentino) gibt sie ihre Version des antiken Orpheus-Stoffes zum Besten. Den Hunden macht es sichtlich Spaß, ihr Repertoire an Kunststücken vorzuführen, Lilli Chapeau betreut die Vierbeiner geduldig und liebevoll. Ein Auftritt auf dem Miltenberger Altstadtfest war es schließlich, der sie hier in der Region sesshaft werden ließ. Bis 2003 spielte die vielseitig begabte Darstellerin ausschließlich Straßentheater und 2004 war es endlich an der Zeit, dass sie sich den Traum eines eigenen Theaters erfüllte. Und dieses kleine Theater brachte ihr sogar als das »Kleinste professionelle Theater der Welt« 2011 den Eintrag (inklusive Foto) ins Guinness Buch der Rekorde. Zum zehnjährigen Jubiläum konzipierte sie eine Zirkusshow im Schlosspark Kleinheubach, woraus sich das Sommertheater im Schlosspark entwickelte. Ein weiterer Kindheitstraum wurde Realität - die Arbeit mit Theatern und zahlreichen Tieren.

Der Theaterpavillon und die kleine Bühne konnten noch sechs Jahre weiter existieren, bis schließlich Corona alles zunichte machte. Eigentlich schon fast mit dem Theater abgeschlossen, erreichten Lilli Chapeau zahlreiche Briefe, Spenden und Hilfsangebote von Zuschauern, Fans und Freunden. Ihnen allen sei es zu verdanken, so die Künstlerin, dass nun das »Theater Lilli Chapeau« in Klingenberg eröffnet werden konnte. Und sie weiß das sichtlich zu schätzen. Ihre Jubiläumsshow ist somit auch ein Dankeschön an all ihre Unterstützer, von denen einige beim Premierenabend anwesend waren.

Faust und Schwefelhölzer

Als Finale und zugleich Highlight des Abends bot Lilli Chapeau einen Querschnitt aus ihren bisherigen Bühnenprogrammen seit 2004 an, aus denen das Publikum zwei Stücke auswählen durfte. Zur Wahl standen u.a. »Medea«, »Der Nußknacker«, »Parsifal«, »Dr. Jekyll & Mr. Hyde«. Die Wahl fiel auf »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« und »Faust«. Mit ihrer Version des kleinen Mädchens, das am Weihnachtsabend verzweifelt versucht, Schwefelhölzer zu verkaufen und schließlich erfriert, ist berührend. In starkem Kontrast dazu zeigt sie die gleichgültigen Personen, denen das Kind begegnet. Den alten Dr. Faust sowie den gerissenen Mephisto spielt Lilli Chapeau hingebungsvoll und textlich versiert. Und auch bei dieser Darstellung der Figuren des Kunstmärchens und Goethes bekanntestem Werk schwingt in den großen Gesten und ihrer Art ihrer Betonung unterschwellig wieder der Zirkus, ihre große Liebe, mit. Der sehr kurzweilige Abend zeigt eine große Bandbreite der Lilli Chapeau, die in dem neuen Theater in Klingenberg endlich wieder vor Publikum spielen darf. Auf neue Stücke und Ideen darf man gespannt sein.

bLilli Chapeau: Theater in Klingenberg, Hauptstraße 3, Spielplan mit mehreren Stücken auf https://www.lilli-chapeaus-theater.de

ALEXANDRA KIESER