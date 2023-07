Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Die doppelte Verwechslung

Schauspiel: Die Theatertage in Miltenberg sind mit der Komödie »Täuschung - Liebe - Hoffnung« gestartet

Miltenberg 13.07.2023 - 19:49 Uhr 2 Min.

Mildenburger Theatertage: Lydia Nassall und Daniel Pink in »Täuschung - Liebe - Hoffnung« von Mathias Schuh. Foto: Dominik Pagio

Denn in der Komödie »Täuschung - Liebe - Hoffnung«, die am Mittwoch in Miltenberg Premiere feierte, ist nicht jeder der, für den man ihn hält - zumindest für die Figuren.

Das Stück ist der Auftakt für die 27. Mildenburger Theatertage. Unter freiem Himmel spielte die Salzburger Theaterachse diese moderne Interpretation der französischen Komödie »Das Spiel von Liebe und Zufall«, bearbeitet von Matthias Schuh, der auch Regie führte.

Eine Verwechslungskomödie

Das Stück handelt von Luisa, der Tochter eines reichen Mannes, die einen potenziellen Bräutigam treffen soll. Um ihn besser kennenzulernen, lässt sie sich eine Scharade einfallen: Sie tauscht mit ihre Zofe Lisette die Rolle. Was sie allerdings nicht weiß: Dorante und sein Diener Morice hatten den gleichen Plan. Das Treffen ist eine doppelte Verwechslung.

Der Humor speist sich zum Großteil aus dieser Verwechselung, bei der der Zuschauer mehr weiß, als die Figuren im Stück. Das merkwürdige Verhalten von Luisa gegenüber Dorante ergibt sich dadurch, dass sie ihn für den Diener Morice hält und er sie für die Zofe Lisette.

Leider trägt der Humor aber nicht über 80 Minuten. Zu sehr ähneln sich die Szenen, gerade in der ersten Hälfte. Es kommt keine Fahrt auf. Stattdessen bleibt es immer bei der einen Grundpointe: Die Figuren wissen nichts von der doppelten Verwechselung und agieren entsprechend absurd.

Den Dialogen fehlen über weite Strecken Spritzigkeit und Witz. Stattdessen sind sie stellenweise voller Pathos, der nicht so recht zur absurden Grundvoraussetzung des Stücks passen mag und eher unabsichtlich komisch wirkt.

Eine solide schauspielerische Leistung der Theaterachse kann darüber nicht komplett hinweghelfen. Zwar können insbesondere Lydia Nassall als Lisette und Daniel Pink als Morice durchaus überzeugen und haben in gemeinsamen Szenen eine humoristische Chemie, die positiv heraussticht. Doch das sind nur Zwischenpunkte in einem Stück, dass zu lange nur vor sich hin plätschert. Zumindest bis zur Pause nach etwa 45 Minuten.

Zweite Hälfte stärker

Die zweite Hälfte des Abends ist die deutlich stärkere. Die Geschichte nimmt Fahrt auf, als Silvia erfährt, dass Morice in Wirklichkeit Dorante ist. Die Szenen werden kürzer, die Pointen zahlreicher. Nicht jede Idee zündet, eine plötzliche Musikeinlage mag sich nicht so recht ins Stück einfinden. Einige der Wortspiele sind eher flach. Doch das ist kein Problem mehr, denn die nächste Pointe ist nicht weit weg.

So endet der Abend gegen 22 Uhr auf einer positiven Note. Vom Publikum gibt es nicht nur Anstandsapplaus, die Schauspieler dürfen gleich mehrfach auf die Bühne kommen. Unterm Strich bleibt ein unterhaltsamer Theaterabend mit Startschwierigkeiten.

MAXIMILIAN JOHN