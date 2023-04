Der Odenwaldkreis in 3 D

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 27.04.2023 - 13:01 Uhr

Erbach in 3D: Vorn in der Mitte ist das Landratsamt zu sehen, dahinter das Alexanderbad.

Draufblick: Den Odenwaldkreis präsentiert sich in einer virtuellen 3-D-Darstellung. Auf die neue Ansicht hat die Pressestelle im Landratsamt aufmerksam gemacht. Wie es in der Meldung heißt, ist der Service nicht nur für Bürger des Kreises und Touristen interessant, sondern auch für Bauherren, Planungsbüros und Firmen, die nach geeigneten Flächen und Objekten Ausschau halten. Es handelt sich dabei um ein gemeinsames Projekt von vier südhessischen Landkreisen, die die Firma Geoplex mit der Umsetzung betraut hat.

Mittels einer Suchfunktion sind einzelne Immobilien schnell zu finden, Gebäude-Verschattungen können tages- und uhrzeitgenau nachvollzogen werden. Zudem sind Flächenmessungen möglich und es gibt eine Ansicht mit allen Grundstücksgrenzen. Auf diese Nutzungsmöglichkeiten macht der Erste Kreisbeigeordnete Oliver Grobeis aufmerksam. Auch für die Kreisverwaltung werde die 3-D-Ansicht hilfreich sein, etwa in der Bauaufsicht oder im Katastrophenschutz, ergänzt die für das Projekt zuständige Leiterin der Abteilung Allgemeine Bauverwaltung, Jutta Stegmüller. »Beispielsweise können geplante Bauvorhaben mit Hilfe einer schon vorhandenen Software realitätsnah dreidimensional visualisiert oder Hochwasser-Szenarien dargestellt werden.« Die neue Ansicht ist im Internet zu finden unter https://suedhessen-in-3d.de.

Gefährdung: Die Untere Naturschutzbehörde empfiehlt Tierhaltern dringend, zum Schutz der Insektenfauna auf sogenannte Bremsenfallen zu verzichten, die verhindern sollen, dass Pferde und andere Weidetiere von Bremsen gebissen werden. Eingeschränkt genutzt werden dürfen diese nur vom 1. Juni bis zum 15. September beziehungsweise nur dann, wenn Weiden auch genutzt werden. Darauf hat die Pressestelle im Landratsamt hingewiesen. »Die Fallen fangen in der Mehrzahl aber andere Insekten«, hebt die Behörde hervor und verweist auf eine Untersuchung in Nordrhein-Westfalen. In einem Zeitraum von 21 Wochen waren dort mehrere Fallen an verschiedenen Standorten überprüft worden.

»Das erschreckende Ergebnis: Von mehr als 50.000 gefangenen Individuen waren nur etwa vier Prozent Bremsen. Der Rest waren unter anderem Schmetterlinge und Wildbienen«, schlussfolgert die Behörde: »Die Fallen nutzen den Weidetieren kaum, schaden aber der Insektenfauna immens.« Wie es in der Meldung heißt, verstoßen diese Fallen durch den nicht selektiven, also den nicht auf Bremsen bezogenen Fang, möglicherweise gegen den Artenschutz. Dies trifft in jedem Fall zu, wenn diese Fallen sogar ganzjährig auf den Weiden verbleiben.

Kundgebung: Der DGB Odenwaldkreis ruft zur Teilnahme an der zentralen Mai-Veranstaltung in Bad König auf. Diese steht unter dem bundesweiten Motto »Unbegrenzt solidarisch« des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Das Motto mache deutlich: »Die Gewerkschaften und ihre Mitglieder stehen zusammen für gute Arbeit, für ein nachhaltiges Wirtschaften in einer gerechten Gesellschaft und einer friedlichen Welt«, so DGB-Kreisvorsitzender Harald Staier (Höchst) und DGB-Regionssekretär Horst Raupp (Darmstadt). Der DGB erinnert auch an den 90. Jahrestag der Besetzung der Gewerkschaftshäuser durch SA und SS am 2. Mai 193 und des Verbots und der Unterdrückung der Gewerkschaften durch die Nazis.

Die Auftaktkundgebung findet um 11 Uhr mit Reden der beiden Gewerkschaftsfunktionäre auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Es folgt ein Demonstrationszug durch die Innenstadt mit anschließender Kundgebung auf der Freilichtbühne. Dort sprechen Myron De Vane (IG Metall Darmstadt), Isabell Böhm (DGB Jugend Odenwaldkreis) und Thomas Pfeifer (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Betriebsratsvorsitzender der Vias Rail GmbH). Ab 12 Uhr startet das Familienfest mit Speisen vom Gill, Salaten und Getränken.

Manfred Giebenhain