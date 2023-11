Die Clingenburg bekommt eine Empore

Stadtrat: Verein Main Musical überzeugt Gremium mit zusätzlichen Sitzplätzen für Festspiele und Vereine - Kosten von rund 200.000 Euro

Klingenberg a.Main 15.11.2023 - 12:55 Uhr 3 Min.

Der Verein Musical plant, die Aktivitäten im Bereich der Clingenburg weiter auszudehnen. In der Sitzung am vergangenen Dienstag stellten der erste Vorsitzende Christopher Abb, Kassier Thomas Rose und Schriftführerin Lucie Linke die Pläne vor. Schon die Spielzeit des Musicals "die Päpstin" (Szenenbild) auf der Burg war ein großer Erfolg.

Wie genau die Pläne aussehen sollen, stellten der erste Vorsitzende Christopher Abb, Kassier Thomas Linke und Schriftführerin Lucie Linke in der Stadtratssitzung am vergangenen Dienstag vor. Zunächst bedankte sich Christopher Abb beim Stadtrat und beim Bürgermeister Ralf Reichwein für die Möglichkeit, die der Verein bekommen hat, die Clingenburg zu bespielen. »Es ist ein tolles Geschenk«, so Abb.

Andere Optionen diskutiert

Mit der Chance kommen aber auch Risiken. Um weiter in die Zukunft planen zu können, möchte der Verein eine Empore bauen, um die Zuschauerkapazitäten zu erhöhen. Im Vorfeld hatte man in der Vereinsführung verschiedene Optionen durchgespielt, wie man die Einnahmen zukünftig erhöhen könnte, beispielsweise eine Verteuerung der Karten oder ein neues Bestuhlungskonzept, was aber keine Zustimmung fand. Schon jetzt sind für das neue Stück Artus Excalibur rund ein Fünftel der Karten verkauft, die vorherigen Spielzeiten waren zu 100 Prozent ausgelastet.

Als Lösung fand man schließlich die Empore, um so zusätzliche Sitzplätze zu schaffen und weitere Einnahmen zu generieren. Die Konstruktion ist vom Tal aus nicht zu sehen, sicherte Christopher Abb den Stadträten zu. Ebenfalls soll die Konstruktion harmonisch in die historische Kulisse integriert werden. Obendrein sollen natürliche, beständige und nachhaltige Baumaterialien zum Einsatz kommen. Auf der Empore würden zukünftig etwa 65 Gäste Platz finden, was ein Plus von etwa 45.000 Euro bedeuten würde. Die Plätze könnten beispielsweise auch von Unternehmen exklusiv gemietet werden.

Verein will Kosten selbst stemmen

Im normalen »Tagesgeschäft« wären die Karten auf der Empore allerdings nicht teurer. »Wir möchten, dass jeder Mensch an unseren Vorstellungen teilhaben kann«, stellte Abb auf Nachfrage klar. Die gesamte Konstruktion würde mit etwa 200.000 Euro zu Buche schlagen. Diese Kosten würde der Verein aus seinen Rücklagen bestreiten.

Nach der Spielzeit kann laut Aussage des Vereins die Empore kostenfrei von Klingenberger Vereinen genutzt werden. »Wir investieren nicht blind,« sagte Christopher Abb. Ziel ist die Nachhaltigkeit und, dass der Verein langfristig erhalten bleiben soll. Mit der Genehmigung durch den Stadtrat können nun alle weiteren Maßnahmen eingeleitet werden.

Stadtrat Klingenberg in Kürze Klingenberg. Der Stadtrat Klingeberg hat in seiner jüngsten Sitzung noch diese Themen behandelt: Greifvogelstation: Für die Greifvogelstation wird zum 1. Januar 2024 eine Teilzeitstelle geschaffen. Dies erfolgt im Vorgriff auf den Stellenplan 2024 und die Genehmigung des Haushalts 2024. Im Vorfeld hatte Bürgermeister Ralf Reichwein einen einstimmigen Beschluss der Kommunen des Bayerischen Gemeindetags im Landkreis Miltenberg erreicht, wonach die Greifvogelstation von jeder Kommune einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 0,15 Euro pro Einwohner erhält. Gebührensatzung: Ebenfalls einstimmig stimmte der Stadtrat der Aufhebung der Satzung über die Gebührenerhebung für das Amtsblatt zu. Dreifachturnhalle: Der Entwurf eines Brandschutzkonzepts für die Dreifachturnhalle wird als Bauantrag beim Landratsamt eingereicht. Das Foyer soll nicht in die Planung mit einbezogen werden. Das heißt, dass das Foyer künftig nicht mehr als Ausschank genutzt werden kann. Südliche Innenstadt: Mit einer Gegenstimme stimmte der Stadtrat der zweiten Bebauungsplanänderung "Südliche Innenstadt" zu. Drei Gegenstimmen erhielt der vorgelegte Bauantrag "Neubau von Mehrfamilienhäusern mit 42 Wohnungen und einer Pflegeschule auf einer gemeinsamen Tiefgarage". Beschlüsse aus nicht öffentlichen Sitzungen: Der Stadtrat schließt sich einstimmig dem Vergabevorschlag des Büros ISB an. Die Verwaltung wird beauftragt, das Unternehmen Zöller Bau aus Triefenstein mit dem Los 2 der Kanalbauarbeiten zum Angebotspreis von rund 250.000 Euro zu beauftragen. Mit 13:3 Stimmen beauftragt der Stadtrat die Verwaltung, die Ausschreibung zur Vergabe der Reinigungsleistung zu veröffentlichen. Gemäß der Empfehlung des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses stimmte der Rat der geplanten Baulandentwicklung "Vordere Lüss" zu. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Planungsschritte mit der Firma Wengerter abzustimmen. Ebenfalls soll ein städtebaulicher Vertrag vorbereitet sowie das erforderliche Bauleitplanverfahren angestoßen werden. Ebenfalls einstimmig folgt der Stadtrat dem Empfehlungsbeschluss des Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss vom 26. September und beauftragt die Verwaltung die beschränkte Ausschreibung zur baulichen Umsetzung der Baulandentwicklung "Himmelthaler Hof" zu veröffentlichen. Das Gremium beauftragt das Büro ISB mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für ein integrales Hochwasserschutzkonzept zum Pauschalhonorarangebot von rund 36.000 Euro. Die Abstimmung erfolgte mit 17:2 Stimmen. Mit 16:3 Stimmen beschloss der Stadtrat zur Deckung der außerplanmäßigen Kosten die Erstellung eines Nachtragshaushaltes. Dies betrifft die Ausschreibung der baulichen Umsetzung der Baulandentwicklung "Himmelthaler Hof" und die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für das integrale Hochwasserschutzkonzept. mwz