Hermann-Staudinger-Gymnasium: Der Schulname bleibt

Das Zi­tat, das Die­ter Speck von der Uni­ver­si­tät Frei­burg am En­de sei­nes Vor­trags »Her­mann Stau­din­ger und der Na­tio­nal­so­zia­lis­mus« vor­trug, kann als Fa­zit der drei­stün­di­gen Ver­an­stal­tung am Di­ens­ta­g­a­bend in der zu zwei Drit­teln ge­füll­ten Au­la des HSG Er­len­bach gel­ten. Speck, auch Lei­ter des Uni­ver­si­täts­ar­chivs und des Uni­mu­se­ums Frei­burg, zi­tier­te Con­stan­tin von Diet­ze, den Agr­ar­wis­sen­schaft­ler in Frei­burg, der als Mit­g­lied der Be­ken­nen­den Kir­che und des Frei­bur­ger Krei­ses von den Na­zis ein­ge­sperrt wur­de. Diet­ze ur­teil­te als Rek­tor der Frei­bur­ger Uni­ver­si­tät nach 1945: »Wer Pro­fes­sor im Drit­ten Reich war, der konn­te nicht schuld­los blei­ben, auch der bes­te nicht, auch die­je­ni­gen nicht, die im Kamp­fe ge­gen das Re­gi­me ihr Le­ben be­wusst ein­setz­ten und ver­lo­ren [?]. Wer das Drit­te Reich als beam­te­ter Pro­fes­sor über­lebt hat, der hat vie­les ge­schluckt, was einst als un­er­träg­lich galt und da­bei ge­heu­chelt.«