Die fränkische Weinkönigin über die Michaelismesse, Söder und eine anstehende Wahl

Eva Brockmann: »Hier ist die Stimmung ausgelassen"

Miltenberg 03.09.2023 - 09:00 Uhr 4 Min.

Die fränkische Weinkönigin Eva Brockmann auf der Michaelismesse.

Um die Michelsmess' ging es dann auch in einem Interview, das die Redakteure Kevin Zahn und Julie Hofmann mit der Weinkönigin in lockerer Atmosphäre an einem Tisch im Weindorf führten. Die Haibacherin (Kreis Aschaffenburg) plauderte unter anderem aus dem Nähkästchen, wie es für sie war, mit Ministerpräsident Markus Söder Riesenrad zu fahren.

Zahn: Du bist jetzt über ein Jahr fränkische Weinkönigin, hast über 400 Termine absolviert, ist das nicht anstrengend?

Brockmann: Es ist irgendwo schon fordernd, weil man viel unterwegs ist und wenig Ruhezeit hat. Die Sommermonate sind am konzentriertesten. Da ist Hochsaison. Im Herbst steht die Lese für die Winzer an, da ist dann erst einmal der Kopf woanders. Mit dem Winter wird's dann noch ein Stückchen ruhiger. Mein vollster Monat war der Juli 2022, da habe ich fast 60 Termine absolviert. Ich bin im vergangenen Jahr über 7000 Kilometer Auto gefahren. Aber ich mache das so unglaublich gerne, das geht mir locker von der Hand.

Zahn: Du hast in der Zeit unheimlich viele Feste gesehen: Auf welchem Platz liegt da für dich die Michaelismesse?

Brockmann: Plätze vergebe ich grundsätzlich nicht, weil ich sage: Jedes Fest ist auf seine Weise wunderschön. Die Michaelismesse ist aber schon etwas Besonderes, weil sie hier bei mir daheim ist. Ich war jetzt häufig da, hier ist die Stimmung ausgelassen.

Zahn: Gibt es andere Feste, die an die Michelsmess' rankommen?

Brockmann: Da fällt mir jetzt ganz spontan unser größtes fränkisches Weinfest ein. Das ist in Volkach (Kreis Kitzingen) und ist auch auf jeden Fall einen Besuch wert.

Hofmann: Wir sind gerade im Weindorf. Findest du es als Weinkönigin schade, dass auf der Messe mehr Bier als Wein konsumiert wird?

Brockmann: Auf gar keinen Fall. Wir haben in Bayern diese zwei wunderbaren Kulturgetränke. Wir machen sehr gutes Bier und wir machen sehr guten Wein. Wir müssen auf beides stolz sein. Deswegen stört es mich auch nicht, dass auf der Michaelismesse auch Bier getrunken wird.

Hofmann: Wie ist denn dein Verhältnis zu Mona Sommer, der bayerischen Bierkönigin, die auch hier auf der Messe war?

Brockmann: Also mit Mona hatte ich jetzt noch gar nicht so viel zu tun. Aber wir kommen gut miteinander zurecht. Mit ihrer Vorgängerin hatte ich sehr viele Termine. Die Bierkönigin und die Weinkönigin laufen sich immer wieder über den Weg, aber von Rivalität ist da gar nichts zu spüren. Wir vertreten beide zwei wundervolle Produkte.

Hofmann: Man isst auf so einem Fest ja gerne Currywurst oder Hendl mit Pommes. Passt da überhaupt ein Wein dazu oder ist es dann doch eher das Bier, das man dazu empfehlen kann?

Brockmann: Da passt schon auch Wein dazu. Schwerer, kräftiger Rotwein passt eher weniger. Aber ein leichterer Sommerwein - entweder eine leichte Weißwein-Cuvée oder eine fruchtige Scheurebe - das geht auch sehr gut zu deftigem Wirtshaus- oder Festzeltessen.

Hofmann: Du warst hier in Miltenberg auch mit Markus Söder im Riesenrad. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?

Brockmann: Das war irgendwie ganz skurril, so hautnah direkt gegenüber in der ganz kleinen Riesenrad-Gondel mit dem Ministerpräsidenten. Das ist nichts, von dem ich vor zwei Jahren noch gedacht hatte, dass das irgendwann mal für mich Normalität sein würde. So nah und auch so gelöst habe ich den Ministerpräsidenten noch nie vorher erlebt. Wir waren zu fünft in dieser kleinen Gondel und haben uns ganz normal unterhalten. Wir haben einfach geplaudert über vollkommen alltägliche Dinge, das war einfach schön (lacht).

Zahn: Söder ist totaler Medien-Profi. Das ist ja auch Teil deines Jobs. Hat er dir einen Tipp gegeben für die anstehende Wahl zur deutschen Weinkönigin?

Brockmann: Wir haben tatsächlich über die Wahl gesprochen. Ich war überrascht, dass er da so Bescheid wusste, wahrscheinlich wurde er im Vorfeld gebrieft. Aber es war für mich auch nicht selbstverständlich, weil er ist unser Ministerpräsident und ich bin »nur« die fränkische Weinkönigin.

Hofmann: Er hat sogar im Festzelt Werbung für dich gemacht. Hast du das mitgekriegt?

Brockmann: Ja, das war für mich ganz verrückt. Er hat gemeint, dass dann wenigstens eine Fränkin das Sagen in Deutschland hätte, ihm wäre es ja verwehrt geblieben. Da habe ich mir gedacht: Ach du liebes bisschen (lacht).

Hofmann: Aber das war nicht das erste Mal, dass du Söder gesehen hast, oder?

Brockmann: Ich wollte eigentlich mal durchzählen, wie oft ich ihn schon getroffen habe, aber ich habe es leider noch nicht gemacht. Seit über einem Jahr bin ich im Amt und den Ministerpräsidenten sieht man dann doch häufiger. Ich habe auch schon Grußworte und Reden vor ihm gesprochen. Das erste Mal war ich furchtbar nervös. Aber irgendwann merkt man: Das ist ein Mensch wie du und ich.

Zahn: Bist bist du eigentlich gerade im Stress, weil du dich so stark auf die Wahl zur deutschen Weinkönigin vorbereitest? Es gibt ja ein richtig hartes Quiz in Weinkunde...

Brockmann: Ja, man muss wirklich Bescheid wissen: Was geht ab in Deutschlands Weinwelt? Was beschäftigt die Winzer? Was sind aktuelle Trends? Eine große Blindverkostung steht an, die bereitet mir am meisten Kopfzerbrechen.

Zahn: Wie läuft die ab?

Brockmann: Man muss in einer Blindprobe sowohl Rebsorte als auch das deutsche Anbaugebiet zuordnen. Das ist tatsächlich die Aufgabe, die mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Ansonsten versuche ich, den nächsten Monat locker anzugehen. Aber die Aufregung steigt schon. Ich will aber versuchen, mit Freude an die Sache heranzugehen. Ich habe die anderen Kandidatinnen kennengelernt und wir verstehen uns gut. Da merkt man keine Rivalitäten. Wir wollen alle am 23. September ein gutes Ding über die Bühne bringen.

JULIE HOFMANN

Zur Person: Eva Brockmann Eva Brockmann ist in Haibach (Kreis Aschaffenburg) aufgewachsen, doch ihre "Wahlheimat" ist Churfranken. Auf dem Weingut von Klaus Giegerich absolvierte die 24-Jährige ihr erstes Winzerpraktikum. Dieses Reinschnuppern weckte den Grundstein für ihre berufliche Leidenschaft. Es folgten Ausbildung und Studium der Oenologie in Geisenheim im Rheingau. Seit Mai 2022 ist sie die fränkische Weinkönigin. Bei der Wahl trat sie für Großwallstadt an, da Haibach keine eigenen Weinanbaugebiete hat. Im Herbst will es Brockmann nochmal wissen. Dann tritt sie mit elf weiteren Kandidatinnen bei der Wahl zur deutschen Weinkönigin an (siehe Text unten). (juh/mir) Mehr Infos unter: www.deutscheweinkoenigin.de/wahl-20232024/ und www.deutscheweine.de/