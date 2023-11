Elif Olcay eröffnet Crêperie im ehemaligen Stadtcafé Deckelmann in Obernburg

»Der Traum vom eigenen Café«

Obernburg 15.11.2023 - 11:51 Uhr 1 Min.

Am Samstag 18. November um 11 Uhr wird in der Römerstraße 59 die neue Crêperie "Café Elisé" mit Sekt, O-Saft und Klaviermusik offiziell eröffnet.

Beim Stadtbummel hatte die Nilkheimerin das leer stehende Café entdeckt. Mit ihrem Mann hat sie lange überlegt, ob sie das schaffen können. Nachdem die Entscheidung gefallen war, wurde das Café renoviert, die Toiletten erneuert, eine neue Küche eingebaut, neues Mobiliar aufgestellt und die Fassade neu gestrichen. »Wir wollen, dass die Leute sich bei uns wohl fühlen«, sagt Olcay. Seit ein paar Tagen hat sie die Crêperie für einen Probelauf eröffnet.

Süße und deftige Crêpes

Auf der Speisekarte stehen elf Sorten süße und neun Variationen deftige Crêpes. »Unser Bestseller bisher ist der Crêpe mit Nutella. Mein Geheimtipp ist der Schlemmer-Crêpe mit Lachs und Spinat«, lacht Elif Olcay. Doch ihre Gäste bekommen am Wochenende auch ein Stück Kuchen, verspricht die Inhaberin. Diesen Wunsch hat sie schon von einigen Kunden zugetragen bekommen und deshalb will sie sich den Bedürfnissen der Kunden anpassen.

Frühstück gibt es den ganzen Tag und mittags werden Snacks wie Toast, Panini oder Krustenbrot mit Spiegelei angeboten.

Geöffnet ist montags von 7.30 bis 18 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag. Samstags und sonntags ist von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, an Festen und verkaufsoffenen Sonntagen auch länger.

Lange Tradition

Das Haus Römerstraße 59 hat eine lange Tradition. Der um 1700 geborene Jakob Junior Deckelmann gründete 1722 das Geschäft »Backhaus, Winzerei und Landwirtschaft« in der Römerstraße 49, der heutigen Arztpraxis Klemm. 1872 erweiterte sich das Unternehmen und zog in die Mainstraße 3, dem früheren Hotel Anker und heutigen Hotel »Gottwalds Inn«. 1902 zog Karl Deckelmann mit seiner Bäckerei und der Gemischtwarenhandlung in die Römerstraße 59 um. Sein Vater Ernst blieb mit dem »Anker« in der Mainstraße.

1913 wurde zusätzlich eine Konditorei eröffnet. 1928 warb Karl Deckelmann: »Konditorei, Bäckerei, Kolonialwaren, Lieferung von frischem Kaffee, Kuchen und Konditoreiwaren werden auf Bestellung prompt erledigt.« 1933 übernahm Ernst Deckelmann das Geschäft von seiner Mutter. 1950 eröffnete das Stadt-Café. Nachfolger Günter Deckelmann führte die Bäckerei mit Café und Eisverkauf in der achten Generation. Später verpachtete er das Lokal. Nach der Renovierung erfolgte im Mai 2003 die Neueröffnung als Cafe »Domitian« und Bäckereiverkauf »Der Brotmacher«.

ro