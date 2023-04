Die Eis-Sophie in Elsenfeld öffnet am 2. Mai wieder

Traditionsreiche Eisdiele

Elsenfeld 26.04.2023 - 10:41 Uhr 2 Min.

Künftig betreiben Magdalena Krzeminska (links) und ihr Lebensgefährte Simon Kiefer (rechts) die Eis-Sophie. Am Dienstag, 2. Mai, ist Eröffnung. Unterstützt werden die beiden von Schwägerin Edita Drapinska (Mitte).

Eigentlich stammen Magdalena Krzeminska und Simon Kiefer aus Berlin. Das Paar hat zwei Kinder, Sohn Lukas (3 ½ Jahre) und Sohn Gabriel (1). Familiäre Gründe verschlugen das Paar in den Landkreis Miltenberg, wo sie sich in Klingenberg niedergelassen und ein Haus gekauft haben. Durch Zufall haben die beiden erfahren, dass in Elsenfeld eine Eisdiele zu vermieten ist. Simon Kiefer fragte seine Lebensgefährtin, ob sie das gemeinsam machen wollen. Magdalena Krzeminska war gleich Feuer und Flamme. Gastronomieerfahrung haben der Immobilienkaufmann und seine Lebensgefährtin bereits in Berlin gesammelt. Seit 1. April holen die beiden nun die nötigen Genehmigungen ein und erledigen noch ein paar Kleinigkeiten.

Die bisherigen Betreiber Marcel Lebert und Sabine Heßler hatten vor über einem Jahr den Betrieb aufgegeben, weil sich Nachwuchs angesagt hatte. Über ein Jahr haben die beiden einen Nachfolger gesucht.

Die Tradition weiterführen

Große Veränderungen wird es nicht geben. Der Name bleibt unverändert: Eis-Sophie. Die Rezeptur hat sich nicht geändert. Das Eis wird nach einem seit 1936 unveränderten Grundrezept hergestellt, und zwar täglich frisch und ganz ohne Konservierungsstoffe und Weichmacher. Das Eis kommt nicht aus Eismixern, die alles automatisch erledigen, sondern ist Handarbeit. Jede Sorte wird selbst abgeschmeckt, somit kann man auf den Reifegrad der Früchte eingehen. Das bedeutet zwar mehr Arbeit und kostet Zeit, aber das war es dem Team der Eis-Sophie schon immer wert. In die Kunst der Eiszubereitung wurden die neuen Betreiber von ihren Vorgängern bereits eingeführt. Auch das Eisangebot bleibt gleich. Es gibt Standardsorten wie Vanille, Schokolade, Nuss und Erdbeere und im Wechsel verschiedene Sorten wie Snickers, Limette, weiße Schokolade.

In der Eisdiele gibt es in einer gemütlich eingerichteten Sitzecke 15 Sitzplätze und im Außenbereich 35 Sitzplätze. Vor dem Haus kann man sitzen und seinen Eisbecher, seinen Eiskaffee, seine Eiswaffel oder warme und kalte Getränke genießen.

Auf die Eröffnung kommende Woche freut sich auch schon besonders Sohn Lukas, der am liebsten Schokoladen-Eis mag. Simon Kiefer und Magdalena Krzeminska sind schon sehr gespannt und hoffen, dass die treuen Kunden wieder kommen und ihnen eine Chance geben.

Der Preis bleibt gleich

Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr. Auch im Winter soll das Eis-Café geöffnet sein. Und die beste Nachricht haben sich die beiden für den Schluss aufgehoben: Der Preis für ein Bällchen Eis bleibt auch in dieser Saison bei einem 1,40 Euro.

Weitere Informationen unter: https://www.eis-sophie.de

ro

Stichwort: Die Eis-Sophie Gründerin der Eis-Sophie in der Rücker Straße war 1936 Sophie Haas. Anfangs gab es das Eis noch in der Waschküche im angrenzenden Wohnhaus ihres Bruders Josef Haas. Einige Jahre lang führte Sophie Haas das Geschäft auch gemeinsam mit ihrem Bruder Walter Haas. 1984 übernahm Ingrid Junglas, die Nichte der Eis-Sophie, das Geschäft. Ab 2004 führte Alexandra Stripp das Geschäft 13 Jahre lang. Marcel Lebert und Sabine Heßler leiteten die Eis-Sophie ab 2018. Ab 2. Mai 2023 reihen sich Simon Kiefer und Magdalena Krzeminska in die Reihe der Betreiber ein. ()