Deutsch-französische Harmonie in Noten

Freundschaftskonzert in Mömlingen

Mömlingen 28.08.2023 - 14:16 Uhr < 1 Min.

Gemeinsam bilden die Musikvereine aus Mömlingen und La Rochette unter dem Dirigat von Antonia Betz einen starken Klangkörper.

Gekrönt wurde das Treffen mit einem gemeinsamen Konzert am Sonntagvormittag auf Dorfplatz der Odenwaldkommune, das viele Mömlinger, Mitglieder der französischen Delegation und Musikbegeisterte von außerhalb besuchten.Sie wurden von Frank Wöber, Vorsitzender des Musikvereins Mümlingtal begrüßt und über die Historie informiert, in der durch den Élysée-Vertrag von 1963 der Grundstein für die freundschaftliche Verbindung von Deutschland und Frankreich gelegt wurde. Im Konzert bewiesen beide Orchester, dass sie sich gut vorbereitet hatten - die künstlerische Qualität in der Vielfalt der ausgewählten Musikstücke sprach für sich.

Den ersten Teil bestritt der Musikverein Mümlingtal mit beeindruckenden Soli und Virtuosität des ganzen Orchesters unter der Leitung von Antonia Betz. Mit einem gemeinsamen Auftritt von den Orchestermitgliedern von Harmonie L'Union und dem Musikverein Mümlingtal wurde dies unter anhaltendem Applaus abgerundet.

Beim zweiten Teil der Matinee übernahm Ghislain Vite den Taktstock und entführte mit dem französischen Orchester in ein Feuerwerk musikalischer Höchstleistung, sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten. Die starke Rhythmusgruppe bildet ein bedeutendes Fundament der insgesamt gut aufgestellten Formation, die mit begeistertem Applaus des Publikums belohnt wurde. Zum Abschluss vereinten sich wieder beide Orchester zu einem starken Klangkörper. Für die Besucher des deutsch-französischen Konzerts bedeutete der Vormittag ein musikalisches Erlebnis, das lange in Erinnerung bleiben wird.