Die Essenz des Jazz: Toughest Tenors im Beavers

Erlenbach a.Main 10.11.2023

Jazz der Extraklasse: The Toughest Tenors aus Berlin am Donnerstag bei ihrem Auftritt im Beavers.

Die fünf Musiker Bernd Suchland, Patrick Braun (beide Tenorsaxofon), Dan-Robin Matthies (Piano), Lars Gühlcke (Kontrabass) und Ralf Ruh (Schlagzeug) überzeugten auf ganzer Linie. Dies lag an vielen Aspekten, angefangen bei ihrer sympathischen Art, natürlich der Auswahl des präsentieren Materials sowie ihrem ausgewogenen Zusammenspiel bei perfekt nuancierter Abstimmung der Instrumente untereinander. Letztgenanntes war besonders bemerkenswert: Es brauchte nicht viel Technik oder Abmischung, es gab die akustischen Instrumente, das Piano wurde kurzerhand über einen aus dem Fundus des Beavers bereitgestellten, kompakten Gitarrenverstärker gespielt. Spontanität in ihrer besten Form also.

Leidenschaft und Dynamik

Die fünf Protagonisten auf der Bühne zeichneten somit mit den aufs Wesentliche reduzierten Mitteln ein Klangbild, welches dennoch kleinste Details fantastisch zur Geltung brachte. Ohne viel Technik also, dafür mit umso mehr künstlerischer Leidenschaft. Dynamik wurde großgeschrieben, wie am Beispiel der Drums gut nachzuvollziehen: Ganz zarte, leise und mit Bedacht akzentuierte Momente waren ebenso Teil des Gesamterlebnisses wie kraftvoll gespielte Rhythmen. Akribisch und dennoch leichtfüßig verzahnt mit dem Kontrabass war ein starkes Rhythmusfundament gelegt. Hierauf konnten sich das Saxofon-Duo sowie ihr Bandkollege an den schwarz-weißen Tasten so richtig austoben.

Das Quintett wechselte häufig zwischen sattem, aber wie erwähnt gekonnt im Team austariertem, voluminösem Sound und Momenten, in welchen einzelnen Instrumenten der Vortritt gelassen wurde. Das machte die ohnehin schon abwechslungsreichen und kurzweiligen Arrangements nochmals interessanter. Alle Qualitätsmerkmale funktionierten dann wiederum sowohl im Kontext von eher flotteren als auch ganz ruhig und getragen angelegten Passagen. Hier etwas Swing, dort eine Prise Blues oder Soul, alles stets in einer eleganten, edlen akustischen Erscheinung dargeboten.

Mit Stücken wie dem eröffnenden »Smile, Stacey« (Les McCann) gab es einen Auftakt nach Maß, in dem es viel zu entdecken galt, das folgende »I Wished On The Main« (Rainger/Parker) war ein Paradebeispiel für das versierte Spiel mit Tempi und Dynamiken. Es folgte balladeskes, rasantes und bei allem immer facettenreich ertönendes Material, welches einen tollen Einblick in die große Welt des Jazz gab. Kurze Infos in den Ansagen zu den Stücken rundeten das Konzerterlebnis ab.

Die Lockerheit und die Selbstverständlichkeit, mit der die fünf Musiker allgemein zu Werke gehen, birgt noch andere Möglichkeiten: The Toughest Tenors haben sogar das Potenzial, Jazz denjenigen Hörern schmackhaft zu machen, die mit dem Genre bisher wenig anfangen konnten. Die wertvolle Fähigkeit des Quintetts, spieltechnisch und Sachen Finesse sehr in die Tiefe zu gehen, andererseits aber das Ganze so anzulegen, dass es schlüssig und nachvollziehbar war und somit auch auf emotionaler Ebene prima funktioniert, zahlt sich aus, wie am Donnerstag eindrucksvoll dargeboten wurde.

Marco Burgemeister