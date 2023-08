Wie ein Eschauer Unternehmen Soft- und Hardware für die Ausbildung von Fluglotsen erstellt

Eschau 21.08.2023 - 16:43 Uhr 2 Min.

Geschäftsführer Klaus Fischer in einem der Simulatoren: Die Bedingungen vor Ort werden exakt nachgebaut, so dass der Blick auf die Monitore fast dem Blick aus dem Fenster gleicht. Diese ehemalige Fabrikhalle in Eschau bietet genug Platz für eine der vier weltweit führenden Firmen für die Ausbildung von Fluglotsen an Simulatoren.

Klaus Fischer ist CEO von ROSE Simulation. Dieses Kürzel aus der englischsprachigen Geschäftswelt steht für "Chief Executive Officer" und ist mit "Geschäftsführer" zu übersetzen. Der 58-Jährige ist mit seiner Firma weltweit unterwegs. Er stellt im Gespräch mit unserem Medienhaus sein Unternehmen sehr sachlich und mit sympathischer Offenheit vor. Der Besucher bekommt den Eindruck, in einem Familienunternehmen mit guter Stimmung und konzentrierter Arbeitsatmosphäre zu sein.

Fischer war selbst viele Jahre Fluglotse und später Dozent bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen, bis er sich 2016 entschloss, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Bis dahin lebte er mit seiner Frau und sechs Kindern in Leidersbach. Dort richtete er sich zuerst im Wohnhaus einige Räume für die neue Firma ein. 2017 zog er nach Eschau, weil der Platz schon zu eng geworden war.

Warum gerade Eschau? Der Grund ist simpel: Er hatte erfahren, dass dort eine leerstehende ehemalige Kleiderfabrik sein neuer Standort werden könnte. Als er dort einzog, ahnte er noch nicht, dass er in wenigen Jahren Geschäftsführer von einem der vier weltweit wichtigsten Anbieter von Software zur Fluglotsen-Ausbildung und -Schulung sein würde. 2017 erschienen ihm die rund 1000 Quadratmeter überdimensioniert - heute muss man den Entschluss als weitsichtig bezeichnen.

Natürlich liegt Eschau nicht zentral, wenn es darum geht, potenzielle Kunden aus aller Welt über den Flughafen Frankfurt an den Untermain zu bringen: Die größten Mitbewerber sitzen an Flughäfen in internationalen Metropolen. Daher wurde ein Neun-Sitzer-Bus für die Fahrt zum Flughafen angeschafft. Hotels in der Umgebung werden gebucht, denn die freundliche Aufnahme vor Ort und die gute Atmosphäre sind für Fischer ein Argument für den Standort im Spessart.

Alles in allem 16 Mitarbeiter zählt das Unternehmen heute. An Bewerber um Ausbildungsplätze werden hohe Anforderungen gestellt. Fischer sagt mit einem Lächeln: "Man muss sich die Mitarbeiter schon schnitzen." Ein Informatikstudium sei eine gute Basis, aber nicht Bedingung für die Einstellung. Zudem gebe es in Eschau zwei Azubis im dritten Ausbildungsjahr.

"Wenn ich auf die Entwicklung seit dem Start 2016 blicke, würde ich auf einer Skala von 1 bis 10 damals die 2 vergeben, heute die 9", sagt Fischer. Eine Erfolgsstory also - aber keine ohne tiefen Einschnitt: Corona führte das Unternehmen an den Rand der Insolvenz, weil die Luftfahrt damals gegen Null tendierte. Heute erholt sich die Branche - und Fischers Optimismus ist spürbar.

Vor eindrucksvollen Simulationen an riesigen Bildschirmen erklärt Fischer, dass 90 Prozent der konkreten Arbeit der Lotsen nicht im Tower stattfinde, sondern in großen Kontrollzentralen vor Radarschirmen. "Wir haben immer den Lotsen im Blick. Alle Bedingungen müssen bei der Simulation stimmen - die Farben, die Bedienung und vieles mehr", sagt der Geschäftsführer. Die Simulationen werden exakt an den entsprechenden Ort angepasst, auch was beispielsweise das Wetter vor Ort angeht. Der Blick auf den Bildschirm ist dann wie der Blick aus dem Fenster. Zudem lässt man sogar die richtigen Möbel für den Raum bauen. Das Ziel: "Der Lotse soll vergessen, dass er in einer Simulation sitzt."

Corona war eine echte Zäsur, heute sieht aber - um im Bild zu bleiben - der Himmel fast wolkenlos aus. Das liegt auch daran, dass mit Sohn David ein Nachfolger feststeht, um die Firma zu übernehmen.

Hintergrund: Vortrag "So funktioniert Flugsicherung" am Sonntag, 17. September Klaus Fischer von ROSE Simulation hält auf Einladung des Walter-Reis-Instituts (WRI) am Sonntag, 17. September, im Wika-Innovationszentrum in Klingenberg einen Vortrag. Dieser trägt den Titel "So funktioniert Flugsicherung" und beginnt um 17 Uhr in der Alexander-Wiegand-Straße 30. Bei dem Vortrag in der WRI-Reihe "Wissen für alle" werden unter anderem Fragen nach Aufgaben und Herausforderungen für Fluglotsen sowie nach der Rolle, die Simulation in deren Ausbildung spielt, beantwortet. Der Eintritt ist kostenfrei, allerdings sollte man sich vorab im Internet anmelden. Anmeldung zum Vortrag unter www.wri-obernburg.de