Der Tod als Facette der Archäologie

Burgensymposium des Spessartprojekts in Weckbach - Thema »Mit einem Bein im Grab«

Weilbach 08.05.2023

Die Ausgrabungen auf den Gotthardsberg durch das Spessartprojekt brachte nicht nur viele Informationen über die Besiedlungsphasen, man entdeckte auch etliche Gräber. Die Ausgrabungen auf den Gotthardsberg durch das Spessartprojekt brachte nicht nur viele Informationen über die Besiedlungsphasen, man entdeckte auch etliche Gräber. Luftbild Spessartprojekt/Harald Rosmanitz.

Dessen 14. Auflage war am vergangenen Freitag und Samstag ein Publikumsmagnet und ließ mit 20 Kurzvorträgen, zwei Exkursionen und einem Festvortrag keine Wünsche bei jenen offen, die wissen wollten, welche Erkenntnisse die archäologische Forschung zum Tagungsthema beitragen kann: »Mit einem Bein im Grab - Tod und Sterben als Forschungsfeld der Archäologie«.

Wichtiges Thema für Forschung

17 Stunden lang wurden an den zwei Tagen viele Facetten des Themas beleuchtet, fast immer vor voll besetztem Saal. Das Dorfgemeinschaftshaus war der ideale Veranstaltungsort, in dem die Heimat- und Geschichtsvereine aus Weckbach und aus Amorbach die zahlreichen Referenten und Besucher verköstigten.

Im Vorwort zum Programm weisen die Organisatoren um Harald Rosmanitz aus Partenstein auf den gesellschaftlichen Kontext hin: »Das Thema ›Tod und Sterben‹ betrifft jeden Menschen persönlich und übt seit jeher eine Faszination auf die Lebenden aus. Eine Mischung aus Interesse und Furcht kennzeichnet unseren Umgang mit dieser Materie und endet häufig im Verdrängen.« Für die archäologische Forschung sei die Beschäftigung mit der Thematik unerlässlich. Wer sich mit der Vergangenheit des Menschen auseinandersetzt, so die Organisatoren weiter, komme an seinen sterblichen Überresten und am Totenbrauchtum nicht vorbei.

Unerlässliche Zusammenarbeit

In vielen Vorträgen wurde die Spannbreite von Brandbestattungen und Urnengräbern über Deponierungen in Totenhäusern bis hin zu Körpergräbern mit und ohne Beigaben ausgelotet. Deutlich wurde, dass Archäologie manche Frage nicht beantworten kann, etwa die nach dem Geschlecht der Toten, nach deren Sterbealter, potenziellen Krankheiten und dem Ernährungszustand. Hier ist sie auf interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Anthropologie und Naturwissenschaften angewiesen, was sich in der Vielfalt der Vorträge spiegelte. Durchs umfangreiche Programm führte souverän Moderatorin Sabrina Bachmann.

Unter anderem stellte Phil Burgdorf aus Bamberg praxisnah die Forschungen in der »Unterwelt der Fränkischen Alb« dar. Sara Martin trug vor, was sie bisher an der Universität Frankfurt über die Bestattung von Kindern in der Frühbronzezeit herausgefunden hat und ließ ahnen, wie schwierig es ist, eindeutige Ergebnisse zu erzielen, wenn aus Kostengründen keine DNA-Analysen gemacht werden können.

Von Amorsbrunn und Gotthardsberg

Das Referat von Wolfgang Hartmann über die »unbekannte Burgengeschichte« war mit den fast sensationellen Erkenntnissen für Besucher aus der Region nicht völlig neu, für Gäste aus ferneren Gegenden aber sicher interessant.

Viel Aufmerksamkeit fand Kreisheimatpfleger Bernhard Springer, als er einige Falschmeldungen und Irrtümer rund um Amorsbrunn richtigstellte. Er war »eingesprungen«, da die Exkursion zum Laurentiusfriedhof wegen Krankheit durch die nach Amorsbrunn ersetzt werden musste. Bevor Harald Rosmanitz die zentralen Grabungsergebnisse von 2021 auf dem Gotthardsberg vorstellte, ging er anschaulich und kurzweilig auf Facetten des Tagungsthemas ein, stellte fest, dass die Menschen bei der Beschäftigung mit dem Tod oft zwischen den Polen »Verdrängung« und »Flucht in eine Parallelwelt« schwanken, sorgte mit seinem Blick auf das Beinhaus in Iphofen für Heiterkeit, das erst zum Beatkeller umgewandelt, dann wieder Beinhaus wurde - was auch die Klingel an der Türe erklärt.

Interesse weckte auch ein Blick auf den Totentanz von Eppingen, eine Wandmalerei an der Außenwand der Katharinenkapelle von Friedbert Andernach aus dem Jahr 2002, eine späte Form einer allegorischen Auseinandersetzung mit Tod und Tanz, die es seit dem 13. Jahrhundert gibt. Die Unausweichlichkeit des Todes, seine Nichtachtung von Standesgrenzen und Privilegien tragen sicher viel zum Reiz des Themas bei, der sich auch im 14. Burgensymposium einmal mehr erwiesen hat.

