Kreistag: Hitzige Debatte zur Ausbreitung des Wolfs endet mit Resolution an Landesregierung

Alles andere als willkommen

Reichelsheim 17.10.2023 - 11:36 Uhr 3 Min.

Der Wolf ist längst nicht mehr willkommen. Eine klare Mehrheit im Odenwälder Kreistag fordert die Freigabe zur Bejagung. Archivfoto: Manfred Giebenhain

Das Papier trägt den Titel »Statt Wolf willkommen - Wolf regulieren«. Vier Sozialdemokraten enthielten sich der Stimme. Ihnen missfiel, ausgesprochen von der Breuberger Kommunalpolitikerin Karin Lichtblau, das Vorpreschen der ÜWG. Als treibende Kraft der Resolution nutzten drei Redner der Wählergruppe die politische Bühne des Kreistags, um ihre persönliche Betroffenheit als Weidetierhalter detailliert vorzutragen.

Lange Debatte vorangegangen

Der Abstimmung voraus ging eine lang anhaltende Debatte, in der mehr als ein Dutzend Redner, teils wiederholt, das Wort ergriffen, um alle möglichen Argumente in die Waagschale zu werfen. An Zahlen und Medienmeldungen wurde alles aufgefahren, weshalb der Wolf eine Gefahr beziehungsweise eine nützliche Tierart darstelle. Auch die ÜWG-Vertreter versicherten, die Anwesenheit von Isegrim in heimischen Wäldern nicht grundsätzlich in Frage zu stellen. Doch leider beschränke die bisher schützenswerte Gattung sich nicht darauf, sich nur dort auf Nahrungssuche zu begeben. Video- und Fotoaufnahmen belegten, dass zuletzt im Juni in der Gemarkung von Mossautal ein Wolf unweit eines Ortsrands gesichtet wurde. Er hinterließ ein bis zur Unkenntlichkeit zerfleischtes Kalb, dessen Überreste tags darauf entdeckt wurden.

Für die Grünen-Fraktion handelte es sich um einen überflüssigen Antrag. Ihr umweltpolitischer Sprecher Thomas Väth argumentierte: »Alle Forderungen, die SPD, FDP und ÜWG formulieren, werden ohnehin bereits umgesetzt. Beispielsweise, dass die Europäische Kommission den Schutzstatus der Tierart überprüft. Genau das passiert gerade. Zu diesem Zweck hat die Europäische Kommission die Bundesregierung und andere Mitgliedsstaaten aufgefordert, Monitoringergebnisse für die Wolfspopulation vorzulegen.«

Verordnung auf dem Weg

Auch die Forderung der Antragssteller an die Hessische Landesregierung, »unverzüglich eine Verordnung zu erarbeiten, die den agierenden Naturschutz-, Jagdbehörden und Jägern Rechtssicherheit im Umgang mit problematischen Wölfen gibt«, sei bereits auf dem Weg. Unter der Leitung des Bundesumweltministeriums habe eine Kommission aus allen Bundesländern ihre Arbeit aufgenommen. Wenzl verwies auf Erfahrungen in Frankreich, wo eine auf 19 Prozent gestiegene Abschussquote nachweislich die Zahl der Risse von Weidetieren nicht zurückgegangen sei. Dazu Väth: In Rudeln lebende Tiere, so auch Wildschweine, reagierten auf den Verlust der Artgenossen besonders stressintensiv. Dies verringere die Scheu, bei der Nahrungssuche in Siedlungsgebiete vorzudringen.

Bernd Keller, Vorsitzender des Vereins der Odenwälder Schafzüchter und Günter Bardohl (beide ÜWG) ließen sich von solchen Aussagen nicht beeindrucken. »Die Erhaltung der Kulturlandschaft, wie wir sie kennen und diese typisch für den Odenwald ist, ist massiv gefährdet«, warnte Bardohl, der ebenfalls Tiere hält. Keller rechnete vor, dass Zäune zum Herdenschutz weder eine absolute Sicherheit darstellen noch bezahlbar seien. Auch könne die Entschädigungsprämie von 200 Euro für ein gerissenes Mutterkalb nicht annähernd den entstandenen Schaden wettmachen.

Emotionale Stimmung

»Der Wald wird geschützt durch den Wolf«, konterte Väth. In emotional aufgeheizter Stimmung ließ die Antwort nicht lange auf sich warten: Nicht nur in den besonders von der Wolfspopulation betroffenen Bundesländern Brandenburg und Niedersachsen, auch in Hessen seien die ersten Kommunen dazu übergegangen, Waldkindergärten und Waldgruppen aus Angst vor der Verbreitung der Wölfe zu schließen.

pgi

Odenwälder Kreistag in Kürze Reichelsheim. Folgende Themen wurden außerdem in der Sitzung am Montag behandelt: Warnhinweis: Bereits in diesem Jahr musste die Einbringung eines genehmigungsfähigen Haushalts bis zur Sitzung im Mai warten. Für 2024 sieht es noch schlechter aus: Landrat Frank Matiaske (SPD) stimmte das Parlament am Montag darauf ein, dass bereits heute absehbar, sein Haushaltsentwurf unter noch schwierigeren Sternen stehen wird. Mit einer Vorlage in diesem Jahr könne keinesfalls gerechnet werden. Alle Landkreise in Hessen steuerten auf Rekorddefizite zu, beschrieb Matiaske den Ernst der Lage. Nach aktuellem Stand werde der Odenwaldkreis bei einer Unterdeckung im zweistelligen Millionenbereich landen. Diese alarmierende Entwicklung sei auch Thema in der Landesregierung in Wiesbaden. "Wir erwarten eine Änderung der Finanzvorschriften", so Matiaske. Vor Januar sei mit einer Neubewertung der Aussichten aber nicht zu rechnen. Für das laufende Jahr rechnet die Kreisverwaltung mit einem Defizit von 3,2 Millionen Euro. Abfuhr: Soll der Odenwaldkreis, stellvertretend für seine zwölf Kommunen, dem Globalen Netzwerk für altersfreundliche Städte und Gemeinden beitreten? Der Antrag von Bündnis 90/Grüne scheiterte an einer breiten Mehrheit aus SPD, ÜWG, FDP und drei fraktionslosen Abgeordneten. Die CDU-Fraktion und die fraktionslose Linken-Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Für die antragstellende Fraktion argumentierte Elisabeth Bühler-Kowarsch damit, dass ein internationaler Austausch nützliche Hilfestellungen und Chancen biete, um den Odenwaldkreis für ältere Menschen attraktiver zu machen. Dem widersprachen Redner der anderen Fraktionen. Für die SPD argumentierte Dominique Deutsch, dass bereits aus Kapazitätsgründen eine weitere Verpflichtung nicht leistbar sei, ferner das Netzwerk für Städte und nicht Landkreise gedacht sei. Die Kreisverwaltung leiste bereits mit der Altenhilfeplanung hervorragende Arbeit, fügte Landrat Frank Matiaske hinzu. pgi