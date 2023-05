Der Michelstädter Bienenmarkt beginnt am Freitag

Zehn Ta­ge lang dau­ert das größ­te Früh­lings­fest im Oden­wald, der Mi­chel­städ­ter Bie­nen­markt. Die Er­öff­nungs­fei­er fin­det am Frei­tag, 26. Mai, um 18 Uhr auf dem his­to­ri­schen Markt­platz statt. Wei­ter geht es an Pfings­ten und in der Wo­che dar­auf, wenn auf dem Fest­platz und in der In­nen­stadt ge­fei­ert wird. Zum Ab­schluss be­wegt sich am Sonn­tag, 4. Ju­ni, um 13.30 Uhr der Fes­t­um­zug durch die Stra­ßen der In­nen­stadt. Der Bie­nen­markt en­det mit dem so­ge­nann­ten Blu­men­kor­so, bei dem fest­lich ge­sch­mück­te Mo­tiv­wa­gen und et­li­che Fuß­for­ma­tio­nen sich in Be­we­gung set­zen.