Dicke Luft im Erlenbacher Stadtrat: CSU und SPD sind sich nicht grün

Darum geht es

Erlenbach a.Main 13.04.2023 - 16:51 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Erlenbach: Ein Neubau oder eine Generalsanierung der Vits-Grundschule steht noch nicht in Aussicht.

»Ich möchte nicht in die Situation kommen, dass wir hier 24 Lehrer am Tisch haben«, beschwerte sich Alexander Monert (CSU) nach einer Stellungnahme von SPD-Mann Gerhard Bader. »Wir sollten hier keine Diskussion darüber beginnen, was die richtige Form für eine Ganztagsschule ist«, sagte der zweite Bürgermeister über die Debatte, die sich um genau diese Frage drehte.

Monert begründete seinen raschen Eingriff mit seiner Wahrnehmung, wie die Entscheidung über den Naturwald vor einigen Monaten abgelaufen sei. Damals sei für ihn die Diskussion ausgeufert. Er habe den Eindruck gehabt, jeder Stadtrat sei ein Wald-Experte.

Zum Hintergrund: Im Fall des Naturwalds hatten SPD, Grüne und Freie Wähler Erlenbach die CSU überstimmt und andere Flächen als Naturwald ausgewiesen als von Förstern vorgeschlagen. Die Stadtrats-Mehrheit wählte im Widerspruch zu den Förstern eine zusammenhängende und anders gelegene Fläche aus. Sie berief sich auf Argumente von Naturschützern.

Doch in der jüngsten Sitzung zeichnete sich weder eine lange Diskussion über Schulformen noch eine politische Niederlage für die CSU ab. SPD-Mann Bader hatte sich neben anderen Argumenten zwar auch auf seine persönliche Erfahrung mit Kindern in der Ganztagsschule berufen. Er legte seinen Standpunkt aber sachlich dar und forderte nichts, was vom Vorschlag der Verwaltung stark abgewichen wäre. Hauptamtleiter Uwe Kampf antwortete ebenso sachlich, warum die Verwaltung und ihm zufolge eben auch die Lehrer Vorteile bei ihrem Vorschlag sehen.

Hintergrund: Erlenbach verfolgt offene Ganztagsschule Der Erlenbacher Stadtrat hat sich mehrheitlich darauf festgelegt, an der Dr.-Vits-Grundschule eine offene Ganztagsbetreuung anzubieten. Gerhard Bader, Marina Oliveira Zbinden (beide SPD) und Sylvia Deckert (Grüne) stimmten dagegen. Sie wollten sich die Möglichkeit erhalten, zu einer gebundenen Ganztagsschule wechseln zu können. Hauptamtsleiter Uwe Kampf sah im offenen Schulmodell Vorteile: Das Angebot der Betreuung können Eltern demnach am Nachmittag flexibel nutzen. Es falle günstiger aus, weil bisher keine Kosten außer dem Mittagessen entstünden. Zudem erschwere der Personalmangel ein umfassenderes Angebot, wie es das gebundene Modell vorsehe. Für und Wider Gerhard Bader hielt dem entgegen: Bei der gebundenen Ganztagsschule geschehe alles aus einer Hand, der Nachmittag könne in den Unterricht einbezogen werden. Für Kinder, die daheim weniger Unterstützung erhielten, sieht er darin eine Chance. »Wir haben in Erlenbach einen großen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund«, erinnerte er. »Vielen würde das gut tun.« Meinungen im Lehrerkollegium über die richtige Schulform könnten sich ebenfalls ändern. Ob sich die Verwaltung da nicht wenigstens die Möglichkeit offen lassen wolle, eines Tages zur gebundenen Ganztagsschule zu wechseln? Uwe Kampf antwortete: »Unsere Erfahrung und die der Lehrer beim Infoabend für Eltern von Erstklässern ist: Sie interessieren sich für die Betreuung, nicht für die Qualität.« Da gebe es auch bei der offenen Ganztagsschule Luft nach oben. So sei zum Beispiel am Nachmittag eine Hausaufgaben-Betreuung denkbar. Kindern, die zum Sport- oder Musikverein wollen, stehe dagegen kein Unterricht im Weg. Die Entscheidung des Stadtrats soll laut Kampf die bisherigen drei unterschiedlichen Angebote künftig bündeln und etwa bei der Raumplanung für eine Sanierung oder den Neubau der Grundschule als Orientierung dienen. (kev)

So kommentierte dann auch Eberhard Großmann (Grüne) knapp Monerts Beschwerde: Er wisse nicht, was das mit dem Naturwald zu tun habe, seine Fraktion sei aber für den Vorschlag der Lehrer. Marina Oliveira Zbinden (SPD) kritisierte indes die Bemerkung des zweiten Bürgermeisters, der als Stellvertreter des Bürgermeisters manchmal auch Sitzungen leitet: »Wenn wir als Stadtrat nur Ja und Amen sagen sollen, brauchen wir uns nicht zusammensetzen.« Bürgermeister Michael Berninger (CSU) griff da in die Diskussion ein und beendete sie mit dem Satz: Es sei nun »ganz schön viel diskutiert worden«.

Schon das harmlose Thema Ganztagsschule zeigte, dass die Stimmung im Erlenbacher Stadtrat mehr als angekratzt ist. Es kommt kurz nach der Bürgermeister-Wahl wohl vieles zusammen, das zu einem insgesamt üblen Klima führt: In Erlenbach herrschen knappe Mehrheitsverhältnisse im Gremium. Die größte Fraktion, die CSU, stellt zwar weiter den Bürgermeister. Der weiß aber aktuell keine stabile Koalition und Mehrheit hinter sich. Bei manchem dürften noch die Emotionen der Bürgermeister-Wahl nachwirken. Die vielen Kontroversen rund um die ICO-Erweiterung scheinen die Anspannung zu erhöhen.

Kurz-Kommentar: Das tut keinem gut Erbitterte Streits wie jetzt im Erlenbacher Stadtrat tun keinem gut. Nicht der CSU, nicht der SPD, nicht dem Ansehen des Gremiums insgesamt. Es braucht sich da nun keiner als Unschuldslamm darstellen. Es braucht auch niemand heile Welt vorspielen. Zur Politik gehört: Auseinandersetzung. In der Sache. Mit offenem Visier. Manchmal auch mit Tricks oder Deals. Abstimmungen gewinnt nun einmal nicht derjenige mit den besseren Argumenten, sondern wer die nötigen Stimmen hinter sich bringt. Doch am Ende schlafen alle ehrenamtlichen Stadträte besser, wenn sie sich nach der Sitzung noch in die Augen sehen können. Es wird Zeit, dass jetzt alle Räte in sich gehen und überlegen: Wie können sie wieder ein, zwei Schritte aufeinander zugehen? Kevin Zahn

Nun entbrannte all das in der jüngsten Sitzung schnell zu einem Streit ums Streiten selbst. Das machte nach der Debatte um die Schulformen keinen Halt und ging beim Thema ICO-Erweiterung gerade weiter. Hier kritisierte Benjamin Bohlender (SPD) den Informationsfluss des Bürgermeisters. Streitparteien hatten sich demnach am Dienstag, 28. März, auf einen Kompromiss geeinigt, den sie in einem Eckpunktepapier festhielten. Laut Bohlender habe seine Fraktion dann aber erst am Dienstag, 4. April, dieses Eckpunktepapier zu sehen bekommen. Sitzung des Stadtrats war dann am Donnerstabend, 6. April.

Bohlender sagte dazu: »Wir müssen uns als Fraktion im Schweinsgalopp mit dem Thema beschäftigen.« Er forderte mehr Vorbereitungszeit für die Stadträte, die sich neben dem Beruf damit beschäftigen müssen. Als CSU-Fraktionssprecher Martin Gundert von einer vorherigen Version des Kompromisses sprach, sah Bohlender diesen ertappt: »Jetzt haben sie sich selbst entlarvt.« Er warf dem Bürgermeister vor, seine eigene Fraktion bei Informationen zu bevorzugen. »Das zeigt das Miteinander im Stadtrat«, spielte er auf das Wahlkampfmotto des frisch gewählten Bürgermeisters Christoph Becker (CSU) an. Dieser hatte die Wahl am Sonntag, 2. April, knapp gegen Bohlender gewonnen, tritt sein Amt aber erst im Juni an und ist im Gremium noch nicht vertreten.

Martin Gundert setzte gleich zum Gegenangriff an: Er ärgerte sich über Bohlender, der sich aus seiner Sicht noch wie im Wahlkampf verhalte. »Es ist unglaublich, dass man nicht einmal Ruhe geben kann«, sagte er. Gundert verteidigte sein Wissen über das Eckpunktepapier damit, dass Bohlender sich die Informationen bestimmt auch irgendwie selbst vorher beschafft habe. Eberhard Großmann (Grüne) ergänzte mehrdeutig: »Manche Versionen des Eckpunktepapiers hat man auf die ein oder andere Weise schon sehen können.«

Berninger reagierte dann auch auf Nachfragen Bohlenders zum Kompromiss mit einer Attacke auf dessen Kompetenz: Der SPD-Mann hatte wissen wollen, wie es um den Radweg nach Elsenfeld und die Zukunft des Spall-Geländes steht. Und: »Wie lässt sich die Flächenreduzierung in Hektar bemessen?« Berninger antwortete: »Als Stadtrat sollte man wissen, wie so ein Planungsverfahren läuft.« Darüber ließe sich erst reden, wenn die Entwurfsplanung vorliege, so der Bürgermeister.

Berningers Fazit des Streits: »Ich find's gut, dass wir darüber diskutieren, das ist halt nun mal Demokratie.«

Kevin Zahn

Stadtrat Erlenbach in Kürze Folgende Themen haben den Erlenbacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung außerdem beschäftigt: Feuerwehr: Die Feuerwehren Erlenbach, Mechenhard und Streit verzeichnen insgesamt einen leichten Mitgliederzuwachs, wie Erlenbachs Kommandant Carsten Breunig berichtete. Die Ehrenamtlichen leisteten demzufolge insgesamt 1850 Einsatzstunden im Jahr 2022. Mit 155 Einsätzen verzeichneten sie ein deutliches Plus zu 115 im Vorjahr. Schöffen: Aus Erlenbach haben sich 16 Bürger bereit erklärt, als Schöffen an Gerichten zu helfen. Das sind zehn mehr, als die Stadt mindestens hätte suchen sollen, teilte Hauptamtsleiter Uwe Kampf mit. Die Liste mit den Namen werde nun öffentlich ausgelegt. Bürger können Einwände gegen die Personen vorbringen, denn bei Schöffen handelt es sich um ehrenamtliche Richter, die in Strafangelegenheiten unbefangen urteilen können sollten. Friedhof: Die Stadt hat eine neue Firma mit Arbeiten rund um die Erdbestattung beauftragt. Für vier Jahre zahlt sie rund 41.500 Euro. Sozialreferat: Für das neu geschaffene Sozialreferat benötigt die Verwaltung Räume. Sie sollen im Obergeschoss des Bahnhofsgebäudes entstehen. Kosten laut Bürgermeister Michael Berninger (CSU): 209.000 Euro. Der Stadtrat stimmte einhellig zu. (kev)